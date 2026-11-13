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¿Cuál es la causa de la confrontación entre transportistas y el Gobierno chileno?

¿Cuál es la causa de la confrontación entre transportistas y el Gobierno chileno?

Sputnik Mundo

La nación sudamericana enfrenta movilizaciones de pequeños y medianos transportistas por el encarecimiento de los combustibles, que ha provocado bloqueos... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T06:28+0000

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El conflicto se intensificó tras la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de reducir el uso del mecanismo de estabilización de precios (Mepco), lo que aceleró el traslado de las alzas internacionales a los consumidores.De acuerdo con medios sudamericanos, desde finales de julio, las gasolinas acumularon un incremento de 222,1 pesos chilenos (0,22 dólares) por litro y el diésel de 443,3 pesos (0,45 dólares). Ante las protestas, el Ejecutivo propuso frenar los precios de las gasolinas y el diésel hasta los primeros días de febrero de 2027, revertir los aumentos previstos y extender hasta diciembre de ese año los beneficios tributarios para los transportistas.Sin embargo, las negociaciones terminaron sin un acuerdo total. Los camioneros solicitaron que el congelamiento se mantenga durante 120 días y una reducción efectiva del impuesto específico a los combustibles.La protesta fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y el movimiento No+TAG, aunque las dos principales organizaciones nacionales del sector decidieron no sumarse al paro.Las movilizaciones afectaron tramos de la Ruta 5 --la principal vía de conexión terrestre de la nación sudamericana-- y accesos portuarios, incluido el de Iquique (norte). También se reportaron dificultades de abastecimiento de combustible en el norte y faltantes de gasolina y diésel en sectores de Temuco y Padre Las Casas (sur).Además, dos cruceros internacionales cancelaron sus escalas previstas en Iquique, mientras las autoridades regionales gestionaron el envío de 18 camiones de combustible desde Talcahuano (centro-sur).El Gobierno anunció que presentará nuevamente el proyecto ante el Congreso, pero advirtió que no permitirá que las manifestaciones obstaculicen la libre circulación.

https://noticiaslatam.lat/20261111/un-gobierno-que-aparentemente-no-ve-kast-enfrenta-un-nuevo-frente-en-chile-por-paro-de-1175824886.html

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