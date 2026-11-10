Mundo
URGENTE: Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania concluyen el primer día de negociaciones en Abu Dabi

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261110/las-delegaciones-de-rusia-eeuu-y-ucrania-concluyen-el-primer-dia-de-negociaciones-en-abu-dabi-1175813048.html
Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania concluyen el primer día de negociaciones en Abu Dabi
Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania concluyen el primer día de negociaciones en Abu Dabi
Sputnik Mundo
10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T12:50+0000
2026-11-10T12:52+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175813111_0:268:2691:1782_1920x0_80_0_0_f2dd9ca79dd40aad4fb0b2ba68a4c24b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175813111_0:16:2691:2034_1920x0_80_0_0_b566e70b88dba7358efa9ec73a6556db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia
rusia

Las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania concluyen el primer día de negociaciones en Abu Dabi

12:50 GMT 10.11.2026 (actualizado: 12:52 GMT 10.11.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaLas negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi
Las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Noticia en desarrollo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала