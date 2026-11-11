https://noticiaslatam.lat/20261111/el-comercio-exterior-de-china-aumento-un-312-durante-octubre-segun-cifras-oficiales-1175823417.html

El comercio exterior de China aumentó un 31,2% durante octubre, según cifras oficiales

El comercio exterior de China aumentó un 31,2% durante octubre, según cifras oficiales

Sputnik Mundo

Durante los primeros 10 meses del 2026, la venta internacional de mercancías ascendió a 44,81 billones de yuanes (equivalentes a 6,72 billones de dólares), de... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T06:48+0000

2026-11-11T06:48+0000

2026-11-11T06:48+0000

internacional

china

global times

comercio

🌏 asia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169301443_0:36:1025:612_1920x0_80_0_0_ddeb46c1208af450383de7aebbc32acf.jpg

Analizando estas cifras, el Global Times argumenta en un artículo que detrás de estas sólidas estadísticas se encuentra una fortaleza estructural fundamental: el vasto sistema manufacturero del país que está en constante modernización, el cual, afirman, ha permitido capitalizar las oportunidades derivadas de los cambios tecnológicos globales y generar nuevas demandas para los socios internacionales.En el plano de los componentes tecnológicos y de alta especialización, las exportaciones de circuitos integrados y componentes de memoria crecieron un 101,9% y un 132,5% respectivamente durante los primeros diez meses del año, impulsadas principalmente por el auge global de la inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA).Ante este panorama, los expertos consultados por el medio argumentan que la principal ventaja competitiva de China no reside en poseer la tecnología más avanzada en cada segmento aislado, sino en su capacidad de integrar cadenas de suministro eficientes que permiten coordinar la producción, el ensamblaje y la entrega en plazos sumamente cortos.En cuanto al intercambio comercial global, las importaciones chinas experimentaron un incremento del 23,6% en el acumulado de 10 meses —superando en seis puntos porcentuales el ritmo de crecimiento de las exportaciones—, registrando compras desde más de 150 países y regiones, con máximos históricos en los vínculos comerciales con las naciones que integran la ASEAN, América Latina y África.El Global Times finaliza el artículo argumentando que la ampliación de la demanda interna y el dinamismo de las importaciones demuestran que el mercado chino se está consolidando como una plataforma clave para la cooperación industrial profunda, priorizando la calidad comercial y un crecimiento equilibrado y compartido por encima de la simple expansión de los superávits.

https://noticiaslatam.lat/20261110/las-exportaciones-chinas-de-vehiculos-electricos-aumentaron-un-1447-en-octubre-1175802177.html

https://noticiaslatam.lat/20260818/cual-es-la-estrategia-de-china-para-impulsar-su-industria-energetica-rumbo-a-2030-1174711406.html

china

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, global times, comercio, 🌏 asia