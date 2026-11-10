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La UE se excluye de las negociaciones sobre Ucrania al apoyar a Kiev, señala Moscú
La UE se excluye de las negociaciones sobre Ucrania al apoyar a Kiev, señala Moscú
Sputnik Mundo
Con su apoyo a Kiev, Europa se ha privado a sí misma de la oportunidad de participar en las negociaciones para la solución del conflicto en Ucrania, comentó a... 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T11:54+0000
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En opinión del diplomático, para que Europa sea un actor relevante en la resolución pacífica del conflicto ucraniano, su política y sus acciones concretas "deben cambiar radicalmente", mientras que la línea actual de Bruselas "está orientada a impedir una resolución pacífica y a prolongar el conflicto al máximo".Al mismo tiempo, Grushkó admitió que, aunque los países europeos no participen en la reunión trilateral (Rusia, EEUU y Ucrania), celebrada en Abu Dabi del 10 al 11 de noviembre, los delegados estadounidenses y ucranianos, sin duda, estarán en contacto con ellos.El 9 de noviembre, la Comisión Europea confirmó que representantes de la UE viajarán a Abu Dabi para la primera ronda de negociaciones sobre Ucrania desde febrero de 2026.Sin embargo, aunque los europeos se desplazaron al lugar de las consultas, iniciadas el 10 de noviembre, el encuentro se desarrolla en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.Las conversaciones, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre, abordarán cuestiones relativas a la seguridad de Rusia y Ucrania, así como a la seguridad general de la región, reveló en la víspera el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
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La UE se excluye de las negociaciones sobre Ucrania al apoyar a Kiev, señala Moscú
Con su apoyo a Kiev, Europa se ha privado a sí misma de la oportunidad de participar en las negociaciones para la solución del conflicto en Ucrania, comentó a Sputnik el vicecanciller ruso, Alexandr Grushkó.
"A día de hoy, la situación es tal que la UE y los europeos de Europa Occidental, con su postura y su apoyo desenfrenado a Ucrania —ya sea militar
, financiero o político—, la demonización de Rusia y los preparativos de la OTAN y la UE para un gran enfrentamiento con Rusia, se han excluido a sí mismos de este proceso, se han marginado", postuló el vicecanciller ruso.
En opinión del diplomático, para que Europa sea un actor relevante en la resolución pacífica del conflicto ucraniano, su política y sus acciones concretas "deben cambiar radicalmente", mientras que la línea actual de Bruselas "está orientada a impedir una resolución pacífica y a prolongar el conflicto al máximo".
"No observamos, ni en los documentos doctrinales ni en la política práctica ni en el desarrollo militar de los países de la OTAN y la UE, disposición alguna para construir la seguridad conjuntamente con Rusia y no contra ella", precisó.
Al mismo tiempo, Grushkó admitió que, aunque los países europeos no participen en la reunión trilateral (Rusia, EEUU y Ucrania), celebrada en Abu Dabi del 10 al 11 de noviembre
, los delegados estadounidenses y ucranianos, sin duda, estarán en contacto con ellos.
El 9 de noviembre, la Comisión Europea confirmó que representantes de la UE viajarán a Abu Dabi para la primera ronda de negociaciones sobre Ucrania
desde febrero de 2026.
Sin embargo, aunque los europeos se desplazaron al lugar de las consultas, iniciadas el 10 de noviembre, el encuentro se desarrolla en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.
Las conversaciones, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre
, abordarán cuestiones relativas a la seguridad de Rusia y Ucrania
, así como a la seguridad general de la región, reveló en la víspera el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
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