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Deuda externa en América Latina, en niveles récord: estos países lideraron los mayores aumentos de pasivos
Deuda externa en América Latina, en niveles récord: estos países lideraron los mayores aumentos de pasivos
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Este fenómeno, analizado a través de los datos del Banco Mundial, pone de relieve cómo los mercados emergentes han tenido que recurrir de manera más agresiva... 08.11.2026, Sputnik Mundo
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La deuda externa de los países latinoamericanos de ingresos bajos y medios escaló en 2025 hasta un récord global de 9,4 billones de dólares, impulsada por un incremento generalizado en el financiamiento externo durante el último año.En el análisis regional, Guatemala se situó a la cabeza del incremento porcentual en América Latina con un salto del 18,2%, alcanzando un saldo de casi 31.997 millones. Por su parte, Argentina ocupó el segundo lugar del ranking con una expansión del 16,1% en sus obligaciones externas, lo que elevó su cifra total hasta los 261.653 millones.El podio de las mayores variaciones porcentuales lo completó Paraguay, que registró un aumento del 14,5% con un endeudamiento de 34.300 millones. Muy cerca se ubicó Colombia, que experimentó un crecimiento del 13,8% y cerró con un saldo de 255.956 millones, además de destacar por una alta relación entre su deuda y sus exportaciones.Otras economías de la región también reportaron subidas significativas de dos dígitos. Tal es el caso de El Salvador, cuya deuda creció un 11,7% para situarse en 27.926 millones. Además, el país centroamericano encabezó indicadores críticos de presión fiscal al destinar el 79% de sus ingresos por exportaciones al servicio de su deuda (pagos de capital e intereses).A pesar de los porcentajes de crecimiento, las mayores economías de la región acapararon el grueso del volumen monetario total. Los 15 países evaluados en la muestra acumularon pasivos externos por 2,19 billones de dólares, de los cuales Brasil (659.803 millones), México (645.042 millones), Argentina y Colombia concentraron conjuntamente el 83,2%.En términos de incrementos netos en dólares, Brasil lideró la adición de nuevos compromisos con un aumento de 52.809 millones, seguido por México con 47.227 millones. En contraste con la tendencia general, algunas naciones lograron reducir sus compromisos internacionales, como Perú, que experimentó una ligera contracción del 0,2% (94.270 millones), y Haití, que redujo su deuda externa un 12,7% (827,5 millones).
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Deuda externa en América Latina, en niveles récord: estos países lideraron los mayores aumentos de pasivos

08:29 GMT 08.11.2026
© AP Photo / Alexandre MeneghiniBilletes de pesos mexicanos y dólares estadounidenses
Billetes de pesos mexicanos y dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 08.11.2026
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Este fenómeno, analizado a través de los datos del Banco Mundial, pone de relieve cómo los mercados emergentes han tenido que recurrir de manera más agresiva al endeudamiento en un entorno de costos financieros elevados.
La deuda externa de los países latinoamericanos de ingresos bajos y medios escaló en 2025 hasta un récord global de 9,4 billones de dólares, impulsada por un incremento generalizado en el financiamiento externo durante el último año.
En el análisis regional, Guatemala se situó a la cabeza del incremento porcentual en América Latina con un salto del 18,2%, alcanzando un saldo de casi 31.997 millones. Por su parte, Argentina ocupó el segundo lugar del ranking con una expansión del 16,1% en sus obligaciones externas, lo que elevó su cifra total hasta los 261.653 millones.
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El podio de las mayores variaciones porcentuales lo completó Paraguay, que registró un aumento del 14,5% con un endeudamiento de 34.300 millones. Muy cerca se ubicó Colombia, que experimentó un crecimiento del 13,8% y cerró con un saldo de 255.956 millones, además de destacar por una alta relación entre su deuda y sus exportaciones.
Otras economías de la región también reportaron subidas significativas de dos dígitos. Tal es el caso de El Salvador, cuya deuda creció un 11,7% para situarse en 27.926 millones. Además, el país centroamericano encabezó indicadores críticos de presión fiscal al destinar el 79% de sus ingresos por exportaciones al servicio de su deuda (pagos de capital e intereses).
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A pesar de los porcentajes de crecimiento, las mayores economías de la región acapararon el grueso del volumen monetario total. Los 15 países evaluados en la muestra acumularon pasivos externos por 2,19 billones de dólares, de los cuales Brasil (659.803 millones), México (645.042 millones), Argentina y Colombia concentraron conjuntamente el 83,2%.
En términos de incrementos netos en dólares, Brasil lideró la adición de nuevos compromisos con un aumento de 52.809 millones, seguido por México con 47.227 millones. En contraste con la tendencia general, algunas naciones lograron reducir sus compromisos internacionales, como Perú, que experimentó una ligera contracción del 0,2% (94.270 millones), y Haití, que redujo su deuda externa un 12,7% (827,5 millones).
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