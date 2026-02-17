Mundo
Fortalecer la cooperación con China sería "una decisión estratégica pragmática y urgente" de la UE
Fortalecer la cooperación con China sería "una decisión estratégica pragmática y urgente" de la UE
El Global Times analizó la dramática situación de la economía europea, que enfrenta múltiples desafíos como los altos costos de la energía, baja natalidad y...
Según afirma el artículo, el proteccionismo no es la solución para los problemas de la industria europea, ya que intentar proteger los sectores locales mediante barreras comerciales solo debilitaría los cimientos que alguna vez hicieron fuerte a la manufactura europea: su integración profunda en la economía global y su capacidad para innovar en los mercados.En ese sentido, el medio destaca que China y la Unión Europea no están destinadas a una rivalidad de "suma cero". Por el contrario, sus sectores manufactureros son profundamente complementarios, lo que ofrece una oportunidad estratégica para que ambas regiones se beneficien de sus respectivas fortalezas tecnológicas y de escala."Si Europa se toma en serio la revitalización de su sector manufacturero, es una decisión estratégica pragmática y urgente. Requiere una visión a largo plazo de la competencia global y la voluntad de superar el proteccionismo", señala el medio.Un ejemplo clave, de acuerdo con el medio, es la transición energética. El artículo señala que la ventaja de China en la producción de equipos de energía solar y eólica, combinada con la experiencia europea en sistemas de tecnología limpia e integración, podría acelerar drásticamente la transformación de la estructura energética mundial si se trabaja de forma conjunta.Asimismo, el diario afirma que una mayor cooperación con China permitirá a las empresas europeas acceder a una cadena de suministro eficiente y a un mercado de consumo masivo. Esto, apunta, es vital para que la UE pueda reducir costos operativos y mejorar la viabilidad de sus proyectos de reindustrialización en sectores de alta tecnología.El medio critica la tendencia de algunos sectores políticos en Bruselas de ver a China únicamente como un riesgo de seguridad, y hace un llamado a retornar a la racionalidad y al pragmatismo, advirtiendo que ignorar el valor estratégico de las relaciones comerciales con el gigante asiático solo exacerbará la pérdida de vitalidad económica en Europa.Ante la gravedad de su situación económica, la nota concluye que lo que Europa necesita es la determinación para forjar nuevas ventajas comparativas. El primer paso para lograr esta revitalización industrial, opina el Global Times, es tener el valor de profundizar la cooperación con China, en lugar de alejarse de ella por presiones externas.
El Global Times analizó la dramática situación de la economía europea, que enfrenta múltiples desafíos como los altos costos de la energía, baja natalidad y una declinante producción industrial, y cómo un acercamiento con Pekín podría beneficiar al bloque.
Según afirma el artículo, el proteccionismo no es la solución para los problemas de la industria europea, ya que intentar proteger los sectores locales mediante barreras comerciales solo debilitaría los cimientos que alguna vez hicieron fuerte a la manufactura europea: su integración profunda en la economía global y su capacidad para innovar en los mercados.
En ese sentido, el medio destaca que China y la Unión Europea no están destinadas a una rivalidad de "suma cero". Por el contrario, sus sectores manufactureros son profundamente complementarios, lo que ofrece una oportunidad estratégica para que ambas regiones se beneficien de sus respectivas fortalezas tecnológicas y de escala.
"Si Europa se toma en serio la revitalización de su sector manufacturero, es una decisión estratégica pragmática y urgente. Requiere una visión a largo plazo de la competencia global y la voluntad de superar el proteccionismo", señala el medio.
Un ejemplo clave, de acuerdo con el medio, es la transición energética. El artículo señala que la ventaja de China en la producción de equipos de energía solar y eólica, combinada con la experiencia europea en sistemas de tecnología limpia e integración, podría acelerar drásticamente la transformación de la estructura energética mundial si se trabaja de forma conjunta.
Asimismo, el diario afirma que una mayor cooperación con China permitirá a las empresas europeas acceder a una cadena de suministro eficiente y a un mercado de consumo masivo. Esto, apunta, es vital para que la UE pueda reducir costos operativos y mejorar la viabilidad de sus proyectos de reindustrialización en sectores de alta tecnología.
El medio critica la tendencia de algunos sectores políticos en Bruselas de ver a China únicamente como un riesgo de seguridad, y hace un llamado a retornar a la racionalidad y al pragmatismo, advirtiendo que ignorar el valor estratégico de las relaciones comerciales con el gigante asiático solo exacerbará la pérdida de vitalidad económica en Europa.
Ante la gravedad de su situación económica, la nota concluye que lo que Europa necesita es la determinación para forjar nuevas ventajas comparativas. El primer paso para lograr esta revitalización industrial, opina el Global Times, es tener el valor de profundizar la cooperación con China, en lugar de alejarse de ella por presiones externas.
