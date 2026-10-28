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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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De las finanzas digitales al GNL: Moscú reivindica sus avances tecnológicos en el foro Rusia-África
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Rusia está dispuesta a compartir sus soluciones digitales y tecnológicas con África y aprovechar la experiencia de sus socios, afirmó el subjefe de la... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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África, motor del crecimiento económico mundialEl alto cargo del país euroasiático indicó que África será uno de los principales motores del crecimiento económico mundial durante el próximo medio siglo.Según Oreshkin, actualmente África alberga al 20% de la población mundial, una proporción que aumentará al 30% para 2063.Rusia ofrece tecnología de GNL para AlaskaOreshkin informó que EEUU está analizando la posibilidad de construir una planta de gas natural licuado (GNL) en Alaska utilizando tecnología rusa. Según explicó, Rusia se convirtió en el primer y único país del mundo en desarrollar una tecnología para construir plantas de licuefacción de gas llave en mano sobre plataformas marítimas.Oreshkin vinculó el desarrollo de estas soluciones nacionales con la apuesta por la soberanía tecnológica y la presión de las sanciones sobre el sector energético ruso.Como ejemplo, mencionó el Centro de Construcción de Estructuras Marítimas de Gran Tonelaje, situado en la región de Múrmansk, donde se fabrican estructuras y se integran equipos para proyectos de GNL.Rusia reivindica su liderazgo en las finanzas digitalesSegún Oreshkin, la calidad de los servicios financieros basados en tecnologías digitales modernas en Rusia se encuentra entre las mejores del mundo. Señaló que los europeos se sorprenden al descubrir que en Rusia es posible transferir dinero de forma instantánea y gratuita desde una cuenta bancaria a otra persona dentro del país."El sistema financiero occidental y los bancos occidentales han quedado irremediablemente rezagados y, a mi juicio, para siempre, frente a las soluciones avanzadas que existen en Rusia y otros países", afirmó.Al mismo tiempo, destacó que los países africanos también cuentan con soluciones tecnológicas "con las que los europeos ni siquiera sueñan".En cuanto a los pagos internacionales, afirmó que los bancos rusos, junto con entidades financieras de países socios, ya realizan operaciones en todo el mundo sin recurrir al sistema financiero occidental. A su juicio, el modelo anterior, basado principalmente en el dólar y el euro, es ineficiente, costoso y conlleva numerosos riesgos. Rusia está dispuesta a compartir sus soluciones y ofrecer sus servicios a socios extranjeros, añadió.Oreshkin también destacó la competitividad de las plataformas digitales rusas. Según explicó, Yandex logró imponerse a Uber en el mercado ruso en condiciones de competencia equitativa, mientras que Wildberries y Ozon compiten con éxito con plataformas internacionales tanto en Rusia como en mercados extranjeros.La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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De las finanzas digitales al GNL: Moscú reivindica sus avances tecnológicos en el foro Rusia-África

23:31 GMT 28.10.2026
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De las finanzas digitales al GNL - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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Rusia está dispuesta a compartir sus soluciones digitales y tecnológicas con África y aprovechar la experiencia de sus socios, afirmó el subjefe de la Administración del mandatario ruso, Maxim Oreshkin. Señaló que los desarrollos rusos en los sectores de los servicios financieros y la energía despiertan interés en el extranjero, incluido EEUU.

África, motor del crecimiento económico mundial

El alto cargo del país euroasiático indicó que África será uno de los principales motores del crecimiento económico mundial durante el próximo medio siglo.
"Vemos que los países africanos están comenzando a convertirse en líderes del crecimiento económico mundial. Y es evidente que, en los próximos 50 años, los países africanos serán un elemento clave del crecimiento global", afirmó durante el encuentro con los participantes del foro Rusia-África en Moscú.
Según Oreshkin, actualmente África alberga al 20% de la población mundial, una proporción que aumentará al 30% para 2063.

Rusia ofrece tecnología de GNL para Alaska

Oreshkin informó que EEUU está analizando la posibilidad de construir una planta de gas natural licuado (GNL) en Alaska utilizando tecnología rusa. Según explicó, Rusia se convirtió en el primer y único país del mundo en desarrollar una tecnología para construir plantas de licuefacción de gas llave en mano sobre plataformas marítimas.
"Nuestros socios estadounidenses entienden que el uso de soluciones tecnológicas rusas ofrece una mayor eficiencia económica que las tecnologías de las que dispone actualmente el propio EEUU", subrayó.
Tractor estadounidense y fertilizantes rusos - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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Oreshkin vinculó el desarrollo de estas soluciones nacionales con la apuesta por la soberanía tecnológica y la presión de las sanciones sobre el sector energético ruso.
"Esto nos obligó a desarrollar soluciones propias y a nuestros ingenieros a idear nuevos enfoques tecnológicos", señaló.
Como ejemplo, mencionó el Centro de Construcción de Estructuras Marítimas de Gran Tonelaje, situado en la región de Múrmansk, donde se fabrican estructuras y se integran equipos para proyectos de GNL.

Rusia reivindica su liderazgo en las finanzas digitales

Según Oreshkin, la calidad de los servicios financieros basados en tecnologías digitales modernas en Rusia se encuentra entre las mejores del mundo. Señaló que los europeos se sorprenden al descubrir que en Rusia es posible transferir dinero de forma instantánea y gratuita desde una cuenta bancaria a otra persona dentro del país.
"El sistema financiero occidental y los bancos occidentales han quedado irremediablemente rezagados y, a mi juicio, para siempre, frente a las soluciones avanzadas que existen en Rusia y otros países", afirmó.
Al mismo tiempo, destacó que los países africanos también cuentan con soluciones tecnológicas "con las que los europeos ni siquiera sueñan".
"En algunos ámbitos, Rusia aprenderá junto con sus socios africanos y trasladará esa experiencia a nuestro país. En otros, seremos nosotros quienes compartamos nuestros conocimientos", agregó Oreshkin.
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En cuanto a los pagos internacionales, afirmó que los bancos rusos, junto con entidades financieras de países socios, ya realizan operaciones en todo el mundo sin recurrir al sistema financiero occidental. A su juicio, el modelo anterior, basado principalmente en el dólar y el euro, es ineficiente, costoso y conlleva numerosos riesgos. Rusia está dispuesta a compartir sus soluciones y ofrecer sus servicios a socios extranjeros, añadió.
Oreshkin también destacó la competitividad de las plataformas digitales rusas. Según explicó, Yandex logró imponerse a Uber en el mercado ruso en condiciones de competencia equitativa, mientras que Wildberries y Ozon compiten con éxito con plataformas internacionales tanto en Rusia como en mercados extranjeros.
La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.
El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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