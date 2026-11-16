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Moscú estrecha sus vínculos comerciales con América Latina, África y Asia, destaca el primer ministro ruso
Moscú estrecha sus vínculos comerciales con América Latina, África y Asia, destaca el primer ministro ruso
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Rusia está intensificando sus relaciones comerciales con los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, señaló el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, indicó que la reorientación del comercio de Rusia hacia mercados más prometedores, como los de la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, está llegando a su fase final.En este contexto, precisó que la proporción de los países amistosos en el comercio exterior de Rusia se mantiene en un nivel elevado, en torno al 85%. El primer ministro también destacó el creciente uso de las monedas nacionales en las operaciones comerciales con sus socios. Así, en agosto, su proporción superó el 91% en las exportaciones y se situó en torno al 89% en las importaciones, detalló.Mientras tanto, los bienes no relacionados con los recursos naturales ni con la energía ya representan alrededor del 35% de las exportaciones rusas, precisó Mishustin.Por otra parte, el primer ministro ruso reiteró que Moscú está dispuesta a cooperar en el ámbito económico sin supeditar las relaciones comerciales a consideraciones políticas."Las empresas rusas ofrecen una amplia gama de productos y servicios, desde bienes industriales hasta tecnologías avanzadas, incluidas soluciones digitales propias y soberanas. Y no vinculamos esta cooperación a la política, como suelen hacer representantes de otros países", cerró.
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Moscú estrecha sus vínculos comerciales con América Latina, África y Asia, destaca el primer ministro ruso

16:33 GMT 16.11.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaBarcos en el mar Negro en el puerto comercial de Novorosíisk, Rusia
Barcos en el mar Negro en el puerto comercial de Novorosíisk, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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Rusia está intensificando sus relaciones comerciales con los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, señaló el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, al intervenir en el foro 'Hecho en Rusia' celebrado en Moscú. De acuerdo con sus palabras, la reorientación del comercio ruso hacia mercados no occidentales se está acercando a su fase final.

"Reforzamos la cooperación con los países de América Latina, Asia y el continente africano", comentó el jefe del Gobierno ruso.

Asimismo, indicó que la reorientación del comercio de Rusia hacia mercados más prometedores, como los de la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, está llegando a su fase final.
En este contexto, precisó que la proporción de los países amistosos en el comercio exterior de Rusia se mantiene en un nivel elevado, en torno al 85%. El primer ministro también destacó el creciente uso de las monedas nacionales en las operaciones comerciales con sus socios. Así, en agosto, su proporción superó el 91% en las exportaciones y se situó en torno al 89% en las importaciones, detalló.
Mientras tanto, los bienes no relacionados con los recursos naturales ni con la energía ya representan alrededor del 35% de las exportaciones rusas, precisó Mishustin.
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Por otra parte, el primer ministro ruso reiteró que Moscú está dispuesta a cooperar en el ámbito económico sin supeditar las relaciones comerciales a consideraciones políticas.
"Las empresas rusas ofrecen una amplia gama de productos y servicios, desde bienes industriales hasta tecnologías avanzadas, incluidas soluciones digitales propias y soberanas. Y no vinculamos esta cooperación a la política, como suelen hacer representantes de otros países", cerró.
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