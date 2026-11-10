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Comienzan las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi
Comienzan las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi
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Las negociaciones trilaterales con participación de delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania comenzaron en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores, Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.La composición completa de la delegación rusa para las negociaciones en Abu Dabi:Aunque representantes europeos se desplazaron al lugar de las consultas, el encuentro tendrá lugar en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.Las conversaciones, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre, abordarán cuestiones relativas a la seguridad de Rusia y Ucrania, así como a la seguridad general de la región, reveló en la víspera el canciller ruso, Serguéi Lavrov. En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
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Comienzan las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi

08:15 GMT 10.11.2026 (actualizado: 09:19 GMT 10.11.2026)
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Las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Las negociaciones trilaterales con participación de delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania comenzaron en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, informó una fuente de Sputnik.
La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye a los viceministros de Exteriores, Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin, así como a representantes del mando militar.
La composición completa de la delegación rusa para las negociaciones en Abu Dabi:
Vladímir Medinski, asesor del presidente de Rusia.
Mijaíl Galuzin, viceministro de Asuntos Exteriores.
Serguéi Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores.
Alexéi Komkov, jefe del Servicio de Información Operativa y Relaciones Internacionales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB).
Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las FFAA de Rusia.
Yuri Zhigarlovski, subjefe de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor.
Alexandr Zorin, primer subjefe de la Dirección de Información del Estado Mayor de las FFAA de Rusia.
Dmitri Mináyev, primer subdirector del servicio y jefe del Departamento de Operaciones de Contrainteligencia del FSB.
Elena Podobreyévskaya, subdirectora de la Oficina del Presidente de Rusia para la Política Estatal en el Ámbito Humanitario.
Alexéi Polischuk, director del Segundo Departamento de Países de la CEI del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
Oleg Póstnikov, director del Departamento de No Proliferación y Control de Armamento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
Aunque representantes europeos se desplazaron al lugar de las consultas, el encuentro tendrá lugar en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.
Las conversaciones, que se prolongarán hasta el 11 de noviembre, abordarán cuestiones relativas a la seguridad de Rusia y Ucrania, así como a la seguridad general de la región, reveló en la víspera el canciller ruso, Serguéi Lavrov.
En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
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