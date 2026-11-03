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La guerra de Occidente contra Rusia supone el fin del euroatlantismo, declara Lavrov
La guerra de Occidente contra Rusia supone el fin del euroatlantismo, declara Lavrov
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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la expansión de la OTAN hacia el este y su política de contención de Rusia desembocaron en... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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"A pesar de todas esas garantías, Occidente comenzó a expandirse hacia el este —y la OTAN, sobre todo, comenzó a expandirse hacia el este—, declarando abiertamente el objetivo de contener a Rusia, acabó desencadenando una guerra contra nuestro país a través del régimen de Kiev, que llegó al poder como resultado de un golpe de Estado inconstitucional", expuso.Además, denunció que la UE se transforma rápidamente en un bloque belicista orientado contra Rusia y Bielorrusia.En cuanto al conflicto ucraniano, Lavrov señaló que Rusia aseguró en muchas ocasiones de que los llamamientos de Bruselas a alcanzar un alto el fuego inmediato en Ucrania y a pactar una tregua energética, alimentaria, aérea y marítima no se hacen por la paz.Por el momento, no se vislumbran perspectivas de entablar un diálogo realista con Europa, añadió.En cuanto a otras amenazas procedentes de los aliados de Occidente, Lavrov puso de relieve que Japón está acelerando su militarización y debatiendo la posibilidad de abandonar sus tres principios no nucleares.Asimismo, expresó que el conflicto en Oriente Medio ha demostrado que la presencia militar de actores externos no solo no garantiza la seguridad, sino que también aumenta los riesgos.
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La guerra de Occidente contra Rusia supone el fin del euroatlantismo, declara Lavrov

10:15 GMT 03.11.2026 (actualizado: 10:22 GMT 03.11.2026)
© Sputnik / Yuri KochetkovSerguéi Lavrov, el canciller ruso
Serguéi Lavrov, el canciller ruso - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la expansión de la OTAN hacia el este y su política de contención de Rusia desembocaron en un conflicto con Moscú a través de Kiev. Estas declaraciones se produjeron en la sesión plenaria de la IV Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática.
"A pesar de todas esas garantías, Occidente comenzó a expandirse hacia el este —y la OTAN, sobre todo, comenzó a expandirse hacia el este—, declarando abiertamente el objetivo de contener a Rusia, acabó desencadenando una guerra contra nuestro país a través del régimen de Kiev, que llegó al poder como resultado de un golpe de Estado inconstitucional", expuso.
"Esto marcó el fin del euroatlantismo como posibilidad de unir a todos en torno a una plataforma conceptual común", agregó Lavrov.
Además, denunció que la UE se transforma rápidamente en un bloque belicista orientado contra Rusia y Bielorrusia.
Un recluta del Batallón Azov en Kiev - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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Combatientes de Azov organizan una cárcel improvisada en la región de Kiev, reportan medios
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En cuanto al conflicto ucraniano, Lavrov señaló que Rusia aseguró en muchas ocasiones de que los llamamientos de Bruselas a alcanzar un alto el fuego inmediato en Ucrania y a pactar una tregua energética, alimentaria, aérea y marítima no se hacen por la paz.
"Todos estos lamentos no tienen otro objetivo que dar a Kiev un respiro para recuperar su potencial de combate a costa de los patrocinadores externos de ese régimen", subrayó el canciller.
Por el momento, no se vislumbran perspectivas de entablar un diálogo realista con Europa, añadió.
En cuanto a otras amenazas procedentes de los aliados de Occidente, Lavrov puso de relieve que Japón está acelerando su militarización y debatiendo la posibilidad de abandonar sus tres principios no nucleares.
Asimismo, expresó que el conflicto en Oriente Medio ha demostrado que la presencia militar de actores externos no solo no garantiza la seguridad, sino que también aumenta los riesgos.
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