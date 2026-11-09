Aprobación de Kast sigue a la baja: sondeo muestra que alcanzó un nuevo mínimo histórico
© Foto : X - @GobiernodeChileJosé Antonio Kast, presidente de Chile
© Foto : X - @GobiernodeChile
Síguenos en
De acuerdo con el más reciente estudio de la firma Criteria, el respaldo a la gestión del mandatario se ubica en 24%, un punto porcentual menos que el mes pasado, mientras que el rechazo subió a un 67%, en medio del aumento del desempleo y el revuelo generado por la reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
El estudio detalla que la caída en los indicadores de apoyo presidencial se suma a una crítica percepción en áreas clave de gestión económica y de seguridad.
3 de noviembre, 21:45 GMT
En ese sentido, apenas entre un 16% y 20% de los consultados identifica un plan claro del Gobierno de Kast en materias como crecimiento económico, generación de empleo y seguridad ciudadana, mientras que una amplia mayoría percibe improvisación en dichos ítems, con cifras que rondan o superan el 45%.
Asimismo, el sondeo revela un debilitamiento generalizado en los atributos de liderazgo del jefe de Estado chileno, donde solo una minoría considera que representa adecuadamente los intereses de la ciudadanía o que cuenta con las características del líder que el país necesita.
Asimismo, el sondeo revela un debilitamiento generalizado en los atributos de liderazgo del jefe de Estado chileno, donde solo una minoría considera que representa adecuadamente los intereses de la ciudadanía o que cuenta con las características del líder que el país necesita.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.