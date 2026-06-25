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Ventas de vehículos chinos crecen en Europa y Bruselas busca cómo frenar su expansión
Ventas de vehículos chinos crecen en Europa y Bruselas busca cómo frenar su expansión
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Así se desprende de los datos publicados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles correspondientes al mes de mayo de este año. 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Según reporta el diario South China Morning Post, este avance comercial coincide con el intento de Bruselas de implementar nuevos aranceles con el objetivo de frenar el ritmo de penetración de estas compañías en la región, que abarca la Unión Europea, el Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.El conglomerado Geely Group se posicionó como el fabricante chino mejor ubicado en el mercado, alcanzando el octavo puesto en la clasificación general de grupos automotrices en Europa durante mayo. Al incluir el desempeño de las marcas europeas bajo su control, como la firma sueca Volvo, la corporación asiática se situó solo por detrás de gigantes consolidados del sector como Volkswagen, Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Toyota y Hyundai.Por su parte, la multinacional BYD consolidó su liderazgo individual al comercializar más de 32,000 unidades en mayo, lo que representa un incremento interanual del 136.6%. Con este resultado, BYD superó a SAIC Motor para convertirse en la marca china de mayor venta en el continente europeo, alcanzando una cuota de mercado del 2.8%, frente al 2.6% registrado por su competidor inmediato SAIC. Asimismo, firmas como Chery y Leapmotor multiplicaron por más de tres sus matriculaciones, partiendo de volúmenes iniciales menores.De acuerdo con un informe de la firma de análisis financiero Citi, las ventas conjuntas de los cinco principales grupos de propiedad china (SAIC, BYD, Geely, Chery y Leapmotor) registraron un aumento del 65% interanual el mes pasado. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el crecimiento se situó en un 61%, permitiendo a estos fabricantes capturar de forma combinada una participación del 10.6% de todo el mercado automotriz europeo.En contraste con el dinamismo mostrado por las corporaciones asiáticas, la mayoría de los principales fabricantes europeos sufrieron una contracción en sus volúmenes de ventas durante el último mes.Según los analistas de mercado, las únicas excepciones notables a esta tendencia a la baja dentro de las marcas tradicionales de la región fueron los grupos alemanes de gama alta BMW y Mercedes-Benz.
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Ventas de vehículos chinos crecen en Europa y Bruselas busca cómo frenar su expansión

12:40 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Matthias SchraderAuto eléctrico chino en una exhibición en Alemania (archivo)
Auto eléctrico chino en una exhibición en Alemania (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
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Así se desprende de los datos publicados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles correspondientes al mes de mayo de este año.
Según reporta el diario South China Morning Post, este avance comercial coincide con el intento de Bruselas de implementar nuevos aranceles con el objetivo de frenar el ritmo de penetración de estas compañías en la región, que abarca la Unión Europea, el Reino Unido y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio.
El conglomerado Geely Group se posicionó como el fabricante chino mejor ubicado en el mercado, alcanzando el octavo puesto en la clasificación general de grupos automotrices en Europa durante mayo. Al incluir el desempeño de las marcas europeas bajo su control, como la firma sueca Volvo, la corporación asiática se situó solo por detrás de gigantes consolidados del sector como Volkswagen, Stellantis, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Toyota y Hyundai.
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23 de junio, 17:40 GMT
Por su parte, la multinacional BYD consolidó su liderazgo individual al comercializar más de 32,000 unidades en mayo, lo que representa un incremento interanual del 136.6%. Con este resultado, BYD superó a SAIC Motor para convertirse en la marca china de mayor venta en el continente europeo, alcanzando una cuota de mercado del 2.8%, frente al 2.6% registrado por su competidor inmediato SAIC. Asimismo, firmas como Chery y Leapmotor multiplicaron por más de tres sus matriculaciones, partiendo de volúmenes iniciales menores.
De acuerdo con un informe de la firma de análisis financiero Citi, las ventas conjuntas de los cinco principales grupos de propiedad china (SAIC, BYD, Geely, Chery y Leapmotor) registraron un aumento del 65% interanual el mes pasado. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el crecimiento se situó en un 61%, permitiendo a estos fabricantes capturar de forma combinada una participación del 10.6% de todo el mercado automotriz europeo.
BYD rebasa a Tesla: la compañía de Musk pierde el liderazgo mundial en ventas de autos eléctricos - Sputnik Mundo, 1920, 02.01.2026
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BYD "rebasa" a Tesla: la compañía de Musk pierde el liderazgo mundial en ventas de autos eléctricos
2 de enero, 22:28 GMT
En contraste con el dinamismo mostrado por las corporaciones asiáticas, la mayoría de los principales fabricantes europeos sufrieron una contracción en sus volúmenes de ventas durante el último mes.

Según los analistas de mercado, las únicas excepciones notables a esta tendencia a la baja dentro de las marcas tradicionales de la región fueron los grupos alemanes de gama alta BMW y Mercedes-Benz.
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