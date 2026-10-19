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Trump dice estar dispuesto a tener una reunión trilateral con Xi y Putin
Trump dice estar dispuesto a tener una reunión trilateral con Xi y Putin
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que aceptaría un diálogo con sus pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, en un futuro... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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Los dichos del jefe de Estado norteamericano se dan después de que, recientemente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a un medio occidental que Washington, Moscú y Pekín admitieron una oportunidad teórica de un encuentro, aunque aún no se ha acordado ningún detalle al respecto.De llevarse a cabo este evento, sería el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
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Trump dice estar dispuesto a tener una reunión trilateral con Xi y Putin

20:00 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que aceptaría un diálogo con sus pares de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, en un futuro próximo.
"Si ellos quieren llevarlo a cabo, creo que se celebraría en China. [Xi] acaba de marcharse de aquí. Si el presidente Xi quiere que se haga, yo aceptaría", aseveró ante la prensa.
Los dichos del jefe de Estado norteamericano se dan después de que, recientemente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a un medio occidental que Washington, Moscú y Pekín admitieron una oportunidad teórica de un encuentro, aunque aún no se ha acordado ningún detalle al respecto.

De llevarse a cabo este evento, sería el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
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