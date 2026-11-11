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México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU
México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU
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El Gobierno de México compró 10 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa y 11 aparatos Black Hawk UH-60 de EEUU para atender labores de seguridad y desastres... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que su dependencia adquirirá, entre otros, helicópteros Mi-17 para transporte y otras unidades para operaciones embarcadas en buques.Por su parte, el titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, principalmente para fortalecer las operaciones del Plan DN-III.Mientras tanto, el almirante Morales indicó que su corporación está adquiriendo un total de 17 helicópteros, 10 de los cuales son los rusos Mi-17.La mandataria mexicana explicó que la decisión de adquirir nuevas aeronaves fue tomada después de las contingencias por los deslaves e inundaciones registradas en 2026 en el sureste del país.
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México confirma la compra de helicópteros militares de Rusia y EEUU
El Gobierno de México compró 10 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa y 11 aparatos Black Hawk UH-60 de EEUU para atender labores de seguridad y desastres naturales, confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa junto a su gabinete de Seguridad.
"Estamos comprando aeronaves de distinto tipo, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, para labores que tienen que ver con seguridad, también para el Plan DN-III [para desastres naturales] y el Plan Marina [protección civil]", comentó Sheinbaum.
A su vez, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que su dependencia adquirirá, entre otros, helicópteros Mi-17 para transporte y otras unidades para operaciones embarcadas en buques.
Por su parte, el titular de Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó de la adquisición de 11 helicópteros Black Hawk UH-60 y dos aviones Super Hércules, principalmente para fortalecer las operaciones del Plan DN-III.
Mientras tanto, el almirante Morales indicó que su corporación está adquiriendo un total de 17 helicópteros, 10 de los cuales son los rusos Mi-17.
La mandataria mexicana explicó que la decisión de adquirir nuevas aeronaves fue tomada después de las contingencias por los deslaves e inundaciones registradas en 2026 en el sureste del país.