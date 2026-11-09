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Bruselas teme posibles acuerdos entre EEUU y Rusia sobre la seguridad europea, reportan medios
Bruselas teme posibles acuerdos entre EEUU y Rusia sobre la seguridad europea, reportan medios
Sputnik Mundo
La Unión Europea busca impedir que los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, elaboren un nuevo plan de seguridad para el continente, advirtió... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T12:02+0000
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Este escenario vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de designar a un representante europeo que pudiera tomar parte en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, previstas para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. Será el primer encuentro tripartito entre Moscú, Kiev y Washington desde febrero.Con ello cabe señalar, que el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró de una manera inequívoca que en dichas negociaciones no habrá representación europea. Mientras tanto, los líderes europeos tienen previsto decidir a finales de esta semana sobre quién representará a la UE durante una cumbre informal en Dublín. Algunos mandatarios europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, están especialmente frustrados por la falta de un plan que garantice que la UE tenga voz en la toma de decisiones, agregaron los informes.La preocupación se ha intensificado después de que Trump y su equipo destaparan que EEUU trabaja en una profunda reforma del sistema de seguridad europeo que afectaría a "toda Europa".Por su parte, el enviado especial de Trump, Jared Kushner, afirmó que el objetivo es "desarrollar acuerdos prácticos" que aborden las preocupaciones en materia de seguridad de todas las partes.Previamente, Putin aseveró en reiteradas ocasiones que Rusia quisiera poner fin a las hostilidades en Ucrania lo antes posible mediante un arreglo pacífico. En este sentido, subrayó que Moscú está dispuesta a negociar, pero no ve voluntad de hacerlo por parte de Kiev.Por su parte, Trump expresó su descontento con la falta de voluntad de Volodímir Zelenski para buscar un acuerdo de paz, y sugirió que en realidad nunca buscó una solución.
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Bruselas teme posibles acuerdos entre EEUU y Rusia sobre la seguridad europea, reportan medios
La Unión Europea busca impedir que los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, elaboren un nuevo plan de seguridad para el continente, advirtió la prensa, que califica de "urgente" la necesidad de que el bloque reaccione. En Bruselas temen que Washington reduzca su presencia militar en Europa o debilite el papel de la OTAN, añadió.
Este escenario vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de designar a un representante europeo que pudiera tomar parte
en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, previstas para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi
. Será el primer encuentro tripartito entre Moscú, Kiev y Washington desde febrero.
Con ello cabe señalar, que el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró de una manera inequívoca que en dichas negociaciones no habrá representación europea.
Mientras tanto, los líderes europeos tienen previsto decidir a finales de esta semana sobre quién representará a la UE durante una cumbre informal en Dublín. Algunos mandatarios europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, están especialmente frustrados por la falta de un plan que garantice que la UE tenga voz en la toma de decisiones, agregaron los informes.
La preocupación se ha intensificado después de que Trump y su equipo destaparan que EEUU trabaja en una profunda reforma del sistema de seguridad europeo que afectaría a "toda Europa".
Por su parte, el enviado especial de Trump, Jared Kushner, afirmó que el objetivo es "desarrollar acuerdos prácticos" que aborden las preocupaciones en materia de seguridad de todas las partes.
Previamente, Putin aseveró en reiteradas ocasiones que Rusia quisiera poner fin a las hostilidades en Ucrania lo antes posible mediante un arreglo pacífico. En este sentido, subrayó que Moscú está dispuesta a negociar, pero no ve voluntad de hacerlo por parte de Kiev.
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