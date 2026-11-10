Las claves de las negociaciones sobre la paz en Ucrania en Abu Dabi
06:37 GMT 10.11.2026 (actualizado: 07:06 GMT 10.11.2026)
© Sputnik / BelTa/
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Las negociaciones tripartidas comenzarán a las 11:50, hora local (07:50 GMT), en un formato a puertas cerradas, según informa una fuente de Sputnik.
El encuentro se desarrollará con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania, sin representantes europeos en la mesa. Cabe señalar que la solución del conflicto ucraniano será solo uno de los puntos de unas negociaciones más amplias, en las que los participantes debatirán los aspectos clave de un nuevo sistema de seguridad continental.
Postura de Rusia
La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.
Moscú prevé abordar temas de seguridad y sus principales preocupaciones en torno a la resolución del conflicto ucraniano.
Postura de EEUU
Washington considera que las garantías de seguridad para Ucrania y los acuerdos para el período de posguerra son cuestiones clave para resolver el conflicto.
EEUU ejerce de mediador y busca impulsar un acuerdo aceptable para ambas partes.
El papel de Europa
Los representantes europeos viajarán a Abu Dabi pese a quedar fuera de la mesa de negociaciones. Por ahora, se desconoce en qué formato estarán presentes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el debate sobre la futura arquitectura de seguridad europea podrá celebrarse una vez alcanzado un alto al fuego.
¿Qué pasará después?
Los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, podrían viajar a Rusia tras las negociaciones en Abu Dabi para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, reportan algunos medios, aunque tal visita aún no fue confirmada oficialmente.
La composición completa de la delegación rusa
1.Vladímir Medinski, asesor del presidente de Rusia
2.Mijaíl Galúzin, viceministro de Asuntos Exteriores
3.Serguéi Riabkóv, viceministro de Asuntos Exteriores
4.Alexéi Komkóv, jefe del Servicio de Información Operativa y Relaciones Internacionales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB)
5.Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las FFAA de Rusia
6.Yuri Zhigarlovski, subjefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor
7.Alexandr Zórin, primer subjefe de la Dirección de Información del Estado Mayor de las FFAA de Rusia
8.Dmitri Mináev, primer subdirector del servicio y jefe del departamento de operaciones de contrainteligencia del FSB
9.Elena Podobreyevskaya, subdirectora de la Oficina del Presidente de Rusia para la Política Estatal en el Ámbito Humanitario
10.Alexéi Polischuk, director del segundo departamento de países de la CEI del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
11.Oleg Postnikov, director del Departamento de No Proliferación y Control de Armamento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
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