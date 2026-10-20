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Rusia destaca el avance de los pagos en monedas nacionales entre los miembros de la OCS

Rusia destaca el avance de los pagos en monedas nacionales entre los miembros de la OCS

Sputnik Mundo

La mayoría de las transacciones comerciales entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ya se efectúan en sus propias divisas, según... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, Mishustin enfatizó la disposición de Rusia para incrementar sus exportaciones agroalimentarias, consolidándose como uno de los principales socios de los países de la OCS en el sector agrícola. Detalló que en 2025 estos envíos registraron un crecimiento del 12,5%, sumando 22.000 millones de dólares, de los cuales el 54,4% se canalizó directamente hacia las naciones de la OCS.El primer ministro ruso también remarcó la urgencia de asegurar un abastecimiento energético ininterrumpido y de salvaguardar las rutas logísticas entre productores y consumidores, una medida considerada crucial para mitigar la actual volatilidad e incertidumbre que experimentan los mercados globales.Asimismo, señaló que los Estados miembros profundizarán la cooperación en los ámbitos industrial, energético, agrícola, financiero y bancario, al tiempo que agilizarán los trámites y procedimientos para la importación y exportación de mercancías.Mishustin afirmó que la OCS ejerce un rol fundamental en la configuración de un orden mundial multipolar e instó a los Estados miembros a explotar al máximo el potencial del organismo como una plataforma estratégica de cooperación interestatal.

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