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¿Cuál es la estrategia de China para impulsar su industria energética rumbo a 2030?

¿Cuál es la estrategia de China para impulsar su industria energética rumbo a 2030?

Sputnik Mundo

La nación asiática se propone fortalecer su seguridad energética y acelerar la transición hacia un modelo de bajas emisiones de carbono para 2030, con un plan... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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El objetivo es elevar las reservas nacionales hasta 440 millones de toneladas de equivalente de petróleo y ampliar en 20.000 kilómetros la red de oleoductos de larga distancia, hasta alcanzar unos 220.000 kilómetros en todo el territorio chino, de acuerdo con los objetivos presentados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía.El plan también establece que la capacidad de almacenamiento de gas natural deberá superar el equivalente al 13% del consumo nacional. A ello se suma una capacidad anual de recepción de gas natural licuado de 200 millones de toneladas y una capacidad de importación terrestre de gas mediante ductos de 114.000 millones de metros cúbicos.Según Global Times, Pekín busca establecer un sistema moderno de suministro de petróleo y gas que combine la seguridad energética con el desarrollo verde y bajo en carbono, frente a las crecientes tensiones geopolíticas.Además, China pretende incrementar su capacidad para capturar y almacenar carbono; el volumen anual de inyección de dióxido de carbono procedente de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono deberá alcanzar los 10 millones de toneladas, mientras que el sector energético avanzará en digitalización y automatización.Lin Boqiang, director del Centro de Investigación de Economía Energética de China de la Universidad de Xiamen, señaló al medio que el incremento de las reservas responde también al complejo escenario geopolítico.Según el diario asiático, la producción combinada de petróleo y gas de China alcanzó en 2025 un récord de 420 millones de toneladas de equivalente de petróleo. La producción de crudo llegó a 216 millones de toneladas, mientras que el gas natural aumentó por noveno año consecutivo en más de 10.000 millones de metros cúbicos.De acuerdo con la Administración Nacional de Energía, la producción china de petróleo de esquisto superó los 8,5 millones de toneladas en 2025, más de 10 veces el nivel registrado en 2018. Para este año, Pekín prevé lanzar una nueva campaña estratégica de exploración de petróleo y gas y mantener la producción de crudo por encima de los 200 millones de toneladas.Según el plan, el fortalecimiento de la producción nacional estará acompañado por una mayor localización de equipos y avances tecnológicos, con el propósito de reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

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