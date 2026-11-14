Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261114/por-que-es-relevante-retomar-el-caso-del-fraude-electoral-contra-amlo-ocurrido-hace-20-anos-1175869191.html
¿Por qué es relevante retomar el caso del fraude electoral contra AMLO ocurrido hace 20 años?
¿Por qué es relevante retomar el caso del fraude electoral contra AMLO ocurrido hace 20 años?
Sputnik Mundo
Las elecciones presidenciales de 2006 marcaron la historia política moderna de México, ya que el supuesto fraude electoral perpetrado en contra del entonces... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T20:20+0000
2026-11-14T20:20+0000
américa latina
méxico
gobierno de méxico
morena
política
elecciones
felipe calderón
vicente fox
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175869256_0:158:2523:1577_1920x0_80_0_0_f0485a71217d4af4525f222fe57ae82d.jpg
La propuesta formal fue realizada por la presidenta nacional del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, quien el 12 de noviembre visitó al Grupo Parlamentario de su fuerza política en la Cámara de Diputados (cámara baja) para presentar la propuesta formal para la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el fin de esclarecer el caso ocurrido hace 20 años.La petición surgió tras los dichos del exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien aceptó haber usado su investidura presidencial para injerir en los comicios de hace dos décadas, cuando López Obrador acusó un fraude en su contra tras perder por menos del 1% ante Felipe Calderón, abanderado del mismo grupo político que el entonces jefe de Estado, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN). ¿Sí se debe estudiar el tema hoy en día?La investigación del presunto fraude electoral de 2006 en el país latinoamericano no puede, ni debe, ser una prioridad de Morena en estos momentos, apunta en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Hugo Garciamarín. De acuerdo con Garciamarín, la intención de Morena alrededor de esta comisión es tratar de alejarse de la crisis del INE, el ente electoral autónomo mexicano que se encuentra en medio de una fuerte problemática tras desvelarse actos de corrupción encabezados por su ahora exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por más de 55 millones de dólares. El analista recuerda que Taddei era un perfil cercano a ciertos personajes morenistas y obradoristas, quienes históricamente habían criticado el mal uso y dirección de las instituciones democráticas. "Pero ahora, por lo que pasó en el en el INE, especialmente por la cercanía que sí tenía la que fue la consejera presidenta, ha quedado completamente maltrecha esa narrativa de que iban a llegar [al poder] para poder limpiar las instituciones, especialmente las democráticas (...)", abunda.Una palabra bien conocida en México Si bien actualmente hay otros temas que se debieran priorizar en la agenda política de México, al país no le vendría mal la creación de una comisión para esclarecer lo sucedido en 2006, refiere en charla con Sputnik el doctor en Estudios Sociales José Antonio Carrera Barroso. La palabra 'fraude', explica el también integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), es bien conocida en la nación latinoamericana, debido a que este acto ha empañado al menos cinco comicios presidenciales locales, siendo las más recientes la de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y la de 2006 contra López Obrador. Carrera Barroso indica que un presunto fraude electoral no solamente radica en llenar ilegalmente las cajas con sufragios —práctica conocida como embarazo de urna—, sino que también tiene que ver con los personajes políticos en posiciones de poder que utilizan la investidura para beneficiar a uno u otro candidato, tal y como Fox señaló haberlo hecho. Además, recuerda, durante la carrera rumbo a las votaciones presidenciales de 2006 hubo toda una "campaña sucia" en contra de López Obrador en donde tanto el entonces IFE (Instituto Federal Electoral), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedaron totalmente al margen. "Con las declaraciones de Fox, queda mucho más claro lo que ya sabíamos: el fraude no solo se fraguó en las urnas, se fraguó en una competencia de falta de equilibrio y unas autoridades que permitieron eso", sentencia. ¿Para qué una comisión? De acuerdo con el doctor Garciamarín, la capacidad que pueda tener una comisión de esclarecer o no un caso depende, principalmente, de tres cosas: quiénes la conforman, de la forma en la que pueda agrupar distintas perspectivas para poder atender un tema y de la posibilidad de acotar a ciertos intereses que suelen, digamos, no permitir el acceso a cierta información. Al respecto, Carrera Barroso expone que, si la comisión se crea, su tarea principal no sería buscar culpables ni encarcelar a los señalados "es explicarle al pueblo mexicano qué pasó en ese momento". "La comisión no tendría que encontrar una respuesta binaria entre fraude o no fraude. Hallará algo más útil para la ciencia política y para la historia política de nuestro país: qué fue legal, qué fue irregular, qué fue determinante y qué acciones deterioraron la legitimidad de aquella elección. Creo que, por eso, es conocer la verdad", finaliza.
https://noticiaslatam.lat/20261110/el-organismo-electoral-de-mexico-entre-la-defensa-de-la-democracia-y-los-escandalos-1175801940.html
https://noticiaslatam.lat/20220428/amlo-no-creo-que-haya-un-pais-con-mas-fraudes-electorales-que-mexico-es-una-verguenza-1124942530.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Daniela Díaz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg
Daniela Díaz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175869256_106:0:2419:1735_1920x0_80_0_0_3004ce165b10c5d68be87e46272a43fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, gobierno de méxico, morena, política, elecciones, felipe calderón, vicente fox, 💬 opinión y análisis
méxico, gobierno de méxico, morena, política, elecciones, felipe calderón, vicente fox, 💬 opinión y análisis

