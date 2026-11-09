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Kiev y Occidente buscan sustituir una solución integral sobre Ucrania con treguas, advierte Moscú
Kiev y Occidente buscan sustituir una solución integral sobre Ucrania con treguas, advierte Moscú
Sputnik Mundo
Zelenski y Occidente intentan suplantar la resolución integral de la crisis ucraniana con treguas temporales, declaran desde Rusia. Sin embargo, Moscú no... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Rusia no se conformará con las treguas, ni energéticas ni alimentarias ni aéreas ni marítimas, ofrecidas por los países occidentales y el régimen de Zelenki, ya que no conducen a una solución definitiva del conflicto ucraniano, resaltó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.De acuerdo con el diplomático, Moscú no aceptará una congelación del conflicto que "permita mantener las amenazas actuales a la seguridad de Rusia y cree las condiciones para una nueva escalada". "Nuestra postura es firme e inquebrantable", postuló.Nebenzia destacó que la solución debe ser "integral, sólida y a largo plazo", y debe contemplar la erradicación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana.La "histeria" belicista en EuropaNebenzia recordó que los países europeos han desatado toda una "histeria antirrusa", pero que, en caso de que estos desaten una guerra por su cuenta, la naturaleza del conflicto sería "radicalmente diferente".Esta advertencia se hizo cuando, en palabras del diplomático, Europa "sigue abasteciendo a Kiev con armas y dinero, y con furia impulsa la espiral de la militarización, aviva la histeria en torno a la mítica 'amenaza rusa y, metódicamente, acostumbra a su propia población a la idea de que la guerra con nuestro país es inevitable".Los centros de tortura secretos y otros crímenes de KievNebenzia abordó además el tema del centro de tortura descubierto el 2 de noviembre en las afueras de Kiev. Recordó que el mando del batallón neonazi Azov* había confirmado oficialmente que esa instalación pertenecía a su unidad. El representante permanente de Rusia recordó que muchos de los prisioneros habían sido detenidos a la fuerza por los militares en las calles para reponer las filas de las FFAA de Ucrania en calidad de "carne de cañón".Además, reveló la cifra de civiles rusos que murieron a causa de los bombardeos ucranianos.Nebenzia aclaró que los ataques de los militares ucranianos se dirigieron contra "viviendas, hospitales, escuelas, mercados, lugares de esparcimiento público e infraestructura energética".* Organización terrorista proscrita en Rusia por extremismo.
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Kiev y Occidente buscan sustituir una solución integral sobre Ucrania con treguas, advierte Moscú
19:12 GMT 09.11.2026 (actualizado: 19:13 GMT 09.11.2026)
Zelenski y Occidente intentan suplantar la resolución integral de la crisis ucraniana con treguas temporales, declaran desde Rusia. Sin embargo, Moscú no aceptará semejante propuesta, ya que anteriormente estas han tenido como objetivo solo "brindarle a Kiev un respiro para reponer sus pérdidas", aseguran desde la diplomacia rusa.
Rusia no se conformará con las treguas, ni energéticas ni alimentarias ni aéreas ni marítimas, ofrecidas por los países occidentales y el régimen de Zelenki, ya que no conducen a una solución definitiva del conflicto ucraniano, resaltó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.
"Detrás de estas iniciativas se vislumbra el intento de Occidente de darle a Kiev un respiro para reponer sus pérdidas, reagrupar sus fuerzas, rearmarse y recuperar su capacidad de combate, con la intención de reanudar posteriormente las hostilidades. Rusia no aceptará ese esquema", expresó Nebenzia durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
De acuerdo con el diplomático, Moscú no aceptará una congelación del conflicto que "permita mantener las amenazas actuales a la seguridad de Rusia y cree las condiciones para una nueva escalada". "Nuestra postura es firme e inquebrantable", postuló.
Nebenzia destacó que la solución debe ser "integral, sólida y a largo plazo"
, y debe contemplar la erradicación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana
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3 de noviembre, 10:15 GMT
La "histeria" belicista en Europa
Nebenzia recordó que los países europeos han desatado toda una "histeria antirrusa", pero que, en caso de que estos desaten una guerra por su cuenta, la naturaleza del conflicto sería "radicalmente diferente".
"Quienes juegan de manera tan irresponsable con la posibilidad de un enfrentamiento militar directo con una potencia nuclear deben tener esto en cuenta", subrayó.
Esta advertencia se hizo cuando, en palabras del diplomático, Europa "sigue abasteciendo a Kiev con armas
y dinero, y con furia impulsa la espiral de la militarización
, aviva la histeria en torno a la mítica 'amenaza rusa y, metódicamente, acostumbra a su propia población a la idea de que la guerra con nuestro país es inevitable".
Los centros de tortura secretos y otros crímenes de Kiev
Nebenzia abordó además el tema del centro de tortura descubierto el 2 de noviembre en las afueras de Kiev
. Recordó que el mando del batallón neonazi Azov*
había confirmado oficialmente que esa instalación pertenecía a su unidad.
El representante permanente de Rusia recordó que muchos de los prisioneros habían sido detenidos a la fuerza por los militares en las calles para reponer las filas de las FFAA de Ucrania en calidad de "carne de cañón".
6 de noviembre, 12:11 GMT
Además, reveló la cifra de civiles rusos que murieron a causa de los bombardeos ucranianos.
"El tercer trimestre de 2026 fue especialmente sangriento. Se registraron casi 102.000 proyectiles lanzados contra objetivos civiles en Rusia, lo que representa un aumento del 85% con respecto al período anterior. En tres meses, 631 personas perdieron la vida y otras 4.400 resultaron heridas", indicó.
Nebenzia aclaró que los ataques de los militares ucranianos se dirigieron contra "viviendas, hospitales, escuelas, mercados, lugares de esparcimiento público e infraestructura energética".
* Organización terrorista proscrita en Rusia por extremismo.
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