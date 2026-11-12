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El Kremlin da detalles de las negociaciones de Putin con los enviados de EEUU
El Kremlin da detalles de las negociaciones de Putin con los enviados de EEUU
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La conversación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, fue sustanciosa... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Durante el encuentro, el mandatario ruso recordó a Witkoff y Kushner las propuestas de Rusia para la creación de una arquitectura de seguridad, presentadas por Moscú en 2021 y expuestas en forma de proyectos de acuerdos con EEUU y la OTAN sobre garantías de seguridad. Sus disposiciones clave son: la no expansión de la OTAN y el no despliegue, en las fronteras rusas, de sistemas de armamento que supongan una amenaza para Moscú.A su vez, Rusia y EEUU han acordado iniciar conversaciones para organizar una misión humanitaria en Kostantínovka, basándose en la experiencia de Aleshki. Moscú controla Konstantínovka y está dispuesta a invitar a periodistas de Ucrania, de EEUU y de otros países a participar en dicha misión, además de poder garantizar su seguridad, señaló el asesor presidencial.En cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, Ushakov informó que Putin y el presidente de EEUU, Donald Trump, tienen previsto reunirse durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará próximamente en la ciudad china de Shenzhen. Está planeado continuar el debate sobre todo el conjunto de cuestiones relacionadas con la solución del conflicto ucraniano. Añadió que Trump presta personalmente atención a los esfuerzos para resolver la crisis ucraniana.El asesor presidencial señaló, asimismo, que Moscú y Washington conceden gran importancia a la próxima reunión trilateral de los líderes de Rusia, Estados Unidos y China, organizada por el país anfitrión de la cumbre.Witkoff y Kushner llegaron a Moscú para abordar con el mandatario ruso los resultados de las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania que tuvieron lugar el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi, en las que el principal tema de debate fueron los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el período posterior al conflicto ucraniano.
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El Kremlin da detalles de las negociaciones de Putin con los enviados de EEUU

16:40 GMT 12.11.2026 (actualizado: 17:37 GMT 12.11.2026)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, durante un encuentro en Moscú, el 12 de noviembre de 2026
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, durante un encuentro en Moscú, el 12 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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La conversación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, con los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, fue sustanciosa, constructiva, franca y provechosa, señaló el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.
Durante el encuentro, el mandatario ruso recordó a Witkoff y Kushner las propuestas de Rusia para la creación de una arquitectura de seguridad, presentadas por Moscú en 2021 y expuestas en forma de proyectos de acuerdos con EEUU y la OTAN sobre garantías de seguridad. Sus disposiciones clave son: la no expansión de la OTAN y el no despliegue, en las fronteras rusas, de sistemas de armamento que supongan una amenaza para Moscú.

"Nos gustaría añadir a estas disposiciones algunas de sus propias reflexiones recientes, basadas en las lecciones que no podemos, sencillamente no podemos dejar de extraer de la situación actual, en la que el Occidente en su conjunto se ha alzado contra nosotros y no oculta su interés, al salvar al régimen de Kiev, en la derrota estratégica de Rusia", añadió Ushakov.

A su vez, Rusia y EEUU han acordado iniciar conversaciones para organizar una misión humanitaria en Kostantínovka, basándose en la experiencia de Aleshki. Moscú controla Konstantínovka y está dispuesta a invitar a periodistas de Ucrania, de EEUU y de otros países a participar en dicha misión, además de poder garantizar su seguridad, señaló el asesor presidencial.
"La parte ucraniana plantea la cuestión de las denominadas 'zonas grises'. Y la misión humanitaria que proponemos permitirá que todos comprueben bajo qué control se encuentra realmente Konstantínovka — no según los mapas ucranianos, ni según los mapas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", afirmó.
Negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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En cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, Ushakov informó que Putin y el presidente de EEUU, Donald Trump, tienen previsto reunirse durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará próximamente en la ciudad china de Shenzhen. Está planeado continuar el debate sobre todo el conjunto de cuestiones relacionadas con la solución del conflicto ucraniano.
Añadió que Trump presta personalmente atención a los esfuerzos para resolver la crisis ucraniana.
El asesor presidencial señaló, asimismo, que Moscú y Washington conceden gran importancia a la próxima reunión trilateral de los líderes de Rusia, Estados Unidos y China, organizada por el país anfitrión de la cumbre.
"Esperamos que estos primeros encuentros en ese formato tengan un efecto positivo en toda la situación internacional", afirmó Ushakov, quien precisó que actualmente se trabaja activamente en la agenda de la reunión.
Witkoff y Kushner llegaron a Moscú para abordar con el mandatario ruso los resultados de las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania que tuvieron lugar el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi, en las que el principal tema de debate fueron los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el período posterior al conflicto ucraniano.
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