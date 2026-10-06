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Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso
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El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que, por el momento, nadie ha realizado un trabajo práctico sobre una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC.La 33.ª reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.
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Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso

16:36 GMT 06.10.2026 (actualizado: 18:00 GMT 06.10.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaEl presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión en Pekín
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, durante una reunión en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en noviembre, confirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

"El acuerdo está alcanzado. Nuestro mandatario [Vladímir Putin] se reunirá con el presidente de la República Popular China, eso es seguro. Pero aún es difícil decir a qué hora y qué momento del programa de la cumbre se elegirá para ello", comunicó Ushakov.

Agregó que, por el momento, nadie ha realizado un trabajo práctico sobre una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC.
La 33.ª reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.
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