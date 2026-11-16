https://noticiaslatam.lat/20261116/el-mantenimiento-de-la-paz-centrara-la-reunion-trilateral-putin-xi-trump-senala-la-cancilleria-de-1175894078.html
El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China
El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China
Sputnik Mundo
Los presidentes de Rusia, China y EEUU debatirán el mantenimiento de la paz en el mundo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T10:46+0000
2026-11-16T10:46+0000
2026-11-16T10:46+0000
internacional
🌏 asia
política
rusia
china
eeuu
apec
donald trump
vladímir putin
xi jinping
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175894037_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_347eb872a72627ee5722939d215ad59f.jpg
"Las partes intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", comunicó la vocera a la prensa.En este sentido, enfatizó que la reunión presencial de los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del APEC reviste un "significado histórico e innovador".Además, la portavoz recalcó que los tres Estados tienen que ser responsables de afrontar de forma unida los desafíos mundiales. "En las circunstancias actuales, estos tres países tienen la importante responsabilidad de hacer frente conjuntamente a los retos globales, así como de promover la paz y la estabilidad en todo el mundo", sostuvo.Con ello, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación entre Pekín, Moscú y Washington, la resolución de las discrepancias y la mejora de las relaciones favorecen a los tres países y responden a las expectativas de la comunidad internacional. "Esto contribuirá a la estabilización de la situación internacional y al desarrollo del diálogo y la cooperación", aseveró.El encuentro trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump tendrá lugar el 19 de noviembre en el marco de la cumbre del APEC, en Shenzhen.
https://noticiaslatam.lat/20261116/estos-son-los-objetivos-de-sheinbaum-durante-su-participacion-en-el-foro-de-la-apec-1175892194.html
🌏 asia
china
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175894037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0b325d023790431903635fc0b577e93.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌏 asia, política, rusia, china, eeuu, apec, donald trump, vladímir putin, xi jinping
🌏 asia, política, rusia, china, eeuu, apec, donald trump, vladímir putin, xi jinping
El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China
Los presidentes de Rusia, China y EEUU debatirán el mantenimiento de la paz en el mundo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), comunicó a la prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. También destacó el papel de las tres potencias en la estabilidad global.
"Las partes intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", comunicó la vocera a la prensa.
En este sentido, enfatizó que la reunión presencial de los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del APEC reviste un "significado histórico e innovador".
Además, la portavoz recalcó que los tres Estados tienen que ser responsables de afrontar de forma unida los desafíos mundiales. "En las circunstancias actuales, estos tres países tienen la importante responsabilidad de hacer frente conjuntamente a los retos globales, así como de promover la paz y la estabilidad en todo el mundo", sostuvo.
Con ello, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación entre Pekín, Moscú y Washington, la resolución de las discrepancias y la mejora de las relaciones favorecen a los tres países y responden a las expectativas de la comunidad internacional. "Esto contribuirá a la estabilización de la situación internacional y al desarrollo del diálogo y la cooperación", aseveró.
El encuentro trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump
tendrá lugar el 19 de noviembre
en el marco de la cumbre del APEC, en Shenzhen.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.