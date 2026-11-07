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Pedro Alliana: ¿qué se sabe sobre la trayectoria política del nuevo presidente de Paraguay?
Pedro Alliana: ¿qué se sabe sobre la trayectoria política del nuevo presidente de Paraguay?
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La reciente destitución de Santiago Peña situó al vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años de edad, al frente del país hasta el fin del mandato constitucional... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, ubicado en el suroeste de Paraguay. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián.La trayectoria política de Alliana incluye varios cargos de relevancia en el país sudamericano. Entre 2008 y 2013, ejerció como gobernador del departamento de Ñeembucú y, posteriormente, representó a esa región en la Cámara de Diputados durante una década (2013-2023), institución que presidió durante varios períodos entre 2015 y 2022.Su carrera política está estrechamente ligada a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), formación al frente de cuya Junta de Gobierno estuvo entre 2016 y 2023. Entre 2023 y 2026, ocupó la Vicepresidencia de Paraguay.En 2018, Alliana fue diagnosticado con leucemia y recibió tratamiento en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Un año después, anunció que había superado la enfermedad, aunque en 2021 tuvo que someterse a un nuevo ciclo de quimioterapia.Tras el juramento de Pedro Alliana como mandatario, la Vicepresidencia del Estado fue ocupada por el exsenador Antonio Barrios.El expresidente Santiago Peña fue destituido del cargo por el Senado (Cámara Alta paraguaya), por mal desempeño de sus funciones derivado del colapso de Ueno Bank. La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.
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Pedro Alliana: ¿qué se sabe sobre la trayectoria política del nuevo presidente de Paraguay?

15:39 GMT 07.11.2026
© AP Photo / Jorge SaenzPedro Alliana se dirige a los diputados tras jurar como nuevo presidente de Paraguay
Pedro Alliana se dirige a los diputados tras jurar como nuevo presidente de Paraguay - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
© AP Photo / Jorge Saenz
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La reciente destitución de Santiago Peña situó al vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años de edad, al frente del país hasta el fin del mandato constitucional, previsto para 2028. Sputnik te entrega los datos clave sobre el nuevo jefe de Estado paraguayo.
Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, ubicado en el suroeste de Paraguay. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián.
La trayectoria política de Alliana incluye varios cargos de relevancia en el país sudamericano. Entre 2008 y 2013, ejerció como gobernador del departamento de Ñeembucú y, posteriormente, representó a esa región en la Cámara de Diputados durante una década (2013-2023), institución que presidió durante varios períodos entre 2015 y 2022.
Su carrera política está estrechamente ligada a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), formación al frente de cuya Junta de Gobierno estuvo entre 2016 y 2023. Entre 2023 y 2026, ocupó la Vicepresidencia de Paraguay.
Paraguay: “El juicio político apunta a la responsabilidad de Peña por el escándalo financiero” - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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Paraguay: "El juicio político apunta a la responsabilidad de Peña por el escándalo financiero"
ayer, 21:40 GMT
En 2018, Alliana fue diagnosticado con leucemia y recibió tratamiento en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Un año después, anunció que había superado la enfermedad, aunque en 2021 tuvo que someterse a un nuevo ciclo de quimioterapia.
Tras el juramento de Pedro Alliana como mandatario, la Vicepresidencia del Estado fue ocupada por el exsenador Antonio Barrios.
El expresidente Santiago Peña fue destituido del cargo por el Senado (Cámara Alta paraguaya), por mal desempeño de sus funciones derivado del colapso de Ueno Bank. La moción, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor y una ausencia. Inmediatamente, las autoridades paraguayas emitieron una orden de aprehensión en su contra y lo arrestaron en su domicilio.
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