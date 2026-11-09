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Kiev y Occidente buscan sustituir una solución integral sobre Ucrania con treguas, advierte Moscú

Kiev y Occidente buscan sustituir una solución integral sobre Ucrania con treguas, advierte Moscú

Sputnik Mundo

Zelenski y Occidente intentan suplantar la resolución integral de la crisis ucraniana con treguas temporales, declaran desde Rusia. Sin embargo, Moscú no... 09.11.2026, Sputnik Mundo

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Rusia no se conformará con las treguas, ni energéticas ni alimentarias ni aéreas ni marítimas, ofrecidas por los países occidentales y el régimen de Zelenki, ya que no conducen a una solución definitiva del conflicto ucraniano, resaltó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.De acuerdo con el diplomático, Moscú no aceptará una congelación del conflicto que "permita mantener las amenazas actuales a la seguridad de Rusia y cree las condiciones para una nueva escalada". "Nuestra postura es firme e inquebrantable", postuló.Nebenzia destacó que la solución debe ser "integral, sólida y a largo plazo", y debe contemplar la erradicación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana.La "histeria" belicista en EuropaNebenzia recordó que los países europeos han desatado toda una "histeria antirrusa", pero que, en caso de que estos desaten una guerra por su cuenta, la naturaleza del conflicto sería "radicalmente diferente".Esta advertencia se hizo cuando, en palabras del diplomático, Europa "sigue abasteciendo a Kiev con armas y dinero, y con furia impulsa la espiral de la militarización, aviva la histeria en torno a la mítica 'amenaza rusa y, metódicamente, acostumbra a su propia población a la idea de que la guerra con nuestro país es inevitable".Los centros de tortura secretos y otros crímenes de KievNebenzia abordó además el tema del centro de tortura descubierto el 2 de noviembre en las afueras de Kiev. Recordó que el mando del batallón neonazi Azov* había confirmado oficialmente que esa instalación pertenecía a su unidad. El representante permanente de Rusia recordó que muchos de los prisioneros habían sido detenidos a la fuerza por los militares en las calles para reponer las filas de las FFAA de Ucrania en calidad de "carne de cañón".Además, reveló la cifra de civiles rusos que murieron a causa de los bombardeos ucranianos.Nebenzia aclaró que los ataques de los militares ucranianos se dirigieron contra "viviendas, hospitales, escuelas, mercados, lugares de esparcimiento público e infraestructura energética".* Organización terrorista proscrita en Rusia por extremismo.

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