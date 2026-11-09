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"Una conversación muy, muy útil": Rusia y Perú acuerdan ir estrechando la cooperación bilateral
"Una conversación muy, muy útil": Rusia y Perú acuerdan ir estrechando la cooperación bilateral
Sputnik Mundo
Moscú y Lima acordaron continuar consolidando los mecanismos que permitan preservar una dinámica positiva en sus relaciones económicas y comerciales, manifestó... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T16:18+0000
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Asimismo, reafirmó el interés de Moscú para ir ampliando la cooperación cultural, humanitaria, científica y tecnológica. En este último contexto, Lavrov adelantó que las partes agilizarán el mantenimiento de los helicópteros rusos que integran la flota peruana para atender las situaciones de emergencia.En cuanto al tema humanitario, el canciller ruso anunció nuevos avances en el sector de la educación."Estamos dispuestos a atender la solicitud peruana para aumentar las plazas en los centros rusos de enseñanza superior", indicó el ministro.De acuerdo con Lavrov, ambas naciones aprovecharán la próxima Cumbre de la APEC, que se realizará en la ciudad china de Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, para profundizar aún más sus contactos.Al mismo tiempo, transmitió el interés de la nación euroasiática en el apoyo de Perú "para fomentar y desarrollar contactos más profundos con la comunidad de países latinoamericanos y caribeños".El viaje de Carlos Espá marca la primera visita oficial de un canciller peruano a Rusia en doce años. En sus palabras, el encuentro con Serguéi Lavrov constituyó "una muy especial oportunidad para el diálogo" entre ambos países que "mantienen una relación diplomática histórica".
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"Una conversación muy, muy útil": Rusia y Perú acuerdan ir estrechando la cooperación bilateral
Moscú y Lima acordaron continuar consolidando los mecanismos que permitan preservar una dinámica positiva en sus relaciones económicas y comerciales, manifestó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al término de sus conversaciones con el canciller peruano, Carlos Espá, celebradas en la capital rusa.
"A pesar de las sanciones ilegales utilizadas por Occidente en un intento de frenar las relaciones de Rusia con sus socios en América Latina, el año pasado nuestro comercio creció más del 20%. En el primer semestre de este año, ya registra el 6,5%, una tendencia que continúa. Por lo tanto, hoy acordamos desarrollar nuevos mecanismos, incluso entre nuestras organizaciones bancarias", sostuvo el diplomático ruso.
Asimismo, reafirmó el interés de Moscú para ir ampliando la cooperación cultural, humanitaria, científica y tecnológica. En este último contexto, Lavrov adelantó que las partes agilizarán el mantenimiento de los helicópteros rusos que integran la flota peruana para atender las situaciones de emergencia.
En cuanto al tema humanitario, el canciller ruso anunció nuevos avances en el sector de la educación.
"Estamos dispuestos a atender la solicitud peruana para aumentar las plazas en los centros rusos de enseñanza superior", indicó el ministro.
24 de septiembre, 14:20 GMT
De acuerdo con Lavrov, ambas naciones aprovecharán la próxima Cumbre de la APEC, que se realizará en la ciudad china de Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, para profundizar aún más sus contactos.
Al mismo tiempo, transmitió el interés de la nación euroasiática en el apoyo de Perú "para fomentar y desarrollar contactos más profundos con la comunidad de países latinoamericanos y caribeños".
El viaje de Carlos Espá marca la primera visita oficial de un canciller peruano a Rusia en doce años. En sus palabras, el encuentro con Serguéi Lavrov constituyó "una muy especial oportunidad para el diálogo" entre ambos países que "mantienen una relación diplomática histórica".
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