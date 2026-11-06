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ÚLTIMA HORA: Pedro Alliana asume como mandatario de Paraguay tras destitución de Peña

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Pedro Alliana asume como mandatario de Paraguay tras destitución de Peña
Pedro Alliana asume como mandatario de Paraguay tras destitución de Peña
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El ahora exvicepresidente paraguayo asumió la titularidad del Poder Ejecutivo local, esto después del juicio político contra Santiago Peña por el caso Ueno... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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Alliana acudió al Congreso local para jurar como nuevo mandatario de Paraguay, esto en plena crisis financiera.Durante su alocución, el jefe de Estado paraguayo subrayó que los millones de afectados por el cierre de Ueno Bank "serán compensados plenamente", para lo que ordenó acciones inmediatas, sin profundizar al respecto. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el cierre de Ueno Bank, esto tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.Esto llevó a la renuncia de Santiago Peña, quien se enfrentó a un proceso de juicio político por parte del Poder Legislativo, quien lo destituyó "por mal desempeño de sus funciones".
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Pedro Alliana asume como mandatario de Paraguay tras destitución de Peña

22:52 GMT 06.11.2026 (actualizado: 23:05 GMT 06.11.2026)
© Foto : Pedro Alliana (redes sociales oficiales)Pedro Alliana.
Pedro Alliana. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
© Foto : Pedro Alliana (redes sociales oficiales)
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El ahora exvicepresidente paraguayo asumió la titularidad del Poder Ejecutivo local, esto después del juicio político contra Santiago Peña por el caso Ueno Bank.
Alliana acudió al Congreso local para jurar como nuevo mandatario de Paraguay, esto en plena crisis financiera.
Posteriormente, ofreció su primer discurso, donde indicó que su "transparencia es innegociable y es la paz y la tranquilidad que siempre asistió a [su] conciencia".
Durante su alocución, el jefe de Estado paraguayo subrayó que los millones de afectados por el cierre de Ueno Bank "serán compensados plenamente", para lo que ordenó acciones inmediatas, sin profundizar al respecto.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el cierre de Ueno Bank, esto tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.

Esto llevó a la renuncia de Santiago Peña, quien se enfrentó a un proceso de juicio político por parte del Poder Legislativo, quien lo destituyó "por mal desempeño de sus funciones".
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