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Economía de Europa se ralentiza mientras crece preocupación por la deuda francesa, alerta la prensa
Economía de Europa se ralentiza mientras crece preocupación por la deuda francesa, alerta la prensa
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De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la agencia estadística de la Unión Europea, el producto interno bruto (PIB) del bloque creció apenas un 0,4%... 31.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-31T10:11+0000
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Según la prensa financiera, la desaceleración económica de la zona euro ha sido agravado en los últimos meses por los elevados precios energéticos derivados de la guerra contra Irán lanzada por EEUU a Israel.En términos anualizados, la expansión económica se redujo al 1,7%, una cifra significativamente inferior al 2,6% del período anterior y que equivale a la mitad del ritmo observado en Estados Unidos. Analistas anticiparon un horizonte complejo para la región, marcado por unos costos de endeudamiento más elevados y la prolongación de la crisis energética de cara al año 2027.La crisis se agravó de manera notable en Francia, según la prensa, cuya economía sufrió una contracción inesperada en el tercer trimestre que profundiza la inquietud sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas. El endeudamiento galo se sitúa cerca del 120% del PIB, con un déficit previsto del 5,4% para 2026 que duplica el límite del 3% fijado por la normativa comunitaria, un panorama crítico acentuado por una profunda parálisis política, el descontento social y el repunte de los rendimientos de la deuda soberana a máximos de varias décadas.Por el contrario, el balance general del bloque se vio impulsado de forma artificial por el crecimiento del 5,5% registrado en la economía irlandesa, impulsada por el peso de las multinacionales. Expertos señalan que, al excluir a Irlanda, el crecimiento real de la eurozona se reduce a un modesto 0,2%, mientras que Alemania, que en otros tiempos era considerada "la locomotora europea", creció apenas un 0,2% y gracias al gasto público en defensa.Ante este escenario, el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos de interés sin cambios, aunque su presidenta saliente, Christine Lagarde, advirtió que los riesgos para el crecimiento de la región se mantienen a la baja ante el endurecimiento de las condiciones financieras globales, incluyendo los precios internacionales del crudo situados por encima de los 110 dólares por barril y la amenaza de una mayor escasez de suministros de cara a la temporada de invierno.
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Economía de Europa se ralentiza mientras crece preocupación por la deuda francesa, alerta la prensa

10:11 GMT 31.10.2026
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertEl presidente francés, Emmanuel Macron, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
El presidente francés, Emmanuel Macron, saluda a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la agencia estadística de la Unión Europea, el producto interno bruto (PIB) del bloque creció apenas un 0,4% entre julio y septiembre, lo que representa un enlentecimiento frente al 0,6% registrado en el segundo trimestre.
Según la prensa financiera, la desaceleración económica de la zona euro ha sido agravado en los últimos meses por los elevados precios energéticos derivados de la guerra contra Irán lanzada por EEUU a Israel.
En términos anualizados, la expansión económica se redujo al 1,7%, una cifra significativamente inferior al 2,6% del período anterior y que equivale a la mitad del ritmo observado en Estados Unidos. Analistas anticiparon un horizonte complejo para la región, marcado por unos costos de endeudamiento más elevados y la prolongación de la crisis energética de cara al año 2027.
El retrato de Macron está a la venta - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
Economía
Francia pierde más de la mitad de su peso en la economía mundial desde 1980, reportan medios
21 de octubre, 18:35 GMT
La crisis se agravó de manera notable en Francia, según la prensa, cuya economía sufrió una contracción inesperada en el tercer trimestre que profundiza la inquietud sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas.
El endeudamiento galo se sitúa cerca del 120% del PIB, con un déficit previsto del 5,4% para 2026 que duplica el límite del 3% fijado por la normativa comunitaria, un panorama crítico acentuado por una profunda parálisis política, el descontento social y el repunte de los rendimientos de la deuda soberana a máximos de varias décadas.
Por el contrario, el balance general del bloque se vio impulsado de forma artificial por el crecimiento del 5,5% registrado en la economía irlandesa, impulsada por el peso de las multinacionales. Expertos señalan que, al excluir a Irlanda, el crecimiento real de la eurozona se reduce a un modesto 0,2%, mientras que Alemania, que en otros tiempos era considerada "la locomotora europea", creció apenas un 0,2% y gracias al gasto público en defensa.
Vladímir Putin, presidente de Rusia, en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en Moscú, Rusia, 27 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
Economía
Putin: Europa está perjudicando su industria y su sector social al rechazar el gas ruso
27 de octubre, 11:26 GMT
Ante este escenario, el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos de interés sin cambios, aunque su presidenta saliente, Christine Lagarde, advirtió que los riesgos para el crecimiento de la región se mantienen a la baja ante el endurecimiento de las condiciones financieras globales, incluyendo los precios internacionales del crudo situados por encima de los 110 dólares por barril y la amenaza de una mayor escasez de suministros de cara a la temporada de invierno.
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