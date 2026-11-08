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Paraguay afianza su solidez tras encarar la turbulencia financiera y política, estima la Cancillería
Paraguay afianza su solidez tras encarar la turbulencia financiera y política, estima la Cancillería
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La crisis financiera derivada de la quiebra de Ueno Bank puso a prueba las instituciones paraguayas, que respondieron conforme al marco legal, señaló el... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, se destaca que el período de tensiones derivado del reciente colapso del banco Ueno Bank, "puso a prueba la fortaleza institucional del país".En concreto, la respuesta del Gobierno demuestra la vigencia del Estado de derecho y la solidez del sistema financiero, así como la capacidad del país para detectar y corregir irregularidades, proteger a los afectados y exigir responsables.Anteriormente, el Banco Central de Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, entidad que contaba con unos 3 millones de clientes y cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido, lo cual dejó a los usuarios sin acceso a sus cuentas y desencadenó una grave crisis política y financiera.Ante esta situación, el Senado destituyó al expresidente Santiago Peña por "mal desempeño de sus funciones". La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.Tras la desvinculación del cargo de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado y estará al frente del país hasta el final del mandato constitucional, previsto para 2028. El nuevo mandatario ordenó poner en marcha la devolución de los fondos a los afectados. Según informó posteriormente, los primeros desembolsos ya han sido realizados.
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Paraguay afianza su solidez tras encarar la turbulencia financiera y política, estima la Cancillería
La crisis financiera derivada de la quiebra de Ueno Bank puso a prueba las instituciones paraguayas, que respondieron conforme al marco legal, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores del país en un comunicado. De esta manera, la gestión de la crisis permitió a Paraguay reafirmar su robustez institucional y salir fortalecido de la situación.
"La respuesta a la crisis financiero-institucional demuestra la capacidad de las instituciones para aplicar reglas, proteger el interés público y encauzar situaciones críticas dentro del orden jurídico. El Paraguay sale fortalecido de esta crisis puntual", aseveró.
En este contexto, se destaca que el período de tensiones derivado del reciente colapso del banco Ueno Bank, "puso a prueba la fortaleza institucional del país".
En concreto, la respuesta del Gobierno demuestra la vigencia del Estado de derecho y la solidez del sistema financiero, así como la capacidad del país para detectar y corregir irregularidades, proteger a los afectados y exigir responsables.
Anteriormente, el Banco Central de Paraguay ordenó el cierre de Ueno Bank, entidad que contaba con unos 3 millones de clientes y cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo exigido, lo cual dejó a los usuarios sin acceso a sus cuentas y desencadenó una grave crisis política y financiera.
Ante esta situación, el Senado destituyó al expresidente Santiago Peña por "mal desempeño de sus funciones"
. La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia
. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.
Tras la desvinculación del cargo de Peña, el entonces vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado
y estará al frente del país hasta el final del mandato constitucional, previsto para 2028.
El nuevo mandatario ordenó poner en marcha la devolución de los fondos a los afectados. Según informó posteriormente, los primeros desembolsos ya han sido realizados
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