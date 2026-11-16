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18-19 de noviembre de 2026

Cumbre de APEC
Shenzhen

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Internacional
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El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China
El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China
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Los presidentes de Rusia, China y EEUU debatirán el mantenimiento de la paz en el mundo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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"Las partes intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", comunicó la vocera a la prensa.En este sentido, enfatizó que la reunión presencial de los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del APEC reviste un "significado histórico e innovador".Además, la portavoz recalcó que los tres Estados tienen que ser responsables de afrontar de forma unida los desafíos mundiales. "En las circunstancias actuales, estos tres países tienen la importante responsabilidad de hacer frente conjuntamente a los retos globales, así como de promover la paz y la estabilidad en todo el mundo", sostuvo.Con ello, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación entre Pekín, Moscú y Washington, la resolución de las discrepancias y la mejora de las relaciones favorecen a los tres países y responden a las expectativas de la comunidad internacional. "Esto contribuirá a la estabilización de la situación internacional y al desarrollo del diálogo y la cooperación", aseveró.El encuentro trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump tendrá lugar el 19 de noviembre en el marco de la cumbre del APEC, en Shenzhen.
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El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China

10:46 GMT 16.11.2026
© AP Photo / Liu ZhengMao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
© AP Photo / Liu Zheng
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Los presidentes de Rusia, China y EEUU debatirán el mantenimiento de la paz en el mundo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), comunicó a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. También destacó el papel de las tres potencias en la estabilidad global.
"Las partes intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", comunicó la vocera a la prensa.
En este sentido, enfatizó que la reunión presencial de los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del APEC reviste un "significado histórico e innovador".
Además, la portavoz recalcó que los tres Estados tienen que ser responsables de afrontar de forma unida los desafíos mundiales. "En las circunstancias actuales, estos tres países tienen la importante responsabilidad de hacer frente conjuntamente a los retos globales, así como de promover la paz y la estabilidad en todo el mundo", sostuvo.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Estos son los objetivos de Sheinbaum durante su participación en el foro de la APEC
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Con ello, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación entre Pekín, Moscú y Washington, la resolución de las discrepancias y la mejora de las relaciones favorecen a los tres países y responden a las expectativas de la comunidad internacional. "Esto contribuirá a la estabilización de la situación internacional y al desarrollo del diálogo y la cooperación", aseveró.
El encuentro trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump tendrá lugar el 19 de noviembre en el marco de la cumbre del APEC, en Shenzhen.
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