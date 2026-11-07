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Completan las primeras indemnizaciones a los afectados por la crisis financiera en Paraguay, anuncia Alliana
Completan las primeras indemnizaciones a los afectados por la crisis financiera en Paraguay, anuncia Alliana
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Los primeros desembolsos en el marco del proceso de la devolución de fondos a los ahorristas afectados ya han sido efectuados, informó el mandatario de... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, aseguró que el Gobierno garantiza el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del Instituto de Previsión Social."Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero", subrayó.Mientras tanto, desde el Banco Central de Paraguay (BCP) confirmaron que casi 1.200 millones de ahorristas ya han recibido el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el colapsado banco Ueno Bank, en el marco del proceso de devolución de fondos.Recientemente, Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado, tras la destitución parlamentaria del expresidente del país, Santiago Peña, en un juicio político por el escándalo derivado del cierre del Ueno Bank.
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Completan las primeras indemnizaciones a los afectados por la crisis financiera en Paraguay, anuncia Alliana

16:21 GMT 07.11.2026
© Foto : x / @AllianaPedroEl nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana
El nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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Los primeros desembolsos en el marco del proceso de la devolución de fondos a los ahorristas afectados ya han sido efectuados, informó el mandatario de Paraguay, Pedro Alliana. El anuncio llega en medio de la crisis de Ueno Bank, entidad cerrada tras el deterioro de su capital y una solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido.
"Ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por más de 996.000 millones de guaraníes [unos 160 millones de dólares]. Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana", escribió el presidente en su cuenta de X.
Asimismo, aseguró que el Gobierno garantiza el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del Instituto de Previsión Social.
"Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero", subrayó.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, votando durante las elecciones municipales de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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"La mancha ya está hecha": el escándalo con Ueno Bank cambia el mapa político en Paraguay
ayer, 01:12 GMT
Mientras tanto, desde el Banco Central de Paraguay (BCP) confirmaron que casi 1.200 millones de ahorristas ya han recibido el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el colapsado banco Ueno Bank, en el marco del proceso de devolución de fondos.
Recientemente, Pedro Alliana fue juramentado como nuevo jefe de Estado, tras la destitución parlamentaria del expresidente del país, Santiago Peña, en un juicio político por el escándalo derivado del cierre del Ueno Bank.
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