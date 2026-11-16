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Rusia es un socio prometedor para la ASEAN en el sector energético, opina un experto
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Al margen de la 49.ª cumbre de la ASEAN, el analista filipino Daniel Hugo Santos señaló a Sputnik el impacto de la inflación, la pandemia y las crisis globales... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, abordó la actual inestabilidad del mercado mundial y las consecuencias en su país. "La energía es un sector muy importante en Filipinas. Nos vemos muy afectados por la inflación, la pandemia y la crisis mundial. Es lógico que colaboremos con Rusia en esta materia", enfatizó.Asimismo, señaló que Manila, en el marco de su presidencia de la ASEAN, busca ampliar la cooperación energética tanto en el ámbito público como en el privado, reforzando la coordinación con los países miembros, Rusia y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).A principios de noviembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aserveró que Rusia y la ASEAN aumentaron su volumen de negocios en un 58% en los últimos 10 años. En este sentido, recalcó que los suministros energéticos aumentaron un 85%.Fundada en 1967, la ASEAN integra actualmente a 11 países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
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Rusia es un socio prometedor para la ASEAN en el sector energético, opina un experto

09:23 GMT 16.11.2026
© Sputnik / Captura de pantallaEl analista filipino Daniel Hugo Santos
El analista filipino Daniel Hugo Santos - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Al margen de la 49.ª cumbre de la ASEAN, el analista filipino Daniel Hugo Santos señaló a Sputnik el impacto de la inflación, la pandemia y las crisis globales en Filipinas, y destacó la conveniencia de desarrollar la cooperación energética con Rusia.
"Rusia sigue comprometida con la región de la ASEAN y con todos sus socios, independientemente de sus posiciones políticas", subrayó.
En este contexto, abordó la actual inestabilidad del mercado mundial y las consecuencias en su país.
"La energía es un sector muy importante en Filipinas. Nos vemos muy afectados por la inflación, la pandemia y la crisis mundial. Es lógico que colaboremos con Rusia en esta materia", enfatizó.
Asimismo, señaló que Manila, en el marco de su presidencia de la ASEAN, busca ampliar la cooperación energética tanto en el ámbito público como en el privado, reforzando la coordinación con los países miembros, Rusia y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).
Un petrolero ruso cerca de un terminal - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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"No es simplemente un exportador de hidrocarburos": experto destaca el papel de Rusia en el mercado energético
21 de octubre, 12:23 GMT
A principios de noviembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, aserveró que Rusia y la ASEAN aumentaron su volumen de negocios en un 58% en los últimos 10 años. En este sentido, recalcó que los suministros energéticos aumentaron un 85%.
Fundada en 1967, la ASEAN integra actualmente a 11 países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Laos, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
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