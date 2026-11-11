Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261111/mexico-confirma-la-compra-de-helicopteros-militares-de-rusia-y-eeuu-1175814638.html
México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU
México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU
Sputnik Mundo
El Gobierno de México compró 10 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa y 11 aparatos Black Hawk UH-60 de EEUU para atender labores de seguridad y desastres... 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T15:34+0000
2026-11-11T15:34+0000
américa latina
méxico
mi-17
claudia sheinbaum
raymundo pedro morales
ricardo trevilla
helicópteros
🛡️ industria militar
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175816842_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_15fcaaf5e1cd55b6193c925e76c56b40.jpg
A su vez, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que su dependencia adquirirá, entre otros, helicópteros Mi-17 para transporte y otras unidades para operaciones embarcadas en buques.Por su parte, el titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, principalmente para fortalecer las operaciones del Plan DN-III.Mientras tanto, el almirante Morales indicó que su corporación está adquiriendo un total de 17 helicópteros, 10 de los cuales son los rusos Mi-17.La mandataria mexicana explicó que la decisión de adquirir nuevas aeronaves fue tomada después de las contingencias por los deslaves e inundaciones registradas en 2026 en el sureste del país.
https://noticiaslatam.lat/20261001/chile-duplica-su-inversion-militar-con-miras-a-reforzar-la-disuasion-en-el-cono-sur-dice-experto-1175250923.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175816842_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_84a106ed4ab0752cabe6f3712ad805da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, mi-17, claudia sheinbaum, raymundo pedro morales, ricardo trevilla, helicópteros, 🛡️ industria militar
méxico, mi-17, claudia sheinbaum, raymundo pedro morales, ricardo trevilla, helicópteros, 🛡️ industria militar

México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU

15:34 GMT 11.11.2026
© Foto : Dominio públicoUn Mi-17 de la Armada de México
Un Mi-17 de la Armada de México - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
© Foto : Dominio público
Síguenos en
El Gobierno de México compró 10 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa y 11 aparatos Black Hawk UH-60 de EEUU para atender labores de seguridad y desastres naturales, confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa junto a su gabinete de Seguridad.

"Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad, también para el Plan DN-III [para desastres naturales] y el Plan Marina [protección civil]", comentó Sheinbaum.

A su vez, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que su dependencia adquirirá, entre otros, helicópteros Mi-17 para transporte y otras unidades para operaciones embarcadas en buques.
Por su parte, el titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, principalmente para fortalecer las operaciones del Plan DN-III.
Mientras tanto, el almirante Morales indicó que su corporación está adquiriendo un total de 17 helicópteros, 10 de los cuales son los rusos Mi-17.
La mandataria mexicana explicó que la decisión de adquirir nuevas aeronaves fue tomada después de las contingencias por los deslaves e inundaciones registradas en 2026 en el sureste del país.
Aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Chile durante ejercicios en la ciudad de Punta Arenas en septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
América Latina
Chile duplica su inversión militar con miras a reforzar la "disuasión en el Cono Sur", dice un experto
1 de octubre, 03:16 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала