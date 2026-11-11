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El comercio exterior de China aumentó un 31,2% durante octubre, según cifras oficiales
El comercio exterior de China aumentó un 31,2% durante octubre, según cifras oficiales
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Durante los primeros 10 meses del 2026, la venta internacional de mercancías ascendió a 44,81 billones de yuanes (equivalentes a 6,72 billones de dólares), de... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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Analizando estas cifras, el Global Times argumenta en un artículo que detrás de estas sólidas estadísticas se encuentra una fortaleza estructural fundamental: el vasto sistema manufacturero del país que está en constante modernización, el cual, afirman, ha permitido capitalizar las oportunidades derivadas de los cambios tecnológicos globales y generar nuevas demandas para los socios internacionales.En el plano de los componentes tecnológicos y de alta especialización, las exportaciones de circuitos integrados y componentes de memoria crecieron un 101,9% y un 132,5% respectivamente durante los primeros diez meses del año, impulsadas principalmente por el auge global de la inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA).Ante este panorama, los expertos consultados por el medio argumentan que la principal ventaja competitiva de China no reside en poseer la tecnología más avanzada en cada segmento aislado, sino en su capacidad de integrar cadenas de suministro eficientes que permiten coordinar la producción, el ensamblaje y la entrega en plazos sumamente cortos.En cuanto al intercambio comercial global, las importaciones chinas experimentaron un incremento del 23,6% en el acumulado de 10 meses —superando en seis puntos porcentuales el ritmo de crecimiento de las exportaciones—, registrando compras desde más de 150 países y regiones, con máximos históricos en los vínculos comerciales con las naciones que integran la ASEAN, América Latina y África.El Global Times finaliza el artículo argumentando que la ampliación de la demanda interna y el dinamismo de las importaciones demuestran que el mercado chino se está consolidando como una plataforma clave para la cooperación industrial profunda, priorizando la calidad comercial y un crecimiento equilibrado y compartido por encima de la simple expansión de los superávits.
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El comercio exterior de China aumentó un 31,2% durante octubre, según cifras oficiales

06:48 GMT 11.11.2026
© AP Photo / Andy WongComercio con China
Comercio con China - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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Durante los primeros 10 meses del 2026, la venta internacional de mercancías ascendió a 44,81 billones de yuanes (equivalentes a 6,72 billones de dólares), de acuerdo con las cifras oficiales de la Administración General de Aduanas (GAC) del gigante asiático.
Analizando estas cifras, el Global Times argumenta en un artículo que detrás de estas sólidas estadísticas se encuentra una fortaleza estructural fundamental: el vasto sistema manufacturero del país que está en constante modernización, el cual, afirman, ha permitido capitalizar las oportunidades derivadas de los cambios tecnológicos globales y generar nuevas demandas para los socios internacionales.
En el plano de los componentes tecnológicos y de alta especialización, las exportaciones de circuitos integrados y componentes de memoria crecieron un 101,9% y un 132,5% respectivamente durante los primeros diez meses del año, impulsadas principalmente por el auge global de la inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA).
Auto eléctrico chino en una exhibición en Alemania (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Las exportaciones chinas de vehículos eléctricos aumentaron un 144,7% en octubre
ayer, 10:31 GMT
Ante este panorama, los expertos consultados por el medio argumentan que la principal ventaja competitiva de China no reside en poseer la tecnología más avanzada en cada segmento aislado, sino en su capacidad de integrar cadenas de suministro eficientes que permiten coordinar la producción, el ensamblaje y la entrega en plazos sumamente cortos.
En cuanto al intercambio comercial global, las importaciones chinas experimentaron un incremento del 23,6% en el acumulado de 10 meses —superando en seis puntos porcentuales el ritmo de crecimiento de las exportaciones—, registrando compras desde más de 150 países y regiones, con máximos históricos en los vínculos comerciales con las naciones que integran la ASEAN, América Latina y África.
Trabajadores de la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC) - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2026
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¿Cuál es la estrategia de China para impulsar su industria energética rumbo a 2030?
18 de agosto, 07:45 GMT
El Global Times finaliza el artículo argumentando que la ampliación de la demanda interna y el dinamismo de las importaciones demuestran que el mercado chino se está consolidando como una plataforma clave para la cooperación industrial profunda, priorizando la calidad comercial y un crecimiento equilibrado y compartido por encima de la simple expansión de los superávits.
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