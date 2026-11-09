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La presión de la UE sobre el yuan no acelerará su economía ni resolverá el déficit, afirma medio

La presión de la UE sobre el yuan no acelerará su economía ni resolverá el déficit, afirma medio

Sputnik Mundo

El diario 'South China Morning Post' publicó un editorial analizando la ofensiva de la Unión Europea sobre la divisa china, diciendo que el origen de la... 09.11.2026, Sputnik Mundo

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El medio señala que altos funcionarios de la Unión Europea alistan una ofensiva diplomática y económica en Pekín para exigir una apreciación más rápida del yuan, con el objetivo, según declararon, de frenar el ingreso de productos chinos y mitigar un déficit comercial que ya supera los 1.000 millones de euros diarios. Delegaciones de alto nivel, encabezadas por el director general de Asuntos Económicos, Maarten Verwey, y una misión conjunta de la eurozona integrada por Christine Lagarde, Valdis Dombrovskis y Kyriakos Pierrakakis, prevén reunirse próximamente con el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, y el ministro de Finanzas, Lan Foan.Esta presión europea se intensifica a la par de nuevas medidas defensivas anunciadas por Bruselas para diciembre, las cuales incluyen un mecanismo de exclusión exprés de exportadores al mercado comunitario, incentivos para la diversificación de cadenas de suministro y blindar a las empresas locales de la réplica de Pekín.Según señala la publicación, Pekín respondió con firmeza a la hostilidad europea y advirtió a las autoridades comunitarias que no alberguen ilusiones sobre posibles concesiones bajo presión. Las exportaciones chinas hacia la UE repuntaron un 16,4 % en los primeros nueve meses del año, impulsadas por los sectores tecnológicos y de inteligencia artificial, consolidando un superávit global que apunta a superar el récord histórico de 1,2 billones de dólares y propulsando la meta de crecimiento económico del país asiático.Desde el Gobierno chino y el Banco Popular de China se rechaza categóricamente la acusación de mantener una moneda artificialmente deprimida, apunta el medio. Las autoridades argumentan que el auge comercial responde a cuatro décadas de reformas, cadenas industriales integradas, mano de obra altamente calificada y una fuerte inversión en innovación, postura respaldada incluso por voces externas como la del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.El funcionario ha tachado de desacertada la idea de replicar un Acuerdo Plaza, cuando, en 1985, EEUU, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido acordaron depreciar el dólar estadounidense en relación al yen japonés y el marco alemán para reducir el problema del déficit comercial del país norteamericano.Cualquier intento europeo de emular el histórico pacto carece de viabilidad, asegura el medio. Actualmente, el yuan ya registra una tendencia alcista constante que lo ha llevado a máximos de cuatro años frente al dólar y otras divisas, mientras que el Banco Popular de China se muestra cómodo con este ritmo gradual de apreciación y se resistirá firmemente a cualquier imposición extranjera.Expertos y analistas coinciden en que una aceleración forzada del tipo de cambio no resolverá el desequilibrio comercial entre ambas potencias, afirma el diario a tiempo de recordar que el verdadero núcleo del problema radica en la pérdida de competitividad y productividad que experimentan las principales economías de la Unión Europea. En ese sentido, South China Morning Post sugiere a Bruselas "adoptar un enfoque más realista y enfocado en su propia recuperación estructural antes que en presiones monetarias infructuosas".

https://noticiaslatam.lat/20260521/inversion-china-en-europa-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-casi-una-decada-1173542638.html

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