Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261110/las-claves-de-las-negociaciones-sobre-la-paz-en-ucrania-en-abu-dabi-1175808763.html
Las claves de las negociaciones sobre la paz en Ucrania en Abu Dabi
Las claves de las negociaciones sobre la paz en Ucrania en Abu Dabi
Sputnik Mundo
Las negociaciones tripartidas comenzarán a las 11:50, hora local (07:50 GMT), en un formato a puertas cerradas, según informa una fuente de Sputnik. 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T06:37+0000
2026-11-10T07:06+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
abu dabi
eeuu
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0d/1124360909_0:26:1202:702_1920x0_80_0_0_d06aed2158c5f47b7cdaefff0185cce5.jpg
El encuentro se desarrollará con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania, sin representantes europeos en la mesa. Cabe señalar que la solución del conflicto ucraniano será solo uno de los puntos de unas negociaciones más amplias, en las que los participantes debatirán los aspectos clave de un nuevo sistema de seguridad continental.Postura de RusiaLa delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.Moscú prevé abordar temas de seguridad y sus principales preocupaciones en torno a la resolución del conflicto ucraniano.Postura de EEUUWashington considera que las garantías de seguridad para Ucrania y los acuerdos para el período de posguerra son cuestiones clave para resolver el conflicto.EEUU ejerce de mediador y busca impulsar un acuerdo aceptable para ambas partes.El papel de EuropaLos representantes europeos viajarán a Abu Dabi pese a quedar fuera de la mesa de negociaciones. Por ahora, se desconoce en qué formato estarán presentes.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el debate sobre la futura arquitectura de seguridad europea podrá celebrarse una vez alcanzado un alto al fuego.¿Qué pasará después?Los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, podrían viajar a Rusia tras las negociaciones en Abu Dabi para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, reportan algunos medios, aunque tal visita aún no fue confirmada oficialmente.La composición completa de la delegación rusa
https://noticiaslatam.lat/20261109/bruselas-teme-posibles-acuerdos-entre-eeuu-y-rusia-sobre-la-seguridad-europea-reportan-medios-1175795182.html
https://noticiaslatam.lat/20261110/negociaciones-en-abu-dabi-rusia-eeuu-y-ucrania-dentro-union-europea-fuera-1175804319.html
ucrania
abu dabi
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/04/0d/1124360909_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_14c0cf139ae33570d94003cf013c7cbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, abu dabi, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, abu dabi, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto

Las claves de las negociaciones sobre la paz en Ucrania en Abu Dabi

06:37 GMT 10.11.2026 (actualizado: 07:06 GMT 10.11.2026)
© Sputnik / BelTa / Acceder al contenido multimediaBanderas de Ucrania y Rusia
Banderas de Ucrania y Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / BelTa
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las negociaciones tripartidas comenzarán a las 11:50, hora local (07:50 GMT), en un formato a puertas cerradas, según informa una fuente de Sputnik.
El encuentro se desarrollará con la participación de Rusia, EEUU y Ucrania, sin representantes europeos en la mesa. Cabe señalar que la solución del conflicto ucraniano será solo uno de los puntos de unas negociaciones más amplias, en las que los participantes debatirán los aspectos clave de un nuevo sistema de seguridad continental.

Postura de Rusia

La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.
Moscú prevé abordar temas de seguridad y sus principales preocupaciones en torno a la resolución del conflicto ucraniano.
Una persona retira las banderas de la Unión Europea en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
Internacional
Bruselas teme posibles acuerdos entre EEUU y Rusia sobre la seguridad europea, reportan medios
ayer, 12:02 GMT

Postura de EEUU

Washington considera que las garantías de seguridad para Ucrania y los acuerdos para el período de posguerra son cuestiones clave para resolver el conflicto.
EEUU ejerce de mediador y busca impulsar un acuerdo aceptable para ambas partes.

El papel de Europa

Los representantes europeos viajarán a Abu Dabi pese a quedar fuera de la mesa de negociaciones. Por ahora, se desconoce en qué formato estarán presentes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el debate sobre la futura arquitectura de seguridad europea podrá celebrarse una vez alcanzado un alto al fuego.
Negociaciones en Abu Dabi: Rusia, EEUU y Ucrania, dentro, Unión Europea, fuera - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
Ajedrez de Geopolítica
Negociaciones en Abu Dabi: Rusia, EEUU y Ucrania, dentro; Unión Europea, fuera
04:51 GMT

¿Qué pasará después?

Los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, podrían viajar a Rusia tras las negociaciones en Abu Dabi para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, reportan algunos medios, aunque tal visita aún no fue confirmada oficialmente.

La composición completa de la delegación rusa

1.
Vladímir Medinski, asesor del presidente de Rusia
2.
Mijaíl Galúzin, viceministro de Asuntos Exteriores
3.
Serguéi Riabkóv, viceministro de Asuntos Exteriores
4.
Alexéi Komkóv, jefe del Servicio de Información Operativa y Relaciones Internacionales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB)
5.
Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las FFAA de Rusia
6.
Yuri Zhigarlovski, subjefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor
7.
Alexandr Zórin, primer subjefe de la Dirección de Información del Estado Mayor de las FFAA de Rusia
8.
Dmitri Mináev, primer subdirector del servicio y jefe del departamento de operaciones de contrainteligencia del FSB
9.
Elena Podobreyevskaya, subdirectora de la Oficina del Presidente de Rusia para la Política Estatal en el Ámbito Humanitario
10.
Alexéi Polischuk, director del segundo departamento de países de la CEI del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
11.
Oleg Postnikov, director del Departamento de No Proliferación y Control de Armamento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала