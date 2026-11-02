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EEUU baraja reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania, afirman medios
EEUU baraja reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania, afirman medios
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Washington apoya la reanudación de las ventas de gas natural ruso a los países europeos como parte de las negociaciones destinadas a alcanzar un alto al fuego... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T10:34+0000
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Según se indica, la propuesta fue planteada por los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, durante sus visitas a Rusia y Ucrania en septiembre.Las ventas de gas ruso a Europa podrían ser facilitadas por un intermediario estadounidense, eludiendo las sanciones europeas, explican a tiempo de puntualizar que esto también concedería una oportunidad lucrativa a los inversores estadounidenses.En cuanto a las posibles rutas de los suministros, el gas podría transcurrir a través de la red de gasoductos de la época soviética que atraviesa Ucrania.Entre otros puntos clave, destacan que la reanudación de las ventas podría reducir los precios de la energía de cara al próximo invierno, en el que las reservas de gas de Europa han alcanzado su nivel estacional más bajo en varios años.Asimismo, reiteran que la Administración Trump estuvo estimando la eventual reactivación de los gasoductos Nord Stream, lo cual podría contribuir a la resolución de la cuestión ucraniana y aliviar las tensiones de larga data entre Rusia y Europa.
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EEUU baraja reanudar el suministro de gas ruso a Europa a través de Ucrania, afirman medios
Washington apoya la reanudación de las ventas de gas natural ruso a los países europeos como parte de las negociaciones destinadas a alcanzar un alto al fuego entre Moscú y Kiev, señalan medios, citando a funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos.
Según se indica, la propuesta fue planteada por los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, durante sus visitas a Rusia y Ucrania en septiembre.
Las ventas de gas ruso a Europa podrían ser facilitadas por un intermediario estadounidense, eludiendo las sanciones europeas, explican a tiempo de puntualizar que esto también concedería una oportunidad lucrativa a los inversores estadounidenses.
En cuanto a las posibles rutas de los suministros, el gas podría transcurrir a través de la red de gasoductos de la época soviética que atraviesa Ucrania.
Entre otros puntos clave, destacan que la reanudación de las ventas podría reducir los precios de la energía de cara al próximo invierno, en el que las reservas de gas de Europa han alcanzado su nivel estacional más bajo en varios años.
Asimismo, reiteran que la Administración Trump estuvo estimando la eventual reactivación de los gasoductos Nord Stream, lo cual podría contribuir a la resolución de la cuestión ucraniana y aliviar las tensiones de larga data entre Rusia y Europa.
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