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Trump desea deliberar con Rusia y China el tema de las armas nucleares, aseguró Rubio
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El presidente de EEUU, Donald Trump, quiere celebrar una reunión trilateral con Rusia y China para abordar cuestiones como la proliferación nuclear, indicó el... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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Según Rubio, es posible que pronto haya noticias al respecto.En febrero de este año expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), el último entre Rusia y EEUU que limitaba sus arsenales estratégicos. Washington no reaccionó a la propuesta de Moscú de prorrogarlo voluntariamente y, en su lugar, propuso negociar un nuevo acuerdo modernizado de control de armamentos.EEUU considera que el futuro tratado debe incluir no solo a Rusia y a EEUU, sino también a China, una propuesta con la que Pekín no está de acuerdo. Por su parte, Moscú ha señalado que cualquier nuevo acuerdo debe contemplar no solo los arsenales ruso y estadounidense, sino también las armas nucleares de los aliados europeos de Washington, en concreto, el Reino Unido y Francia.
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Trump desea deliberar con Rusia y China el tema de las armas nucleares, aseguró Rubio

18:02 GMT 10.11.2026
© Foto : AP/Jacquelyn Martin, Sputnik, AP/Alex BrandonLos presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump
Los presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, quiere celebrar una reunión trilateral con Rusia y China para abordar cuestiones como la proliferación nuclear, indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
"El presidente [estadounidense, Donald Trump] quiere que esa reunión se celebre si es posible. Creemos que debería ser posible, y entre los temas que él considera que deberían tratarse está la situación de las armas nucleares en el mundo, cuya proliferación el presidente considera muy peligrosa", manifestó.
Según Rubio, es posible que pronto haya noticias al respecto.
En febrero de este año expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), el último entre Rusia y EEUU que limitaba sus arsenales estratégicos. Washington no reaccionó a la propuesta de Moscú de prorrogarlo voluntariamente y, en su lugar, propuso negociar un nuevo acuerdo modernizado de control de armamentos.
EEUU considera que el futuro tratado debe incluir no solo a Rusia y a EEUU, sino también a China, una propuesta con la que Pekín no está de acuerdo. Por su parte, Moscú ha señalado que cualquier nuevo acuerdo debe contemplar no solo los arsenales ruso y estadounidense, sino también las armas nucleares de los aliados europeos de Washington, en concreto, el Reino Unido y Francia.
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