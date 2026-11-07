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China investiga a la UE y Japón por prácticas antidumping en materiales industriales

China investiga a la UE y Japón por prácticas antidumping en materiales industriales

Sputnik Mundo

Pekín examinará las importaciones de dos productos durante un período de entre 12 y 18 meses, tras denuncias de productores locales por presuntos daños a sus... 07.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-07T09:53+0000

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China inició dos investigaciones antidumping sobre importaciones de materiales industriales procedentes de la Unión Europea (UE) y Japón, en medio de las tensiones comerciales con sus principales socios.De acuerdo con South China Morning Post, el Ministerio de Comercio anunció una querella sobre los filamentos de para-aramida provenientes de la UE, una fibra resistente al calor y de alta resistencia utilizada en comunicaciones ópticas, autopartes, equipos de protección y aplicaciones aeroespaciales.En un comunicado separado, la dependencia informó de medidas contra las importaciones de etilideno norborneno (ENB) procedentes de la UE y Japón. Este compuesto se emplea principalmente en la fabricación de caucho sintético para autopartes y materiales de construcción.Las investigaciones durarán entre 12 y 18 meses y responden a denuncias de productores chinos, quienes aseguran que las importaciones a bajo precio han perjudicado a las industrias nacionales.Las medidas se anuncian en un contexto de tensiones comerciales con Bruselas y de deterioro de las relaciones con Tokio, tras las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán en noviembre pasado.Pekín defendió sus decisiones, al señalar que ha actuado con moderación frente a las investigaciones comerciales iniciadas por la UE contra productos chinos. Según el Ministerio de Comercio, el bloque europeo abrió 16 procedimientos de este tipo en lo que va del año, casi el doble que en el periodo anterior.La dependencia china sostuvo que el proteccionismo no mejora la competitividad y afirmó que el diálogo y las consultas son la vía adecuada para resolver las diferencias comerciales.

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