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Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso

Putin mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, informa el asesor presidencial ruso

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación... 06.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-06T16:36+0000

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Agregó que, por el momento, nadie ha realizado un trabajo práctico sobre una posible reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y el mandatario estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC.La 33.ª reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en la ciudad china de Shenzhen.

https://noticiaslatam.lat/20260909/el-kremlin-ve-la-posibilidad-de-celebrar-una-cumbre-entre-rusia-china-y-eeuu-en-el-marco-de-la-apec-1174995034.html

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