¿Por qué es relevante retomar el caso del fraude electoral contra AMLO ocurrido hace 20 años?

20:20 GMT 14.11.2026
© AP Photo / CLAUDIO CRUZAndrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Obrador - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
© AP Photo / CLAUDIO CRUZ
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Daniela Díaz
Desde México
Todos los artículosEscribir al autor
Las elecciones presidenciales de 2006 marcaron la historia política moderna de México, ya que el supuesto fraude electoral perpetrado en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, derivó en mucho más que señalamientos y acusaciones. Actualmente, el partido fundado por el político tabasqueño busca que se sepa la verdad.
La propuesta formal fue realizada por la presidenta nacional del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, quien el 12 de noviembre visitó al Grupo Parlamentario de su fuerza política en la Cámara de Diputados (cámara baja) para presentar la propuesta formal para la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el fin de esclarecer el caso ocurrido hace 20 años.
La petición surgió tras los dichos del exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien aceptó haber usado su investidura presidencial para injerir en los comicios de hace dos décadas, cuando López Obrador acusó un fraude en su contra tras perder por menos del 1% ante Felipe Calderón, abanderado del mismo grupo político que el entonces jefe de Estado, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN).

"Lo que venimos a plantear es derivado de la declaración de un delincuente confeso, traidor a la democracia, quien ha aceptado públicamente los hechos", aseveró Montiel Reyes, quien detalló que el interés no es judicializar un proceso. "Nuestra responsabilidad es con la historia para que nunca más se repita un proceso antidemocrático pero, sobre todo, para que la democracia permanezca en manos del pueblo", puntualizó.

¿Sí se debe estudiar el tema hoy en día?

La investigación del presunto fraude electoral de 2006 en el país latinoamericano no puede, ni debe, ser una prioridad de Morena en estos momentos, apunta en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Hugo Garciamarín.

"De ninguna forma debería ser una prioridad. La prioridad es llegar a acuerdos con las fuerzas políticas para poder lanzar la convocatoria y permitir que haya una nueva consejera presidenta [del Instituto Nacional Electoral]", sentencia el experto.

De acuerdo con Garciamarín, la intención de Morena alrededor de esta comisión es tratar de alejarse de la crisis del INE, el ente electoral autónomo mexicano que se encuentra en medio de una fuerte problemática tras desvelarse actos de corrupción encabezados por su ahora exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por más de 55 millones de dólares.
INE - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
América Latina
El organismo electoral de México, entre la defensa de la democracia y su historial de escándalos
10 de noviembre, 03:48 GMT
El analista recuerda que Taddei era un perfil cercano a ciertos personajes morenistas y obradoristas, quienes históricamente habían criticado el mal uso y dirección de las instituciones democráticas.

