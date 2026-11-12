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La UE apenas recorta las compras de gas natural licuado ruso pese a las sanciones, según informes
La UE apenas recorta las compras de gas natural licuado ruso pese a las sanciones, según informes
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Seis meses después de prohibir los contratos a corto plazo para el suministro de gas natural licuado (GNL) ruso, la Unión Europea apenas ha reducido sus... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Mientras tanto, el gasto en estas compras aumentó aproximadamente un tercio debido al incremento de los precios. En lugar de abandonar el mercado europeo, los volúmenes de gas se redistribuyeron entre los Estados miembros, indicó el estudio.Entre el 25 de abril y el 25 de octubre, los países de la UE importaron 6,4 millones de toneladas de GNL ruso por valor de 4.100 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de los analistas. Durante el mismo período de 2025, el volumen ascendió a 6,5 millones de toneladas por un valor de 3.100 millones de euros.Los investigadores enfatizaron que las restricciones apenas han afectado a los suministros, ya que los contratos a corto plazo prohibidos casi no se utilizaban y todo el GNL ruso autorizado se suministraba mediante acuerdos a largo plazo.Al mismo tiempo, la distribución de las compras ha cambiado. Francia se mantiene como el mayor importador de GNL ruso de la UE, con 2,65 millones de toneladas en seis meses. España aumentó sus importaciones un 53%, hasta los 1,45 millones de toneladas, y superó a Bélgica, cuyas compras cayeron un 30%, hasta los 1,38 millones de toneladas.La prohibición de importar GNL ruso mediante contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril de 2026. Los contratos a largo plazo seguirán vigentes durante el período de transición, que concluirá el 1 de enero de 2027.Este año, Bruselas fracasó en sus preparativos para el invierno e inició la temporada de calefacción con unas reservas de gas en su nivel más bajo desde 2011. Por ello, Europa recibió en octubre el mayor volumen de los últimos cinco meses, en un intento de reponer sus reservas de cara al invierno boreal.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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La UE apenas recorta las compras de gas natural licuado ruso pese a las sanciones, según informes
Seis meses después de prohibir los contratos a corto plazo para el suministro de gas natural licuado (GNL) ruso, la Unión Europea apenas ha reducido sus importaciones, que registraron una caída de solo el 1,2%, pese a su objetivo de eliminarlas por completo, reveló el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).
Mientras tanto, el gasto en estas compras aumentó aproximadamente un tercio debido al incremento de los precios. En lugar de abandonar el mercado europeo, los volúmenes de gas se redistribuyeron entre los Estados miembros, indicó el estudio.
Entre el 25 de abril y el 25 de octubre, los países de la UE importaron 6,4 millones de toneladas de GNL ruso por valor de 4.100 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de los analistas. Durante el mismo período de 2025, el volumen ascendió a 6,5 millones de toneladas por un valor de 3.100 millones de euros.
Los investigadores enfatizaron que las restricciones apenas han afectado a los suministros, ya que los contratos a corto plazo prohibidos casi no se utilizaban y todo el GNL ruso autorizado se suministraba mediante acuerdos a largo plazo.
Al mismo tiempo, la distribución de las compras ha cambiado. Francia se mantiene como el mayor importador de GNL ruso de la UE, con 2,65 millones de toneladas en seis meses. España aumentó sus importaciones un 53%, hasta los 1,45 millones de toneladas, y superó a Bélgica, cuyas compras cayeron un 30%, hasta los 1,38 millones de toneladas.
2 de noviembre, 10:34 GMT
La prohibición de importar GNL ruso mediante contratos a corto plazo entró en vigor el 25 de abril de 2026. Los contratos a largo plazo seguirán vigentes durante el período de transición, que concluirá el 1 de enero de 2027.
Este año, Bruselas fracasó en sus preparativos para el invierno
e inició la temporada de calefacción con unas reservas de gas en su nivel más bajo desde 2011. Por ello, Europa recibió en octubre el mayor volumen de los últimos cinco meses, en un intento de reponer sus reservas de cara al invierno boreal
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Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos
. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos
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