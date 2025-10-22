https://noticiaslatam.lat/20251022/desarrollan-en-china-un-chip-que-promete-romper-las-barreras-de-velocidad-y-eficiencia-energetica-1167782065.html

Desarrollan en China un chip que promete romper las barreras de velocidad y eficiencia energética

Desarrollan en China un chip que promete romper las barreras de velocidad y eficiencia energética

Sputnik Mundo

Investigadores de la Universidad de Pekín han logrado un hito significativo en la carrera tecnológica global con el desarrollo de un nuevo chip de inteligencia... 22.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-22T08:25+0000

2025-10-22T08:25+0000

2025-10-22T08:25+0000

internacional

china

washington

eeuu

inteligencia artificial

nvidia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/15/1162660172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b9ae2e73c70df6e451ffa822141adee.jpg

El chip de procesamiento de matrices busca romper las barreras de la velocidad y eficiencia energética de la computación digital tradicional, que actualmente está dominada por los gigantes occidentales como Nvidia y sus unidades de procesamiento gráfico (GPU).De acuerdo con los reportes, el rendimiento de la flamante invención representa un dramático salto cualitativo: el chip analógico puede ofrecer un rendimiento de cómputo y una eficiencia energética de 100 a 1.000 veces mayores que los procesadores digitales de gama alta actuales. Para problemas complejos a gran escala, como la resolución de matrices de 128x128, se ha reportado que el chip es más de 1.000 veces más rápido que las principales GPU digitales. Esto significa que una tarea que podría tomar un día completo a una GPU, este nuevo procesador podría finalizarla en apenas un minuto.La clave de esta ventaja radica en el cambio de paradigma de la computación digital a la analógica u óptica. Mientras que los chips digitales procesan datos en forma binaria (ceros y unos), este diseño chino utiliza las propiedades físicas de dispositivos de memoria resistiva (enfoque analógico) o la luz (enfoque fotónico, en diseños relacionados) para realizar cálculos de multiplicación de matrices de manera intrínsecamente más rápida. Este método reduce drásticamente el consumo de energía y la latencia en comparación con el constante movimiento de datos dentro de un sistema digital.Históricamente, el principal obstáculo para la computación analógica era su baja precisión. Sin embargo, la innovación del equipo de la Universidad de Pekín radica en la creación de un sistema de computación matricial analógica escalable que iguala la precisión de la computación digital. El equipo logró, por primera vez, alcanzar una precisión de punto fijo de 24 bits en el procesamiento analógico al combinar la ciencia de nuevos dispositivos, circuitos originales y algoritmos clásicos en un enfoque de innovación integrado.En un contexto de creciente hostilidad de Washington y sus aliados hacia Pekín, buscando frenar su desarrollo, este avance científico subraya el rápido progreso de China en la búsqueda de la autosuficiencia tecnológica. El éxito en este nuevo paradigma de hardware de IA confirma que China está triunfando en encontrar rutas de tecnología alternativas para superar las restricciones impuestas por Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20250825/1165815260.html

https://noticiaslatam.lat/20250214/uso-en-china-del-codigo-abierto-en-la-ia-se-ajusta-a-proceso-global-de-democratizacion-tecnologica-1161148140.html

china

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, washington, eeuu, inteligencia artificial, nvidia