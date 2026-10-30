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Calificadoras de riesgo advierten alertas en Brasil por la deuda pública
Calificadoras de riesgo advierten alertas en Brasil por la deuda pública
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Tras el triunfo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, se ha generado ruido en las calificadoras privadas, las cuales... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con Fitch Ratings, la reelección de Lula introduce una "incertidumbre fiscal" que podría complicar la estabilización de la deuda de Brasil. Asimismo, señaló que aún no está claro si Lula podrá continuar con el gasto social al enfrentar un escenario político más complejo tras perder el Congreso. Según la calificadora, el déficit del Gobierno de Brasil podría ampliarse hasta el 8,6% del producto interno bruto (PIB), mientras que prevé que la deuda se elevaría hasta el 82,4% del PIB. En tanto, Moody's anticipa una continuidad de las políticas sociales, por lo que destacó que los vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso serán determinantes para controlar la deuda de la nación. Así, Brasilia requerirá un superávit primario de entre el 2% y el 3% del producto interno bruto (PIB), meta alcanzable solo con reformas.Moody's también anticipa que el Gobierno de Lula continúe con el actual marco fiscal, lo que podría seguir generando déficits elevados. Ambas empresas ven una eventual mejora de la credibilidad fiscal como un factor para aliviar la presión en las tasas y en la deuda; sin embargo, Moody's apuntó que la falta de avances podría generar una baja en la calificación del país. Lula da Silva asumirá su cuarto mandato como presidente de Brasil, en donde uno de sus ejes son los programas sociales como Bolsa Família, con la cual más de 20 millones de brasileños han salido de la pobreza, de acuerdo con datos de medios locales.
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Calificadoras de riesgo advierten alertas en Brasil por la deuda pública

06:21 GMT 30.10.2026 (actualizado: 06:31 GMT 30.10.2026)
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Tras el triunfo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, se ha generado ruido en las calificadoras privadas, las cuales han advertido sobre el gran peso de la deuda pública de este país sudamericano.
De acuerdo con Fitch Ratings, la reelección de Lula introduce una "incertidumbre fiscal" que podría complicar la estabilización de la deuda de Brasil. Asimismo, señaló que aún no está claro si Lula podrá continuar con el gasto social al enfrentar un escenario político más complejo tras perder el Congreso.
Según la calificadora, el déficit del Gobierno de Brasil podría ampliarse hasta el 8,6% del producto interno bruto (PIB), mientras que prevé que la deuda se elevaría hasta el 82,4% del PIB.
En tanto, Moody's anticipa una continuidad de las políticas sociales, por lo que destacó que los vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso serán determinantes para controlar la deuda de la nación. Así, Brasilia requerirá un superávit primario de entre el 2% y el 3% del producto interno bruto (PIB), meta alcanzable solo con reformas.
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Moody's también anticipa que el Gobierno de Lula continúe con el actual marco fiscal, lo que podría seguir generando déficits elevados.
Ambas empresas ven una eventual mejora de la credibilidad fiscal como un factor para aliviar la presión en las tasas y en la deuda; sin embargo, Moody's apuntó que la falta de avances podría generar una baja en la calificación del país.
Lula da Silva asumirá su cuarto mandato como presidente de Brasil, en donde uno de sus ejes son los programas sociales como Bolsa Família, con la cual más de 20 millones de brasileños han salido de la pobreza, de acuerdo con datos de medios locales.
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