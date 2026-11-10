https://noticiaslatam.lat/20261110/la-ue-se-excluye-de-las-negociaciones-sobre-ucrania-al-apoyar-a-kiev-senala-moscu-1175810560.html

La UE se excluye de las negociaciones sobre Ucrania al apoyar a Kiev, señala Moscú

La UE se excluye de las negociaciones sobre Ucrania al apoyar a Kiev, señala Moscú

Sputnik Mundo

Con su apoyo a Kiev, Europa se ha privado a sí misma de la oportunidad de participar en las negociaciones para la solución del conflicto en Ucrania, comentó a... 10.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-10T11:54+0000

2026-11-10T11:54+0000

2026-11-10T11:54+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

unión europea (ue)

alexandr grushkó

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0a/1175811199_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_ae454c87f5c1ae065a4d633f47207f71.png

En opinión del diplomático, para que Europa sea un actor relevante en la resolución pacífica del conflicto ucraniano, su política y sus acciones concretas "deben cambiar radicalmente", mientras que la línea actual de Bruselas "está orientada a impedir una resolución pacífica y a prolongar el conflicto al máximo".Al mismo tiempo, Grushkó admitió que, aunque los países europeos no participen en la reunión trilateral (Rusia, EEUU y Ucrania), celebrada en Abu Dabi del 10 al 11 de noviembre, los delegados estadounidenses y ucranianos, sin duda, estarán en contacto con ellos.El 9 de noviembre, la Comisión Europea confirmó que representantes de la UE viajarán a Abu Dabi para la primera ronda de negociaciones sobre Ucrania desde febrero de 2026.Sin embargo, aunque los europeos se desplazaron al lugar de las consultas, iniciadas el 10 de noviembre, el encuentro se desarrolla en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.Las conversaciones, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre, abordarán cuestiones relativas a la seguridad de Rusia y Ucrania, así como a la seguridad general de la región, reveló en la víspera el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

https://noticiaslatam.lat/20261109/bruselas-teme-posibles-acuerdos-entre-eeuu-y-rusia-sobre-la-seguridad-europea-reportan-medios-1175795182.html

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, unión europea (ue), alexandr grushkó