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La inversión china en Europa alcanza su nivel más alto en casi una década

La inversión china en Europa alcanza su nivel más alto en casi una década

Sputnik Mundo

La presencia de China en suelo europeo, en el ámbito de inversión alcanzó en 2025 su nivel más alto en siete años, impulsada por el crecimiento de fusiones... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el reporte elaborado por Rhodium Group y el Instituto Mercator de Estudios sobre China, la inversión creció 67% en comparación con el año anterior, impulsada principalmente por un aumento en las fusiones y adquisiciones, así como por la consolidación de proyectos industriales de gran escala.Con ello, se posicionó en 16.800 millones de euros (19.532 millones de dólares). El incremento refleja el interés de las empresas chinas por fortalecer su presencia en sectores estratégicos del continente europeo pese al endurecimiento de regulaciones y tensiones comerciales.El estudio destaca que Europa elevó su participación dentro de la inversión global china, al pasar de representar 17% a casi una cuarta parte del total de capitales destinados al exterior por compañías del gigante asiático. La tendencia confirma el interés de Pekín por consolidar mercados y cadenas de suministro en la región.Las operaciones de fusiones y adquisiciones sumaron alrededor de 7.900 millones de euros (9.184.97 millones de dólares), lo que representó un avance anual de 89%. Paralelamente, los nuevos proyectos industriales alcanzaron un récord de 8.900 millones de euros (10.347.6 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los principales motores de expansión china en suelo europeo.Hungría se mantuvo como el principal receptor de inversión china dentro del continente, con cerca de 3.900 millones de euros captados durante el año. Sin embargo, el informe advierte que el país comenzó a perder parte de su liderazgo frente al avance de otras economías europeas.Alemania casi triplicó la inversión china recibida, alcanzando 2.500 millones de euros (2.906 millones de dólares), mientras que Francia cuadruplicó sus cifras hasta llegar a 1.900 millones (2.209.092.000 dólares). Junto con el Reino Unido, estas economías concentraron más de un tercio de toda la inversión china en Europa durante 2025.Gran parte del crecimiento estuvo relacionado con sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías y energías limpias, áreas donde las compañías chinas buscan consolidar su presencia global. En años recientes, varias firmas asiáticas instalaron plantas de producción y centros logísticos en territorio europeo para ampliar su capacidad de exportación.No obstante, el reporte advierte que el panorama podría complicarse en los próximos años debido a las crecientes barreras regulatorias impulsadas por la Unión Europea y a la estrategia de Pekín de retener más capacidad industrial dentro de China. Analistas consideran que estas medidas podrían reducir el ritmo de nuevos anuncios de inversión en la región.

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