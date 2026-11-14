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¿Por qué es relevante retomar el caso del fraude electoral contra AMLO ocurrido hace 20 años?

¿Por qué es relevante retomar el caso del fraude electoral contra AMLO ocurrido hace 20 años?

Sputnik Mundo

Las elecciones presidenciales de 2006 marcaron la historia política moderna de México, ya que el supuesto fraude electoral perpetrado en contra del entonces... 14.11.2026, Sputnik Mundo

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La propuesta formal fue realizada por la presidenta nacional del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, quien el 12 de noviembre visitó al Grupo Parlamentario de su fuerza política en la Cámara de Diputados (cámara baja) para presentar la propuesta formal para la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el fin de esclarecer el caso ocurrido hace 20 años.La petición surgió tras los dichos del exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien aceptó haber usado su investidura presidencial para injerir en los comicios de hace dos décadas, cuando López Obrador acusó un fraude en su contra tras perder por menos del 1% ante Felipe Calderón, abanderado del mismo grupo político que el entonces jefe de Estado, es decir, el Partido Acción Nacional (PAN). ¿Sí se debe estudiar el tema hoy en día?La investigación del presunto fraude electoral de 2006 en el país latinoamericano no puede, ni debe, ser una prioridad de Morena en estos momentos, apunta en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Hugo Garciamarín. De acuerdo con Garciamarín, la intención de Morena alrededor de esta comisión es tratar de alejarse de la crisis del INE, el ente electoral autónomo mexicano que se encuentra en medio de una fuerte problemática tras desvelarse actos de corrupción encabezados por su ahora exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por más de 55 millones de dólares. El analista recuerda que Taddei era un perfil cercano a ciertos personajes morenistas y obradoristas, quienes históricamente habían criticado el mal uso y dirección de las instituciones democráticas. "Pero ahora, por lo que pasó en el en el INE, especialmente por la cercanía que sí tenía la que fue la consejera presidenta, ha quedado completamente maltrecha esa narrativa de que iban a llegar [al poder] para poder limpiar las instituciones, especialmente las democráticas (...)", abunda.Una palabra bien conocida en México Si bien actualmente hay otros temas que se debieran priorizar en la agenda política de México, al país no le vendría mal la creación de una comisión para esclarecer lo sucedido en 2006, refiere en charla con Sputnik el doctor en Estudios Sociales José Antonio Carrera Barroso. La palabra 'fraude', explica el también integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), es bien conocida en la nación latinoamericana, debido a que este acto ha empañado al menos cinco comicios presidenciales locales, siendo las más recientes la de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y la de 2006 contra López Obrador. Carrera Barroso indica que un presunto fraude electoral no solamente radica en llenar ilegalmente las cajas con sufragios —práctica conocida como embarazo de urna—, sino que también tiene que ver con los personajes políticos en posiciones de poder que utilizan la investidura para beneficiar a uno u otro candidato, tal y como Fox señaló haberlo hecho. Además, recuerda, durante la carrera rumbo a las votaciones presidenciales de 2006 hubo toda una "campaña sucia" en contra de López Obrador en donde tanto el entonces IFE (Instituto Federal Electoral), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedaron totalmente al margen. "Con las declaraciones de Fox, queda mucho más claro lo que ya sabíamos: el fraude no solo se fraguó en las urnas, se fraguó en una competencia de falta de equilibrio y unas autoridades que permitieron eso", sentencia. ¿Para qué una comisión? De acuerdo con el doctor Garciamarín, la capacidad que pueda tener una comisión de esclarecer o no un caso depende, principalmente, de tres cosas: quiénes la conforman, de la forma en la que pueda agrupar distintas perspectivas para poder atender un tema y de la posibilidad de acotar a ciertos intereses que suelen, digamos, no permitir el acceso a cierta información. Al respecto, Carrera Barroso expone que, si la comisión se crea, su tarea principal no sería buscar culpables ni encarcelar a los señalados "es explicarle al pueblo mexicano qué pasó en ese momento". "La comisión no tendría que encontrar una respuesta binaria entre fraude o no fraude. Hallará algo más útil para la ciencia política y para la historia política de nuestro país: qué fue legal, qué fue irregular, qué fue determinante y qué acciones deterioraron la legitimidad de aquella elección. Creo que, por eso, es conocer la verdad", finaliza.

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