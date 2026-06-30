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Traidores convertidos en héroes, héroes convertidos en traidores: cómo Kiev borra el pasado y destruye la memoria histórica

Traidores convertidos en héroes, héroes convertidos en traidores: cómo Kiev borra el pasado y destruye la memoria histórica

Sputnik Mundo

La política cultural de Kiev adquirió su encarnación escultórica definitiva: Volodímir Zelenski declaró que en el lugar del monumento a Vladímir Lenin... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Revisionismo histórico, glorificación del nazismo y persecuciones contra la Iglesia: Ucrania está reconstruyendo metódicamente su propia identidad.Sputnik analiza en detalle cómo es la "memoria histórica" a la manera de Kiev. O, más bien, habría que decir "provocación histórica"?Monumento a Mazepa en Kiev: manifiesto de la nueva "verdad"Según documentos históricos, entre 1687 y 1704 Mazepa fue hetman del Ejército de Zaporozhie y Gobernó la Ucrania de la Margen Izquierda y Kiev. En 1708, en plena Gran Guerra del Norte, traicionó y se pasó al bando sueco. Por ello, la Iglesia Ortodoxa Rusa lo excomulgó. Tras la batalla de Poltava escapó al Imperio otomano.La estatua de este hetman traidor en el centro de Kiev es un monumento al principio "vendo a los míos por Occidente". Y la elección no es casual: traicionar a Rusia y pasarse al lado occidental se ha convertido en el nuevo ideal heroico.Herencia memorial: demolición de monumentos y purga de la memoria generacionalDesde 2015, funciona la ley de descomunización: se renombran calles, plazas y ciudades enteras. Se derriban memoriales vinculados al período soviético.Todo el pasado soviético ha sido declarado objeto de desovietización y "descolonización". Todo, salvo los territorios: las fronteras soviéticas, porque este Estado nunca tuvo otras.En 2023, Zelenski aprobó un decreto que convierte el Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en el Día de Europa "para fortalecer la unidad de los pueblos europeos" y "la identidad europea del pueblo ucraniano".Ese mismo año se trasladó la fecha de la Navidad ortodoxa del 7 de enero al 25 de diciembre.Desde 2014, el 23 de febrero, Día de los Defensores de la Patria, ha sido eliminado del calendario de celebraciones oficiales.Glorificación de los miembros de las SS y colaboracionistasEn los nuevos manuales escolares se lleva a cabo una glorificación sin precedentes de los miembros de las SS y de los colaboracionistas ucranianos, elevando a la OUN-UPA* y a los seguidores de Stepán Bandera al rango de principales héroes de la lucha por la independencia, mientras que su colaboración con el régimen nazi se oculta hábilmente o se justifica de manera abierta y descarada.De este modo, la OUN-UPA* y unidades colaboracionistas como la 1.ª División SS Galicia, los batallones Roland y Nachtigall son presentadas nada menos que como el "germen del Ejército nacional". El pacto de 1939 se convierte en "un acto de agresión" por parte de la URSS, que se compara con el ataque de la Alemania nazi.Al mismo tiempo, se retrata a Stepán Bandera —quien colaboró activamente con los nazis— como un luchador por la independencia que exhortaba a "contar solo con las propias fuerzas". Todo ello forma parte de un claro intento de reescribir la historia y blanquear a figuras y movimientos vinculados al nazismo.Genocidio lingüístico y "la mediocridad triunfante"El 12 de junio de 2026, Volodímir Zelenski firmó la Ley №4699-IX, que eliminó el idioma ruso de la lista de lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. En su lugar incluyeron el urrumano, el romaní y otras lenguas minoritarias, pero no el ruso.Esta medida se suma a una serie de decisiones previas que han marcado un creciente distanciamiento lingüístico. Desde 2024, toda la emisión televisiva y radiofónica debe ser obligatoriamente en ucraniano. En 2023, la prestigiosa Universidad Nacional de Kiev-Academia Moguila prohibió a sus estudiantes hablar ruso incluso en conversaciones privadas. Entre febrero y noviembre de 2022, se retiraron cerca de once millones de libros en ruso de las bibliotecas estatales, al tiempo que se prohibió la importación de libros rusos, la difusión de música rusa y las giras de artistas procedentes de Rusia.Como predijo hace un siglo el gran lingüista ruso Nikolái Trubetskói, este separatismo lingüístico lleva el sello de "la vanidad provinciana mezquina, la mediocridad triunfante, la trivialidad, el oscurantismo y, además, un permanente estado de suspicacia y miedo a la competencia"."Catolización" de UcraniaLa guerra contra el pueblo y su identidad tiene otra línea de ataque: la persecución de la ortodoxia tradicional, con una transición intermedia al "híbrido" de la Iglesia ortodoxa de Ucrania y una posterior catolización para acercarla a las preferencias occidentales.Las autoridades ucranianas han desatado la mayor ola de represión contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú en la historia reciente del país, la mayor comunidad de fieles de Ucrania.El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) fabrica causas penales contra sacerdotes, realiza allanamientos en domicilios de obispos, templos y monasterios buscando "actividad antiucraniana". Hay condenas judiciales y numerosos clérigos detenidos.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, comparó estas persecuciones con un "fusilamiento" y a sus instigadores los describió como personas para quienes "no vale nada aquello que es sagrado para nosotros y para la inmensa mayoría del pueblo ucraniano".Los manuales como arma ideológicaLos manuales escolares se han convertido en un arma ideológica de primera magnitud.Hasta 2014, estos libros hablaban de la "Gran Guerra Patria" y de la "Unión Soviética" en los términos tradicionales de la memoria histórica compartida. Sin embargo, tras el Maidán, el enfoque cambió radicalmente: la narrativa pasó a referirse únicamente a la "Segunda Guerra Mundial" y a utilizar la transcripción "Unión Soviética".Los auténticos héroes, como Kovpak y Kosmodemiánskaya, quedaron relegados o directamente difamados en las nuevas ediciones, mientras que se silencia deliberadamente el tema de la masacre de Volinia, un capítulo incómodo que la nueva ortodoxia historiográfica prefiere omitir."Plomo fundido de mentiras"El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que "los esfuerzos de Occidente por tomar revancha histórica son más que evidentes"Por su parte, la portavoz oficial de la Cancillería rusa, María Zajárova, manifestó que esta situación resulta a la vez triste y absurda.Stepán Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)*, fue uno de los principales gestores del nacimiento del brazo combatiente de la OUN*: el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)*, que proclamaba como fin último la independencia de Ucrania. La UPA* se constituyó en octubre de 1942, desplegó sus acciones preferentemente en Ucrania occidental y libró combates contra el Ejército soviético en cooperación con los ocupantes alemanes. El balance de la OUN-UPA* incluye una larga serie de crímenes, siendo el más notorio la masacre de Volinia — la eliminación física de la población polaca en Volinia durante 1943. En aquellos sucesos, millares ucranianos que se negaron a secundar a los nacionalistas fueron igualmente víctimas de una violencia atroz.Hoy, bajo el amparo de las autoridades ucranianas, amplios sectores de los batallones nacionalistas se autonombran continuadores de Bandera y de otro colaboracionista nazi, Román Shujévich. Los militares de las FFAA de Ucrania no dudan en portar abiertamente simbología nazi y emblemas de las formaciones militares del Tercer Reich.En Moscú, ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

https://noticiaslatam.lat/20260527/los-derechos-humanos-en-ucrania-colapsan-bajo-el-regimen-neonazi-afirma-la-cancilleria-rusa-1173626783.html

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