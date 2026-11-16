https://noticiaslatam.lat/20261116/rusia-es-un-socio-prometedor-para-la-asean-en-el-sector-energetico-opina-un-experto-1175893442.html
Rusia es un socio prometedor para la ASEAN en el sector energético, opina un experto
Rusia es un socio prometedor para la ASEAN en el sector energético, opina un experto
Sputnik Mundo
Al margen de la 49.ª cumbre de la ASEAN, el analista filipino Daniel Hugo Santos señaló a Sputnik el impacto de la inflación, la pandemia y las crisis globales... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T09:23+0000
2026-11-16T09:23+0000
2026-11-16T09:23+0000
economía
📈 mercados y finanzas
💬 opinión y análisis
filipinas
asean
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175893286_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_4fad91ea39cc9ecc0c1070bfe35673be.png
En este contexto, abordó la actual inestabilidad del mercado mundial y las consecuencias en su país. "La energía es un sector muy importante en Filipinas. Nos vemos muy afectados por la inflación, la pandemia y la crisis mundial. Es lógico que colaboremos con Rusia en esta materia", enfatizó.Asimismo, señaló que Manila, en el marco de su presidencia de la ASEAN, busca ampliar la cooperación energética tanto en el ámbito público como en el privado, reforzando la coordinación con los países miembros, Rusia y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).A principios de noviembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aserveró que Rusia y la ASEAN aumentaron su volumen de negocios en un 58% en los últimos 10 años. En este sentido, recalcó que los suministros energéticos aumentaron un 85%.Fundada en 1967, la ASEAN integra actualmente a 11 países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
https://noticiaslatam.lat/20261021/no-es-simplemente-un-exportador-de-hidrocarburos-experto-destaca-el-papel-de-rusia-en-el-mercado-1175541776.html
filipinas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175893286_525:0:2776:1688_1920x0_80_0_0_e4c8ded289089f49abe70fbae1b1b8b3.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, filipinas, asean, rusia
📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, filipinas, asean, rusia
Rusia es un socio prometedor para la ASEAN en el sector energético, opina un experto
Al margen de la 49.ª cumbre de la ASEAN, el analista filipino Daniel Hugo Santos señaló a Sputnik el impacto de la inflación, la pandemia y las crisis globales en Filipinas, y destacó la conveniencia de desarrollar la cooperación energética con Rusia.
"Rusia sigue comprometida con la región de la ASEAN y con todos sus socios, independientemente de sus posiciones políticas", subrayó.
En este contexto, abordó la actual inestabilidad del mercado mundial y las consecuencias en su país.
"La energía es un sector muy importante en Filipinas. Nos vemos muy afectados por la inflación, la pandemia y la crisis mundial. Es lógico que colaboremos con Rusia en esta materia", enfatizó.
Asimismo, señaló que Manila, en el marco de su presidencia de la ASEAN, busca ampliar la cooperación energética tanto en el ámbito público como en el privado, reforzando la coordinación con los países miembros, Rusia y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).
A principios de noviembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aserveró que Rusia y la ASEAN aumentaron su volumen de negocios en un 58% en los últimos 10 años. En este sentido, recalcó que los suministros energéticos aumentaron un 85%.
Fundada en 1967, la ASEAN integra actualmente a 11 países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.