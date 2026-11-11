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¿Cómo se traducen las perspectivas de crecimiento económico de Perú para la población?

¿Cómo se traducen las perspectivas de crecimiento económico de Perú para la población?

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Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Perú superarpa a Chile y se convertiría en la cuarta mayor economía de Sudamérica en 2027... 11.11.2026, Sputnik Mundo

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El FMI calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) peruano —valor de los bienes y servicios que produce un país— alcanzará los 413.597 millones de dólares en 2027, frente a los 413.443 millones pronosticados para Chile. La diferencia, de apenas 154 millones, se ampliaría para 2031: Perú llegaría a 502.000 millones de dólares y Chile a 486.500 millones.El crecimiento de la economía peruana, asimismo, superaría el promedio estimado para América Latina y el Caribe (2,3% en 2026 y 2,7% en 2027) y Sudamérica (2,1% en 2026 y 2,4% en 2027). Especialistas consultados por Sputnik explican que un mayor PIB nominal no se traduce en mejores condiciones de vida, además de que la calidad de bienes y servicios en Perú está lejos de ser suficiente.Crecer en tiempos difícilesDurante los últimos 30 años, la economía peruana pasó de una profunda crisis a convertirse en una de las más dinámicas de la región. Tras una hiperinflación, recesión y los desequilibrios fiscales de los años ochenta, el país inició una época de gran bonanza.El mayor impulso llegó entre 2002 y 2013, cuando el crecimiento tuvo un promedio anual de 6,1%, gracias al auge del precio de los minerales, el aumento de inversiones y el dinamismo en las exportaciones. Durante ese periodo, la pobreza cayó del 60% al 24%.Uno de los pilares de este desempeño durante las últimas décadas es la estabilidad monetaria. El sol se consolidó como una de las divisas más sólidas de América Latina, en buena medida, debido a la autonomía y continuidad de la política monetaria del Banco Central de Reserva.Sin embargo, el crecimiento perdió velocidad desde 2014 y la pandemia agravó esta tendencia. Desde 2020, Perú crece entre pronunciadas crisis políticas. Sin ir muy lejos, la presidenta Keiko Fujimori se convirtió en la novena mandataria en una década.Este año, el FMI proyecta que el PIB nacional avanzará un 3%. Por encima de este cálculo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de 3,2% en 2026 y 2027. Para el mediano plazo, se pronostica un crecimiento promedio del 4% entre 2028 y 2030, apoyado en una inversión privada que avanzaría 7,5% anual con la minería como uno de los principales soportes.Bajo nivel de bienestarPara Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo del país sudamericano, el crecimiento del PIB responde al tamaño de la población peruana —que casi duplica a la de Chile—, la diversidad geográfica y una mayor disponibilidad de recursos naturales.Mientras Chile depende principalmente del cobre, Perú cuenta también con oro, plata y hierro, entre otros minerales. Sin embargo, el exfuncionario advirtió en diálogo con Sputnik que dicho crecimiento no es igual a una mejor calidad de vida.Si revisamos el costo de vida local (PPA), actualmente la economía total de Perú es casi tan grande como la de Chile. Sin embargo, cuando medimos el PIB PPA per cápita —correspondiente en promedio a cada habitante—, Chile está entre los 35.000 y 40.000 dólares, mientras que Perú bordea los 18.000 y 19.000, es decir, aproximadamente la mitad.El economista Franco Saito, integrante de la Red de Estudios para el Desarrollo, explica para este medio que hay que tomar con cuidado las cifras del FMI: "Esto está impactado principalmente por el precio de los minerales, el cobre en particular, que está volando. Si descontáramos ese efecto, el PBI total de Perú todavía estaría por debajo del de Chile".Problemas heredadosGonzález Izquierdo considera que un 3% anual de crecimiento es insuficiente para resolver las principales dificultades del país, destacando que se requeriría que fuera de al menos 5%. Asimismo, el exministro González Izquierdo advierte que Perú enfrenta serios problemas estructurales que limitan su desarrollo pese a la expansión de su economía.La desigualdad también queda reflejada en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), de Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera aspectos como esperanza de vida, educación e ingresos. En la clasificación de 193 países, Perú aparece en la posición 79, dentro del grupo de desarrollo "alto". Chile ocupa el puesto 45 y se encuentra en la categoría de desarrollo humano "muy alto".Adicionalmente, alrededor de siete de cada 10 trabajadores peruanos se desempeñan en condiciones de informalidad, según el Instituto Peruano de Economía. Esto se traduce en un freno al crecimiento económico y mayor precariedad laboral.Reformas pendientesJorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de la Pacífico Business School, indicó a este medio que "se prevé una mayor estabilidad política y eso va a hacer que haya mejor inversión, pero tenemos el contrapeso de El Niño para este año y para el próximo. Va a frenar un poco el crecimiento, pero se espera que para el 2028 empecemos al sendero de crecimiento".González Izquierdo opina que es prioritario que el Gobierno inicie profundas reformas educativas, de infraestructura y salud para reducir estas brechas que no permiten que la población sienta el crecimiento.En ese sentido, para que el crecimiento llegue a los hogares, Saito recomienda que se debe mejorar la calidad de la inversión pública. "El tema no es recursos, sino gestión", sostuvo. Sin caminos ni infraestructura adecuada, advirtió, "toda la economía se traba". También se debe revisar el esquema laboral y tributario para las micro y pequeñas empresas.Finalmente, Saito determina que se debe priorizar la educación y calidad: "Perú se está jugando los últimos años del bono demográfico. A partir del 2045 va a haber más personas mayores que jóvenes trabajando. Entonces, tenemos que aprovechar esta última línea para formar trabajadores productivos y con ingresos estables".

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