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https://noticiaslatam.lat/20261109/aprobacion-de-kast-sigue-a-la-baja-sondeo-muestra-que-alcanzo-un-nuevo-minimo-historico-1175794140.html
Aprobación de Kast sigue a la baja: sondeo muestra que alcanzó un nuevo mínimo histórico
Aprobación de Kast sigue a la baja: sondeo muestra que alcanzó un nuevo mínimo histórico
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De acuerdo con el más reciente estudio de la firma Criteria, el respaldo a la gestión del mandatario se ubica en 24%, un punto porcentual menos que el mes... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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El estudio detalla que la caída en los indicadores de apoyo presidencial se suma a una crítica percepción en áreas clave de gestión económica y de seguridad. En ese sentido, apenas entre un 16% y 20% de los consultados identifica un plan claro del Gobierno de Kast en materias como crecimiento económico, generación de empleo y seguridad ciudadana, mientras que una amplia mayoría percibe improvisación en dichos ítems, con cifras que rondan o superan el 45%.Asimismo, el sondeo revela un debilitamiento generalizado en los atributos de liderazgo del jefe de Estado chileno, donde solo una minoría considera que representa adecuadamente los intereses de la ciudadanía o que cuenta con las características del líder que el país necesita.
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Aprobación de Kast sigue a la baja: sondeo muestra que alcanzó un nuevo mínimo histórico

03:52 GMT 09.11.2026
© Foto : X - @GobiernodeChileJosé Antonio Kast, presidente de Chile
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
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De acuerdo con el más reciente estudio de la firma Criteria, el respaldo a la gestión del mandatario se ubica en 24%, un punto porcentual menos que el mes pasado, mientras que el rechazo subió a un 67%, en medio del aumento del desempleo y el revuelo generado por la reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
El estudio detalla que la caída en los indicadores de apoyo presidencial se suma a una crítica percepción en áreas clave de gestión económica y de seguridad.
El Gobierno de Chile necesita mejorar su popularidad - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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"El Gobierno de Chile necesita mejorar su popularidad"
3 de noviembre, 21:45 GMT
En ese sentido, apenas entre un 16% y 20% de los consultados identifica un plan claro del Gobierno de Kast en materias como crecimiento económico, generación de empleo y seguridad ciudadana, mientras que una amplia mayoría percibe improvisación en dichos ítems, con cifras que rondan o superan el 45%.

Asimismo, el sondeo revela un debilitamiento generalizado en los atributos de liderazgo del jefe de Estado chileno, donde solo una minoría considera que representa adecuadamente los intereses de la ciudadanía o que cuenta con las características del líder que el país necesita.
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