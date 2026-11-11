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Las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi se reanudarán hoy por segundo día consecutivo
Las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi se reanudarán hoy por segundo día consecutivo
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Está previsto que la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi comience a las 13:00, hora local, del... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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La primera ronda de conversaciones tuvo lugar el martes 10 de noviembre y duró casi cuatro horas. Las delegaciones de los tres países se reunieron en la capital de los Emiratos Árabes Unidos como parte del proceso de negociación de dos días.El enviado presidencial estadounidense, Jared Kushner, calificó el encuentro del martes de constructivo y afirmó que la parte estadounidense se sentía animada por los resultados iniciales.Las negociaciones trilaterales están programadas para los días 10 y 11 de noviembre. Según una fuente del grupo negociador, las conversaciones tienen como objetivo abordar aspectos clave de una nueva arquitectura de seguridad continental.La fuente añadió que un posible acuerdo en Ucrania sería solo una parte de un debate más amplio.En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
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Las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi se reanudarán hoy por segundo día consecutivo

07:26 GMT 11.11.2026 (actualizado: 07:37 GMT 11.11.2026)
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Las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Adu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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Está previsto que la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi comience a las 13:00, hora local, del miércoles 11 de noviembre, según informaron los medios de comunicación rusos, citando fuentes.
La primera ronda de conversaciones tuvo lugar el martes 10 de noviembre y duró casi cuatro horas. Las delegaciones de los tres países se reunieron en la capital de los Emiratos Árabes Unidos como parte del proceso de negociación de dos días.
El enviado presidencial estadounidense, Jared Kushner, calificó el encuentro del martes de constructivo y afirmó que la parte estadounidense se sentía animada por los resultados iniciales.
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Moscú no permitirá que Europa le compre tiempo a Kiev con una tregua, señala el canciller ruso
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Las negociaciones trilaterales están programadas para los días 10 y 11 de noviembre. Según una fuente del grupo negociador, las conversaciones tienen como objetivo abordar aspectos clave de una nueva arquitectura de seguridad continental.
La fuente añadió que un posible acuerdo en Ucrania sería solo una parte de un debate más amplio.
En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
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