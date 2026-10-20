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Rusia destaca el avance de los pagos en monedas nacionales entre los miembros de la OCS
Rusia destaca el avance de los pagos en monedas nacionales entre los miembros de la OCS
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La mayoría de las transacciones comerciales entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ya se efectúan en sus propias divisas, según... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Mishustin enfatizó la disposición de Rusia para incrementar sus exportaciones agroalimentarias, consolidándose como uno de los principales socios de los países de la OCS en el sector agrícola. Detalló que en 2025 estos envíos registraron un crecimiento del 12,5%, sumando 22.000 millones de dólares, de los cuales el 54,4% se canalizó directamente hacia las naciones de la OCS.El primer ministro ruso también remarcó la urgencia de asegurar un abastecimiento energético ininterrumpido y de salvaguardar las rutas logísticas entre productores y consumidores, una medida considerada crucial para mitigar la actual volatilidad e incertidumbre que experimentan los mercados globales.Asimismo, señaló que los Estados miembros profundizarán la cooperación en los ámbitos industrial, energético, agrícola, financiero y bancario, al tiempo que agilizarán los trámites y procedimientos para la importación y exportación de mercancías.Mishustin afirmó que la OCS ejerce un rol fundamental en la configuración de un orden mundial multipolar e instó a los Estados miembros a explotar al máximo el potencial del organismo como una plataforma estratégica de cooperación interestatal.
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Rusia destaca el avance de los pagos en monedas nacionales entre los miembros de la OCS

10:02 GMT 20.10.2026 (actualizado: 10:40 GMT 20.10.2026)
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La mayoría de las transacciones comerciales entre los países de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ya se efectúan en sus propias divisas, según confirmó el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante la reunión ampliada del Consejo de Jefes de Gobierno del organismo.

"Actualmente, la mayor parte de las transacciones se realizan en divisas locales, en contraste con la situación de hace apenas cinco años, cuando esta modalidad representaba solo la mitad de los intercambios", puntualizó.

Asimismo, Mishustin enfatizó la disposición de Rusia para incrementar sus exportaciones agroalimentarias, consolidándose como uno de los principales socios de los países de la OCS en el sector agrícola. Detalló que en 2025 estos envíos registraron un crecimiento del 12,5%, sumando 22.000 millones de dólares, de los cuales el 54,4% se canalizó directamente hacia las naciones de la OCS.
El primer ministro ruso también remarcó la urgencia de asegurar un abastecimiento energético ininterrumpido y de salvaguardar las rutas logísticas entre productores y consumidores, una medida considerada crucial para mitigar la actual volatilidad e incertidumbre que experimentan los mercados globales.
El presidente ruso Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
Internacional
La OCS es una de las organizaciones regionales más poderosas, afirma Putin
1 de septiembre, 21:00 GMT
Asimismo, señaló que los Estados miembros profundizarán la cooperación en los ámbitos industrial, energético, agrícola, financiero y bancario, al tiempo que agilizarán los trámites y procedimientos para la importación y exportación de mercancías.
Mishustin afirmó que la OCS ejerce un rol fundamental en la configuración de un orden mundial multipolar e instó a los Estados miembros a explotar al máximo el potencial del organismo como una plataforma estratégica de cooperación interestatal.

"Nuestra tarea, estimados colegas, consiste en aprovechar al máximo el vasto potencial de la OCS como un organismo interestatal de alto prestigio que aporta de forma tangible y decisiva a la consolidación de un orden mundial multipolar", concluyó.

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