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La entrada de tropas europeas en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial, advierte un experto
La entrada de tropas europeas en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial, advierte un experto
Sputnik Mundo
El envío de tropas extranjeras a Ucrania tras la firma del acuerdo de paz provocará el fracaso del proceso de normalización y llevará a la reanudación de las... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T08:47+0000
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La línea roja trazada por Moscú implica que cualquier presencia militar extranjera en Ucrania, ya sea bajo el pretexto de una misión de paz o como parte de garantías bilaterales de seguridad, no será considerada una medida de estabilización, sino una amenaza estratégica directa que podría echar por tierra los acuerdos alcanzados, subrayó.En sus palabras, al calificar esos contingentes de objetivos militares legítimos, Rusia no dudará en asestarles golpes con misiles y aviación, lo que expondría a los países presentes en Ucrania a un enfrentamiento directo con Moscú. Esto, destaca Saber, tendrá lugar independientemente de si las tropas europeas estarán participando en las hostilidades contra Rusia, o no. Este tipo de acciones europeas podría ampliar el conflicto y convertir el enfrentamiento entre Moscú y Kiev en una confrontación directa con la OTAN, con el riesgo de desencadenar una guerra a gran escala, enfatizó Saber. Una intervención militar directa supondría un elevado coste para los países europeos, agregó el analista. Capitales como Berlín, París y Londres tendrían que afrontar pérdidas humanas y materiales, lo que podría desencadenar profundas crisis políticas y económicas en una Europa que ya atraviesa importantes dificultades económicas.En opinión del experto, el fracaso de la vía diplomática por ignorar las advertencias rusas socavaría los esfuerzos internacionales de mediación, incluidas las iniciativas de EEUU y otros actores. Así, esto reforzaría la convicción de Moscú de que Occidente no busca una paz duradera, sino que pretende rodear militarmente a Rusia, lo que podría empujarla a adoptar medidas militares más drásticas, concluyó.En la víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin mantuvo una reunión con los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin. Los emisarios de Trump llegaron a Moscú desde Abu Dabi, donde se celebraron los días 10 y 11 de noviembre negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.El jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó que la arquitectura de la seguridad europea fue el tema central de esas conversaciones.Desde el Kremlin señalaron que Moscú espera celebrar la próxima ronda de negociaciones trilaterales "bastante pronto" y precisaron que el asunto se abordó durante las conversaciones con los emisarios estadounidenses.
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La entrada de tropas europeas en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial, advierte un experto
El envío de tropas extranjeras a Ucrania tras la firma del acuerdo de paz provocará el fracaso del proceso de normalización y llevará a la reanudación de las hostilidades, comentó a Sputnik el experto egipcio en cuestiones de seguridad Hatem Saber.
La línea roja trazada por Moscú implica que cualquier presencia militar extranjera en Ucrania, ya sea bajo el pretexto de una misión de paz o como parte de garantías bilaterales de seguridad, no será considerada una medida de estabilización, sino una amenaza estratégica directa que podría echar por tierra los acuerdos alcanzados, subrayó.
En sus palabras, al calificar esos contingentes de objetivos militares legítimos, Rusia no dudará en asestarles golpes con misiles y aviación, lo que expondría a los países presentes en Ucrania a un enfrentamiento directo con Moscú. Esto, destaca Saber, tendrá lugar independientemente de si las tropas europeas estarán participando en las hostilidades contra Rusia, o no.
Este tipo de acciones europeas podría ampliar el conflicto y convertir el enfrentamiento entre Moscú y Kiev en una confrontación directa con la OTAN, con el riesgo de desencadenar una guerra a gran escala, enfatizó Saber.
12 de noviembre, 16:40 GMT
Una intervención militar directa supondría un elevado coste para los países europeos, agregó el analista. Capitales como Berlín, París y Londres tendrían que afrontar pérdidas humanas y materiales, lo que podría desencadenar profundas crisis políticas y económicas en una Europa que ya atraviesa importantes dificultades económicas.
En opinión del experto, el fracaso de la vía diplomática por ignorar las advertencias rusas socavaría los esfuerzos internacionales de mediación, incluidas las iniciativas de EEUU y otros actores. Así, esto reforzaría la convicción de Moscú de que Occidente no busca una paz duradera, sino que pretende rodear militarmente a Rusia, lo que podría empujarla a adoptar medidas militares más drásticas, concluyó.
En la víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin mantuvo una reunión con los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner
en el Kremlin. Los emisarios de Trump llegaron a Moscú desde Abu Dabi, donde se celebraron los días 10 y 11 de noviembre negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.
El jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó que la arquitectura de la seguridad europea fue el tema central
de esas conversaciones.
Desde el Kremlin señalaron que Moscú espera celebrar la próxima ronda de negociaciones trilaterales "bastante pronto" y precisaron que el asunto se abordó durante las conversaciones con los emisarios estadounidenses.
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