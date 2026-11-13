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El Kremlin: si Kiev, como afirma, controla Konstantínovka, que realice el desminado
El Kremlin: si Kiev, como afirma, controla Konstantínovka, que realice el desminado
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Si la parte ucraniana, como afirma, controla la ciudad de Konstantínovka, que lleve a cabo el desminado de ese territorio, declaró a Sputnik el portavoz del... 13.11.2026, Sputnik Mundo
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Durante una reunión con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, Putin propuso organizar una misión humanitaria en Konstantínovka, siguiendo el ejemplo de Aleshki. El mandatario señaló que Rusia controla la ciudad y está dispuesta a garantizar la seguridad de dicha misión.La parte rusa está dispuesta a comenzar el desminado de todas las vías de acceso, lo que llevará cinco días, señaló Peskov.Además, las afirmaciones de que Rusia supuestamente podría aprovechar la misión humanitaria en Konstantínovka para trasladar allí vehículos blindados carecen de todo fundamento, añadió el portavoz. Al mismo tiempo, Moscú insta a Europa y a Estados Unidos a utilizar su influencia sobre Kiev para llevar a cabo esta misión humanitaria.Según expresó, los propios estadounidenses están interesados en esta misión, ya que "la primera dama de EEUU, Melania Trump, fue quien impulsó inicialmente esta iniciativa humanitaria".Durante las negociaciones en Abu Dabi, celebradas el 10 y el 11 de noviembre, Vladímir Putin propuso organizar una misión humanitaria en la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, siguiendo el modelo de la operación llevada a cabo en Aleshki a finales de octubre bajo la mediación de Estados Unidos. Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego temporal para permitir la entrega de ayuda y la evacuación de la población civil. La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en los preparativos de la misión.Rusia controla Konstantínovka y está dispuesta a garantizar la seguridad de la misión humanitaria, indicó Putin. El mandatario precisó que las fuerzas rusas necesitan cinco días para desminar las zonas periféricas.
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El Kremlin: si Kiev, como afirma, controla Konstantínovka, que realice el desminado
10:42 GMT 13.11.2026 (actualizado: 11:19 GMT 13.11.2026)
Si la parte ucraniana, como afirma, controla la ciudad de Konstantínovka, que lleve a cabo el desminado de ese territorio, declaró a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar si hubo alguna reacción a la iniciativa del mandatario ruso, Vladímir Putin, sobre la misión humanitaria en esta zona.
Durante una reunión con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, Putin propuso organizar una misión humanitaria en Konstantínovka
, siguiendo el ejemplo de Aleshki. El mandatario señaló que Rusia controla la ciudad
y está dispuesta a garantizar la seguridad de dicha misión.
La parte rusa está dispuesta a comenzar el desminado de todas las vías de acceso, lo que llevará cinco días, señaló Peskov.
Además, las afirmaciones de que Rusia supuestamente podría aprovechar la misión humanitaria en Konstantínovka para trasladar allí vehículos blindados carecen de todo fundamento, añadió el portavoz.
Al mismo tiempo, Moscú insta a Europa y a Estados Unidos a utilizar su influencia sobre Kiev para llevar a cabo esta misión humanitaria.
"Por supuesto, hacemos un llamamiento tanto a los estadounidenses como a los europeos, que, si es cierto que buscan la paz, también deberían utilizar su influencia para presionar precisamente a los ucranianos e impulsarles a poner en marcha esta operación humanitaria en Konstantínovka", declaró Peskov.
Según expresó, los propios estadounidenses están interesados en esta misión, ya que "la primera dama de EEUU, Melania Trump, fue quien impulsó inicialmente esta iniciativa humanitaria".
Durante las negociaciones en Abu Dabi, celebradas el 10 y el 11 de noviembre, Vladímir Putin propuso organizar una misión humanitaria en la ciudad de Konstantínovka
, en la república popular de Donetsk, siguiendo el modelo de la operación llevada a cabo en Aleshki a finales de octubre
bajo la mediación de Estados Unidos. Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego temporal para permitir la entrega de ayuda y la evacuación de la población civil. La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en los preparativos de la misión.
Rusia controla Konstantínovka y está dispuesta a garantizar la seguridad de la misión humanitaria, indicó Putin. El mandatario precisó que las fuerzas rusas necesitan cinco días para desminar las zonas periféricas.
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