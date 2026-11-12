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Kushner y Witkoff arriban a Moscú para reunirse con Putin
Kushner y Witkoff arriban a Moscú para reunirse con Putin
Sputnik Mundo
Se reporta que los representantes de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueron recibidos en el aeropuerto Vnúkovo por el enviado especial del presidente... 12.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-12T05:28+0000
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Se espera que durante su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, se discutan los resultados de las negociaciones trilaterales que tuvieron lugar del 10 al 11 de noviembre en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania. Vladímir Medinski, que encabezó la delegación rusa en Abu Dabi, señaló que el tema central de las conversaciones fue la arquitectura de la seguridad europea. También señaló que las partes habían acordado un nuevo intercambio de prisioneros a gran escala entre Rusia y Ucrania, cuyos detalles se darían a conocer en breve.Kushner declaró anteriormente que viajaría a Moscú el jueves 12 de noviembre junto con Witkoff para analizar el resultado de las negociaciones y presentar las propuestas que la parte estadounidense había debatido previamente con Kiev y con delegados europeos. También estuvieron presentes en Abu Dabi representantes de varios países de la UE. Sin embargo, Medinski afirmó que la delegación rusa no había mantenido contacto alguno con ellos, y subrayó que las negociaciones fueron estrictamente trilaterales.
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Kushner y Witkoff arriban a Moscú para reunirse con Putin
05:28 GMT 12.11.2026 (actualizado: 05:56 GMT 12.11.2026)
Se reporta que los representantes de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueron recibidos en el aeropuerto Vnúkovo por el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev.
Se espera que durante su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, se discutan los resultados de las negociaciones trilaterales que tuvieron lugar del 10 al 11 de noviembre en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania.
Vladímir Medinski, que encabezó la delegación rusa en Abu Dabi, señaló que el tema central de las conversaciones fue la arquitectura de la seguridad europea. También señaló que las partes habían acordado un nuevo intercambio de prisioneros a gran escala entre Rusia y Ucrania, cuyos detalles se darían a conocer en breve.
Kushner declaró anteriormente que viajaría a Moscú el jueves 12 de noviembre junto con Witkoff para analizar el resultado de las negociaciones y presentar las propuestas que la parte estadounidense había debatido previamente con Kiev y con delegados europeos.
También estuvieron presentes en Abu Dabi representantes de varios países de la UE. Sin embargo, Medinski afirmó que la delegación rusa no había mantenido contacto alguno con ellos, y subrayó que las negociaciones fueron estrictamente trilaterales.