https://noticiaslatam.lat/20261006/putin-mantendra-una-reunion-bilateral-con-xi-jinping-al-margen-de-la-cumbre-de-apec-informa-el-1175331295.html
Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T16:36+0000
2026-10-06T16:36+0000
2026-10-06T18:00+0000
internacional
rusia
china
apec
shenzhen
relaciones internacionales
🌏 asia
vladímir putin
xi jinping
yuri ushakov
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173537485_289:96:2838:1530_1920x0_80_0_0_35e592cc1678fb0f59063f6060d85461.jpg
Agregó que, por el momento, nadie ha realizado un trabajo práctico sobre una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC.La 33.ª reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.
https://noticiaslatam.lat/20260909/el-kremlin-ve-la-posibilidad-de-celebrar-una-cumbre-entre-rusia-china-y-eeuu-en-el-marco-de-la-apec-1174995034.html
china
shenzhen
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173537485_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9d066933cf5f99b8ca70bea2762cccc9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, china, apec, shenzhen, relaciones internacionales, 🌏 asia, vladímir putin, xi jinping, yuri ushakov, donald trump
rusia, china, apec, shenzhen, relaciones internacionales, 🌏 asia, vladímir putin, xi jinping, yuri ushakov, donald trump
Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
16:36 GMT 06.10.2026 (actualizado: 18:00 GMT 06.10.2026)
El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en noviembre, confirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
"El acuerdo está alcanzado. Nuestro mandatario [Vladímir Putin] se reunirá con el presidente de la República Popular China, eso es seguro. Pero aún es difícil decir a qué hora y qué momento del programa de la cumbre se elegirá para ello", comunicó Ushakov.
Agregó que, por el momento, nadie ha realizado un trabajo práctico sobre una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC.
La 33.ª reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.
9 de septiembre, 12:45 GMT