"Fue un reclamo siempre hacia la injerencia desde la Presidencia y desde diferentes mandos del Poder Ejecutivo y también del Instituto Electoral. Esos son los dos cimientos que tiene el obradorismo para legitimarse como fuerza democrática", explica.

"Pero ahora, por lo que pasó en el en el INE, especialmente por la cercanía que sí tenía la que fue la consejera presidenta, ha quedado completamente maltrecha esa narrativa de que iban a llegar [al poder] para poder limpiar las instituciones, especialmente las democráticas (...)", abunda.

Una palabra bien conocida en México

Si bien actualmente hay otros temas que se debieran priorizar en la agenda política de México, al país no le vendría mal la creación de una comisión para esclarecer lo sucedido en 2006, refiere en charla con Sputnik el doctor en Estudios Sociales José Antonio Carrera Barroso.
La palabra 'fraude', explica el también integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), es bien conocida en la nación latinoamericana, debido a que este acto ha empañado al menos cinco comicios presidenciales locales, siendo las más recientes la de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y la de 2006 contra López Obrador.

"Nuestras instituciones electorales se encargan de hacer elecciones blindadas del fraude; así es nuestro diseño. Bajo esa tónica, diría que sí vale la pena hacer una comisión de este estilo", pondera. "La palabra fraude tiene un peso extraordinario en el imaginario político mexicano, porque nuestra historia electoral está atravesada" por ese término, subraya.

Instituto Nacional Electoral (INE) de México - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2022
América Latina
AMLO: "No creo que haya un país con más fraudes electorales que México, es una vergüenza"
28 de abril 2022, 16:01 GMT
Carrera Barroso indica que un presunto fraude electoral no solamente radica en llenar ilegalmente las cajas con sufragios —práctica conocida como embarazo de urna—, sino que también tiene que ver con los personajes políticos en posiciones de poder que utilizan la investidura para beneficiar a uno u otro candidato, tal y como Fox señaló haberlo hecho.

Además, recuerda, durante la carrera rumbo a las votaciones presidenciales de 2006 hubo toda una "campaña sucia" en contra de López Obrador en donde tanto el entonces IFE (Instituto Federal Electoral), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedaron totalmente al margen.
"Con las declaraciones de Fox, queda mucho más claro lo que ya sabíamos: el fraude no solo se fraguó en las urnas, se fraguó en una competencia de falta de equilibrio y unas autoridades que permitieron eso", sentencia.

¿Para qué una comisión?

De acuerdo con el doctor Garciamarín, la capacidad que pueda tener una comisión de esclarecer o no un caso depende, principalmente, de tres cosas: quiénes la conforman, de la forma en la que pueda agrupar distintas perspectivas para poder atender un tema y de la posibilidad de acotar a ciertos intereses que suelen, digamos, no permitir el acceso a cierta información.

"Una comisión como esta no va a servir mucho porque la va a tener nada más el oficialismo, y este ya tiene al Estado. Entonces, revelará lo que crea que tiene que revelar, si es que hay algo, y dará una serie de ideas de que confirmó un fraude y lo que sea, y nada de eso va a cambiar la realidad que tenemos hoy día", pondera.

Al respecto, Carrera Barroso expone que, si la comisión se crea, su tarea principal no sería buscar culpables ni encarcelar a los señalados "es explicarle al pueblo mexicano qué pasó en ese momento".
"La comisión no tendría que encontrar una respuesta binaria entre fraude o no fraude. Hallará algo más útil para la ciencia política y para la historia política de nuestro país: qué fue legal, qué fue irregular, qué fue determinante y qué acciones deterioraron la legitimidad de aquella elección. Creo que, por eso, es conocer la verdad", finaliza.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала