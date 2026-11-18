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La antesala de la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, al detalle
La antesala de la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, al detalle
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El 19 de noviembre, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad china de Shenzhen, está prevista una... 18.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-18T10:15+0000
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De celebrarse, sería el primer encuentro trilateral de la historia entre los mandatarios de los tres Estados.La víspera, Putin expresó su confianza en que la reunión dé buenos resultados y destacó que el Foro APEC ofrece amplias oportunidades para el diálogo constructivo, especialmente entre los líderes de las principales economías.Sputnik te acerca todos los detalles sobre la llegada de los líderes al encuentro.
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La antesala de la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, al detalle
El 19 de noviembre, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad china de Shenzhen, está prevista una reunión entre los presidentes de Rusia, EEUU y China, Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente.
De celebrarse, sería el primer encuentro trilateral de la historia entre los mandatarios de los tres Estados.
La víspera, Putin expresó su confianza en que la reunión dé buenos resultados y destacó que el Foro APEC ofrece amplias oportunidades para el diálogo constructivo, especialmente entre los líderes de las principales economías.
Sputnik te acerca todos los detalles sobre la llegada de los líderes al encuentro.