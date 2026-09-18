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La OTAN toma el rumbo de una militarización activa de la región ártica, denuncia la Cancillería rusa
La OTAN toma el rumbo de una militarización activa de la región ártica, denuncia la Cancillería rusa
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En el Norte se llevan a cabo regularmente grandes maniobras militares destinadas, entre otras cosas, a ensayar escenarios de ofensiva, declaró el director del... 18.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-18T14:36+0000
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En este sentido, alertó que la Unión Europea seguirá politizando la cooperación en el Ártico y pretende mantener la senda de la escalada. En la región, la confianza entre Rusia y Occidente se ha visto socavada, y en Moscú consideran que no tiene sentido que Occidente evite el diálogo directo. Con este ritmo de militarización, el Ártico podría convertirse en un nuevo escenario de confrontación, como ya ocurrió en el Báltico, así Maslennikov trazó un paralelismo.Actualmente, las medidas adoptadas por los países occidentales del Ártico en materia de armamento nuclear generan especial preocupación, subrayó. El último paso en esta dirección fue la adhesión de Finlandia a la iniciativa francesa de disuasión nuclear avanzada, enfatizó el diplomático."En esta actividad participan activamente también países no árticos, algunos de ellos bastante alejados geográficamente de las altas latitudes. De hecho, se podría decir que nuestros colegas occidentales están cometiendo de nuevo el mismo error que cometieron en el Báltico", advirtió.El futuro del Consejo ÁrticoLos miembros occidentales del Consejo Ártico también están interesados en mantener este formato de colaboración en la región, sostuvo al señalar las contradicciones fundamentales.Por su parte, Rusia no pretende crear ninguna alternativa al Consejo Ártico, destacó el funcionario. En esa línea, puso de relieve que Moscú aboga por la paz en la región y manifiesta su disposición al diálogo."Independientemente de los factores externos, para Rusia sigue siendo una prioridad absoluta mantener la paz y la estabilidad en el norte, así como garantizar unas condiciones seguras para el desarrollo socioeconómico y tecnológico eficaz de nuestra zona ártica", afirmó.Máslennikov señaló que, como principal potencia ártica, Rusia cuenta con todos los medios necesarios para desarrollar de forma autónoma su zona ártica y garantizar su seguridad. No obstante, esto no excluye la cooperación internacional, basada en "un diálogo sincero y la búsqueda de soluciones conjuntas" a los problemas comunes del Ártico.En resumen, en vísperas de su 30.º aniversario, el Consejo Ártico funciona a un ritmo muy lento, denunció el diplomático. La crisis que atraviesa la organización se remonta a 2022 y está relacionada con la postura política de sus socios occidentales, lo que ha perjudicado su funcionamiento y supone un serio desafío para su continuidad, agregó.No obstante, Mocú asegura estar haciendo todo lo posible para restablecer el pleno funcionamiento de la organización, incluso a nivel político, concluyó.Fundado en 1996, el Consejo Ártico está formado por ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.En marzo de 2022, mientras Rusia ejercía la presidencia pro tempore del Consejo Ártico, los demás miembros suspendieron su participación en todos los eventos en protesta por el conflicto armado en Ucrania.
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La OTAN toma el rumbo de una militarización activa de la región ártica, denuncia la Cancillería rusa
En el Norte se llevan a cabo regularmente grandes maniobras militares destinadas, entre otras cosas, a ensayar escenarios de ofensiva, declaró el director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores de Rusia, Vladislav Máslennikov.
"Con el pretexto de amenazas ficticias procedentes del este, la OTAN ha emprendido una política de militarización activa de las regiones polares y está reforzando intensamente su potencial ofensivo en nuestras fronteras septentrionales", comentó en una rueda de prensa organizada por el grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik).
En este sentido, alertó que la Unión Europea seguirá politizando la cooperación en el Ártico y pretende mantener la senda de la escalada. En la región, la confianza entre Rusia y Occidente se ha visto socavada, y en Moscú consideran que no tiene sentido que Occidente evite el diálogo directo.
Con este ritmo de militarización, el Ártico podría convertirse en un nuevo escenario de confrontación, como ya ocurrió en el Báltico, así Maslennikov trazó un paralelismo.
"El mar Báltico había sido, durante décadas, una región muy estable y pacífica. En cuanto la OTAN decidió intervenir, sus países miembros decidieron que era necesario reforzar su defensa en el Báltico, (...) y, en definitiva, el Báltico dejó de ser una región pacífica y estable, como lo había sido antes", precisó.
Actualmente, las medidas adoptadas por los países occidentales del Ártico en materia de armamento nuclear generan especial preocupación, subrayó. El último paso en esta dirección fue la adhesión de Finlandia
a la iniciativa francesa de disuasión nuclear avanzada, enfatizó el diplomático.
"En esta actividad participan activamente también países no árticos, algunos de ellos bastante alejados geográficamente de las altas latitudes. De hecho, se podría decir que nuestros colegas occidentales están cometiendo de nuevo el mismo error que cometieron en el Báltico", advirtió.
El futuro del Consejo Ártico
Los miembros occidentales del Consejo Ártico también están interesados en mantener este formato de colaboración en la región, sostuvo al señalar las contradicciones fundamentales.
"La postura de Occidente (...), que por un lado intenta mantener el Consejo Ártico y por otro atrae a la OTAN al Ártico, resulta, desde nuestro punto de vista, extremadamente contraproducente y no hace más que alejar y complicar las perspectivas de reanudar la cooperación en el marco del Consejo Ártico", resumió Máslennikov.
Por su parte, Rusia no pretende crear ninguna alternativa al Consejo Ártico, destacó el funcionario. En esa línea, puso de relieve que Moscú aboga por la paz en la región y manifiesta su disposición al diálogo.
"Independientemente de los factores externos, para Rusia sigue siendo una prioridad absoluta mantener la paz y la estabilidad en el norte, así como garantizar unas condiciones seguras para el desarrollo socioeconómico y tecnológico eficaz de nuestra zona ártica", afirmó.
Máslennikov señaló que, como principal potencia ártica, Rusia cuenta con todos los medios necesarios para desarrollar de forma autónoma su zona ártica y garantizar su seguridad. No obstante, esto no excluye la cooperación internacional, basada en "un diálogo sincero y la búsqueda de soluciones conjuntas" a los problemas comunes del Ártico.
En resumen, en vísperas de su 30.º aniversario, el Consejo Ártico funciona a un ritmo muy lento, denunció el diplomático. La crisis que atraviesa la organización se remonta a 2022 y está relacionada con la postura política de sus socios occidentales, lo que ha perjudicado su funcionamiento y supone un serio desafío para su continuidad, agregó.
No obstante, Mocú asegura estar haciendo todo lo posible para restablecer el pleno funcionamiento de la organización, incluso a nivel político, concluyó.
Fundado en 1996, el Consejo Ártico está formado por ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.
Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.
En marzo de 2022, mientras Rusia ejercía la presidencia pro tempore
del Consejo Ártico, los demás miembros suspendieron su participación en todos los eventos en protesta por el conflicto armado en Ucrania
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