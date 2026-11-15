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El Gobierno chileno ajusta a la baja el costo del acuerdo de combustibles
El Gobierno chileno ajusta a la baja el costo del acuerdo de combustibles
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Las autoridades del país sudamericano actualizaron el cálculo inicial de 900 millones de dólares y señalaron que el monto podría variar, esto según los precios... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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El Ministerio de Hacienda de Chile estimó en cerca de 700 millones de dólares el costo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportistas para contener el alza de los combustibles, por debajo de los 900 millones calculados inicialmente por la Subsecretaría.Fuentes de la cartera aclararon que la diferencia corresponde a una actualización de las estimaciones y no a un recorte. También señalaron que el monto podría variar según el comportamiento de los precios internacionales.El conflicto comenzó después de la convocatoria en la que cientos de camioneros, transportistas y conductores se manifestaron en contra del encarecimiento del combustible, particularmente del diésel, tras las decisiones tomadas por el mandatario chileno. De acuerdo con BioBioChile, Hacienda aseguró que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos para financiar el compromiso y reconoció que la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año.El informe financiero actualizado será presentado el 16 de noviembre, cuando comience la discusión presupuestaria en el Congreso.El acuerdo permitió destrabar el conflicto entre el Gobierno y los camioneros por el encarecimiento de los combustibles, aunque algunos gremios mantienen su rechazo a las condiciones pactadas. La propuesta también generó diferencias dentro de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte.
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El Gobierno chileno ajusta a la baja el costo del acuerdo de combustibles

07:32 GMT 15.11.2026 (actualizado: 09:21 GMT 15.11.2026)
© AP Photo / Esteban FelixProtestas de transportistas en Chile
Protestas de transportistas en Chile - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Esteban Felix
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Las autoridades del país sudamericano actualizaron el cálculo inicial de 900 millones de dólares y señalaron que el monto podría variar, esto según los precios internacionales de los hidrocarburos.
El Ministerio de Hacienda de Chile estimó en cerca de 700 millones de dólares el costo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportistas para contener el alza de los combustibles, por debajo de los 900 millones calculados inicialmente por la Subsecretaría.
Fuentes de la cartera aclararon que la diferencia corresponde a una actualización de las estimaciones y no a un recorte. También señalaron que el monto podría variar según el comportamiento de los precios internacionales.
El conflicto comenzó después de la convocatoria en la que cientos de camioneros, transportistas y conductores se manifestaron en contra del encarecimiento del combustible, particularmente del diésel, tras las decisiones tomadas por el mandatario chileno.
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
América Latina
"Un Gobierno que aparentemente no ve": Kast enfrenta un nuevo frente en Chile por el paro de transportistas
11 de noviembre, 01:39 GMT
De acuerdo con BioBioChile, Hacienda aseguró que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos para financiar el compromiso y reconoció que la mayor parte del gasto se concentrará durante el próximo año.
El informe financiero actualizado será presentado el 16 de noviembre, cuando comience la discusión presupuestaria en el Congreso.
El acuerdo permitió destrabar el conflicto entre el Gobierno y los camioneros por el encarecimiento de los combustibles, aunque algunos gremios mantienen su rechazo a las condiciones pactadas. La propuesta también generó diferencias dentro de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte.
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