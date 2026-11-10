Las exportaciones chinas de vehículos eléctricos aumentaron un 144,7% en octubre
© AP Photo / Matthias SchraderAuto eléctrico chino en una exhibición en Alemania (archivo)
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Los datos publicados por la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA) reflejan que los fabricantes locales enviaron 582.000 unidades al extranjero, consolidando una tendencia de crecimiento que acumula un alza del 139,7% en los primeros 10 meses del año.
Según el reporte, la estructura de las exportaciones automotrices de la nación asiática continúa transformándose de manera significativa, representando los vehículos eléctricos ya el 62,8% de los envíos totales de unidades de pasajeros en octubre.
Dentro de esta categoría, los vehículos eléctricos de batería ocuparon el 61,7% de las entregas internacionales, mientras que los híbridos enchufables convencionales cubrieron el 33,7% restante.
Dentro de esta categoría, los vehículos eléctricos de batería ocuparon el 61,7% de las entregas internacionales, mientras que los híbridos enchufables convencionales cubrieron el 33,7% restante.
7 de noviembre, 09:53 GMT
Firmas automotrices de gran calado lideraron este volumen de exportación transfronteriza, encabezadas por BYD con más de 165.000 vehículos enviados, seguida por marcas como Chery, Geely y la división de Tesla en el territorio chino. Expertos de la industria atribuyen esta competitividad global a los avances tecnológicos acumulados, cadenas de suministro altamente desarrolladas y una oferta de productos atractiva para los consumidores de ultramar.
Paralelamente, el entorno de comercio internacional presenta desafíos complejos, como los aranceles adicionales implementados por la Unión Europea a los automóviles eléctricos fabricados en China. Como respuesta a estas barreras comerciales, los fabricantes locales han acelerado su diversificación hacia mercados emergentes en regiones como el Sudeste Asiático, Oriente Medio y América Latina, donde las ventas han registrado crecimientos notables.
Para asegurar una presencia internacional sólida a largo plazo, los especialistas recomiendan que las automotrices chinas trasciendan la simple exportación de unidades y profundicen en su localización operativa, señaló el diario Global Times.
Esto implicaría, según el medio, el diseño de modelos adaptados a las normativas y preferencias locales, la ampliación de las redes de concesionarios, la optimización de los servicios posventa y el establecimiento de alianzas de fabricación en los mercados de destino.
Esto implicaría, según el medio, el diseño de modelos adaptados a las normativas y preferencias locales, la ampliación de las redes de concesionarios, la optimización de los servicios posventa y el establecimiento de alianzas de fabricación en los mercados de destino.
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