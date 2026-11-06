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Cámaras frigoríficas y simulacros de ejecución: corresponsal denuncia prácticas de tortura en cárceles ucranianas
Cámaras frigoríficas y simulacros de ejecución: corresponsal denuncia prácticas de tortura en cárceles ucranianas
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Las instalaciones donde se practicaban torturas no son algo nuevo: ya existían en distintas partes de Ucrania antes de 2022. Así lo afirmó el corresponsal... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T12:11+0000
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Según el periodista, los testimonios que recopiló personalmente indican que las instalaciones eran "gestionadas conjuntamente por el SBU y Azov* y que en su interior se practicaban torturas". Los antiguos detenidos afirmaron que eran golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento: les colocaban bolsas negras en la cabeza y disparaban cerca de ellos.Entre otros métodos de maltrato, el periodista mencionó la privación del sueño y el hacinamiento de numerosos prisioneros en cámaras frigoríficas. Lucidi considera que estas condiciones también deben calificarse como una forma de tortura.El corresponsal subrayó que este tipo de instalaciones podrían haber existido en Ucrania mucho antes del inicio de la operación militar especial.El periodista también se refirió a las declaraciones del jefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, Kiril Budánov**, sobre la existencia de varios centros similares en el país.Lucidi llamó la atención sobre la postura de los países occidentales, que continúan financiando el sector militar ucraniano.Las instalaciones de tortura en Ucrania existen desde 2014, una cuestión sobre la que las autoridades rusas han llamado la atención en reiteradas ocasiones. El asunto volvió a generar repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka –en las afueras de Kiev– frente a una vivienda cuyo sótano, según informaciones de prensa, se utilizaba para retener y golpear a personas. Al comentar lo sucedido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que en Ucrania existen numerosas instalaciones de este tipo.*Organización terrorista proscrita en Rusia** Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.
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Cámaras frigoríficas y simulacros de ejecución: corresponsal denuncia prácticas de tortura en cárceles ucranianas
Las instalaciones donde se practicaban torturas no son algo nuevo: ya existían en distintas partes de Ucrania antes de 2022. Así lo afirmó el corresponsal militar independiente Andrea Lucidi en una entrevista con Sputnik, al comentar el escándalo en torno a un centro de torturas vinculado a Azov* descubierto en las inmediaciones de Kiev.
"Durante mis años de trabajo en Donbás, visité el antiguo centro de detención del SBU [Servicio de Seguridad de Ucrania], que (...) estaba situado en el aeropuerto de Mariúpol", relató Lucidi.
Según el periodista, los testimonios que recopiló personalmente indican que las instalaciones eran "gestionadas conjuntamente por el SBU y Azov* y que en su interior se practicaban torturas"
. Los antiguos detenidos afirmaron que eran golpeados
y sometidos a simulacros de fusilamiento
: les colocaban bolsas negras en la cabeza
y disparaban cerca de ellos.
Entre otros métodos de maltrato, el periodista mencionó la privación del sueño y el hacinamiento de numerosos prisioneros en cámaras frigoríficas. Lucidi considera que estas condiciones también deben calificarse como una forma de tortura.
El corresponsal subrayó que este tipo de instalaciones podrían haber existido en Ucrania mucho antes del inicio de la operación militar especial
.
"Algunos de los testimonios que he recopilado personalmente apuntan a que estos centros ya funcionaban antes de 2022", señaló.
27 de septiembre, 12:49 GMT
El periodista también se refirió a las declaraciones del jefe de la Oficina de Volodímir Zelenski, Kiril Budánov**, sobre la existencia de varios centros similares en el país.
Lucidi llamó la atención sobre la postura de los países occidentales, que continúan financiando
el sector militar ucraniano.
"La UE tiene normas claras: está prohibido financiar entidades que vulneren los derechos humanos", afirmó, al señalar que las denuncias sobre presuntas violaciones deberían llevar a reconsiderar el enfoque de la ayuda militar a Kiev.
Las instalaciones de tortura en Ucrania existen desde 2014
, una cuestión sobre la que las autoridades rusas han llamado la atención en reiteradas ocasiones. El asunto volvió a generar repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka
–en las afueras de Kiev– frente a una vivienda cuyo sótano, según informaciones de prensa, se utilizaba para retener y golpear a personas
. Al comentar lo sucedido, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que en Ucrania existen numerosas instalaciones de este tipo.
*Organización terrorista proscrita en Rusia
** Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.
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