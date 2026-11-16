Revelan la agenda de Putin para la cumbre del APEC en China
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaEl asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y el mandatario ruso, Vladímir Putin
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El presidente ruso, Vladímir Putin, participará en la 33.ª cumbre del APEC, que en 2026 se celebra bajo la presidencia de China, y mantendrá varios encuentros, entre ellos uno trilateral con sus homólogos chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.
Entre los principales objetivos del foro figura el fomento de un crecimiento sostenible en Asia-Pacífico, mencionó. Además, anunció que Rusia ha presentado su candidatura para asumir la Presidencia del APEC en 2035.
Conoce la agenda de Putin para la cumbre de la APEC, revelada por Ushakov:
Putin mantendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping. Según el asesor presidencial ruso, se planea abordar la cooperación en materia de energía, finanzas, inteligencia artificial y comercio.
Además, el mandatario ruso informará a su homólogo chino sobre los últimos contactos en el marco del proceso de negociación en Abu Dabi.
Putin se reunirá asimismo con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien visitó Rusia recientemente, y con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul.
El 19 de noviembre tendrá lugar la sesión plenaria del APEC, en la que intervendrán todos los líderes. Se espera que los acuerdos alcanzados en la cumbre queden recogidos en una declaración final.
La posible reunión bilateral entre Putin y Trump sigue en preparación. El asunto se abordó durante la reciente visita a Moscú de los enviados especiales de EEUU, Jared Kushner y Steve Witkoff.
La reunión trilateral entre Putin, Xi y Trump está proyectada para el 19 de noviembre, en la residencia del mandatario chino.
Actualmente se trabaja en la agenda del encuentro y en el texto de una declaración conjunta, agregó el asesor presidencial ruso.
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