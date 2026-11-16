https://noticiaslatam.lat/20261116/el-mantenimiento-de-la-paz-centrara-la-reunion-trilateral-putin-xi-trump-senala-la-cancilleria-de-1175894078.html

El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China

El mantenimiento de la paz centrará la reunión trilateral Putin-Xi-Trump, señala la Cancillería de China

Sputnik Mundo

Los presidentes de Rusia, China y EEUU debatirán el mantenimiento de la paz en el mundo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico... 16.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-16T10:46+0000

2026-11-16T10:46+0000

2026-11-16T10:46+0000

internacional

🌏 asia

política

rusia

china

eeuu

apec

donald trump

vladímir putin

xi jinping

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175894037_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_347eb872a72627ee5722939d215ad59f.jpg

"Las partes intercambiarán opiniones en profundidad sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz en todo el mundo y la garantía de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias", comunicó la vocera a la prensa.En este sentido, enfatizó que la reunión presencial de los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos en la cumbre del APEC reviste un "significado histórico e innovador".Además, la portavoz recalcó que los tres Estados tienen que ser responsables de afrontar de forma unida los desafíos mundiales. "En las circunstancias actuales, estos tres países tienen la importante responsabilidad de hacer frente conjuntamente a los retos globales, así como de promover la paz y la estabilidad en todo el mundo", sostuvo.Con ello, subrayó que el fortalecimiento de la cooperación entre Pekín, Moscú y Washington, la resolución de las discrepancias y la mejora de las relaciones favorecen a los tres países y responden a las expectativas de la comunidad internacional. "Esto contribuirá a la estabilización de la situación internacional y al desarrollo del diálogo y la cooperación", aseveró.El encuentro trilateral entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump tendrá lugar el 19 de noviembre en el marco de la cumbre del APEC, en Shenzhen.

https://noticiaslatam.lat/20261116/estos-son-los-objetivos-de-sheinbaum-durante-su-participacion-en-el-foro-de-la-apec-1175892194.html

🌏 asia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, política, rusia, china, eeuu, apec, donald trump, vladímir putin, xi jinping